Porównaj kurs wymiany Bank Pekao PLN do JPY

Terminy dostawy przelewów międzynarodowych z Bank Pekao z Polska do Japonia różnią się w zależności od metody płatności i czasu transakcji. Zazwyczaj międzynarodowe przelewy bankowe trwają od 1 do 5 dni roboczych. Czynniki takie jak święta państwowe i kontrole bezpieczeństwa mogą również wpływać na dostawę. Sprawdź czasy odcięcia Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao), aby uniknąć opóźnień.