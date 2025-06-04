Porównaj kurs wymiany Banques Populaires EUR do USD
Zastanawiasz się nad wykorzystaniem Banques Populaires do transferu z EUR do USD? Porównaj kursy wymiany i opłaty Banques Populaires, aby odkryć potencjalne oszczędności dzięki Xe.
|Dostawca
|Kurs wymiany
|Opłata za przelew
|Odbiorca otrzyma
1.146800
|€0
$1,146.80Wyślij teraz
Nie mamy jeszcze kursów Banques Populaires dla tej pary walut, ale możesz porównać ofertę Banques Populaires z kursem Xe, aby zobaczyć potencjalne oszczędności. Sprawdź później, stale poszerzamy nasze dane.
O Banques Populaires Groupe BPCE
Banques Populaires to regionalne banki spółdzielcze w ramach Groupe BPCE. Należące do członków i lokalnie osadzone, oferują bankowość detaliczną i dla małych i średnich przedsiębiorstw, płatności, kredyty hipoteczne, oszczędności, ubezpieczenia i usługi korporacyjne w całej Francji. Wspólne platformy i krajowy zasięg łączą się z regionalnym podejmowaniem decyzji, aby wspierać społeczności i przedsiębiorców.
Jak szybki jest transfer z Banques Populaires EUR do USD?
Terminy dostawy przelewów międzynarodowych z Banques Populaires z Kraje członkowskie euro do Stany Zjednoczone różnią się w zależności od metody płatności i czasu transakcji. Zazwyczaj międzynarodowe przelewy bankowe trwają od 1 do 5 dni roboczych. Czynniki takie jak święta państwowe i kontrole bezpieczeństwa mogą również wpływać na dostawę. Sprawdź czasy odcięcia Banques Populaires Groupe BPCE, aby uniknąć opóźnień.
Jakie są opłaty za transfer z Banques Populaires do ?
Banques Populaires koszty międzynarodowego przelewu pieniężnego z EUR do USD zależą od czynników, takich jak kwota przelewu. Zwykle większe przelewy wiążą się z niższymi opłatami i lepszymi kursami wymiany. Sprawdź tabelę porównawczą, aby porównać opłaty Banques Populaires z Xe.
Kurs wymiany oferowany przez Banques Populaires dla przeliczenia euro (EUR) na dolar amerykański (USD) może zawierać marżę powyżej rzeczywistego średniego kursu rynkowego. Oznacza to, że możesz otrzymać mniej dolar amerykański niż oczekiwano. Skorzystaj z naszej tabeli porównawczej, aby zobaczyć, jak stawka Banques Populaireswypada w porównaniu z Xe i innymi dostawcami.
Banques Populaires może pobierać stałą opłatę za przelew, opłatę procentową lub obie, w zależności od metody przelewu i miejsca docelowego. Opłaty te - wraz ze stawką wymiany - wpływają na to, ile odbiorca otrzymuje. Nasze narzędzie rozkłada go, dzięki czemu możesz porównać całkowity koszt z innymi opcjami, takimi jak Xe.
Przelewy z euro do dolar amerykański z Banques Populaires zazwyczaj trwają od 1 do 5 dni roboczych. Czas zależy od czasów przerw, wakacji, kraju docelowego i czasu przetwarzania banku przyjmującego. Xe oferuje dostawę tego samego dnia dla większości transferów.
Banques Populaires może mieć limity dzienne lub na przelew dla przelewów międzynarodowych. Być może będziesz musiał odwiedzić oddział w przypadku większych kwot. Xe obsługuje wyższe limity wysyłania online, oferując elastyczność i wygodę podczas przesyłania większych kwot na arenie międzynarodowej.
Wielu dostawców, w tym Banques Populaires, może aktualizować swoje kursy wymiany w oparciu o warunki rynkowe. Jednak stawki mogą być ustalane raz dziennie lub korygowane rzadziej niż te z dedykowanych usług walutowych. Aktualizacje Xe są oceniane na żywo, dając większą kontrolę nad tym, kiedy wysyłać.