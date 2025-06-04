Porównaj kurs wymiany Banking Circle EUR do USD

Terminy dostawy przelewów międzynarodowych z Banking Circle z Kraje członkowskie euro do Stany Zjednoczone różnią się w zależności od metody płatności i czasu transakcji. Zazwyczaj międzynarodowe przelewy bankowe trwają od 1 do 5 dni roboczych. Czynniki takie jak święta państwowe i kontrole bezpieczeństwa mogą również wpływać na dostawę. Sprawdź czasy odcięcia Banking Circle S.A, aby uniknąć opóźnień.