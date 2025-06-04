Założony w 1964 roku w Kairze jako wspólne przedsięwzięcie między egipskimi i arabskimi partnerami, AAIB jest uniwersalnym bankiem oferującym usługi detaliczne, korporacyjne, inwestycyjne i finansowania handlu. Obsługuje osoby fizyczne i firmy poprzez oddziały w Egipcie i wybranych regionalnych hubach, łącząc lokalną wiedzę z możliwościami transgranicznymi oraz rosnącym naciskiem na zrównoważony rozwój i zarządzanie majątkiem.