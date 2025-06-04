Kas yra maršruto numeris?
Maršruto numeris yra 9 skaitmenų kodas, identifikuojantis JAV banką arba kredito uniją. Taip pat vadinamas ABA numeriu arba maršruto tranzito numeriu (RTN), jis nukreipia ACH pervedimus, vietinius pavedimus ir čekių apdorojimą į tinkamą įstaigą ir vietą. Visada naudokite teisingą maršruto numerį, kad išvengtumėte vėluojančių pervedimų.
Maršruto numerio formatas
Kiekvienas JAV maršruto numeris (ABA/RTN) yra sudarytas iš 9 skaitmenų:
Regionas / Federalinė apygarda (AAAA): Nurodo jūsų banko federalinę apygardą ir apdorojimo sritį.
ABA įstaigos identifikatorius (BBBB): identifikuoja jūsų konkretų banką tame rajone, pavyzdžiui, banko ID.
Kontrolinis skaitmuo (C): Paskutinis „matematinis kontrolinis“ skaitmuo, padedantis pastebėti rašybos klaidas ar neteisingus įrašus.
Maršruto numerio pavyzdys
Iš viso
Reikia siųsti pinigus į užsienį?
Maršruto numeris ir sąskaitos numeris
Šie skaičiai veikia kartu, bet atlieka skirtingas funkcijas. Jūsų banko maršruto numeris yra 9 skaitmenų kodas, kuris identifikuoja jūsų banką ir nukreipia ACH mokėjimus, vietinius pavedimus ir čekius. Jūsų sąskaitos numeris yra 8–12 skaitmenų kodas, skirtas jūsų asmeninei sąskaitai. Abu rasite popieriniame čekyje – maršruto numeris pateikiamas pirmiausia apačioje kairėje, po to – sąskaitos numeris.
Maršruto numeriai, SWIFT/BIC kodai ir IBAN
Mokėjimų atveju reikalingi duomenys priklauso nuo to, kur pinigai bus pervesti.
Maršruto numeriai (tik JAV)
9 skaitmenų JAV bankų kodas, kuris saugiai nukreipia mokėjimus, įskaitant tiesioginius indėlius, pavedimus ir čekius.
SWIFT/BIC kodai (tarptautiniai)
8–11 simbolių kodas ne JAV bankai, kurie saugiai nukreipia tarptautinius mokėjimus į reikiamą vietą.
IBAN (tarptautinis sąskaitos numeris)
Konkrečiai šaliai skirtas sąskaitos numeris, naudojamas už JAV ribų, siekiant nukreipti mokėjimus į tinkamą sąskaitą užsienyje.
DUK
Banko maršruto numeris (ABA) yra devynių skaitmenų kodas, identifikuojantis JAV banką arba kredito uniją, skirtą vietiniams mokėjimams, pvz., ACH pervedimams ir pavedimams.
Ne visada. Kai kurie bankai ACH naudoja vieną maršruto numerį, o vietiniams pavedimams – kitą. Mokėjimo tipui naudokite numerį, kurį nurodo jūsų bankas.
Ne. Maršruto numeriai skirti JAV vidaus mokėjimams. Tarptautiniams pavedimams naudokite SWIFT/BIC ir, jei taikoma, IBAN arba vietinį sąskaitos formatą.
Mokėjimai gali būti grąžinti arba atidėti, ypač jei praleidote dienos mokėjimo terminus. Prieš siųsdami visada patikrinkite teisingą ACH arba pavedimo numerį.
Atsakomybės apribojimas
Čia pateikti maršruto numeriai, bankų pavadinimai, adresai ir kita informacija pateikiami tik bendro pobūdžio informacijai. Nors stengiamės, kad šiame puslapyje būtų pateikta tiksli informacija, „Xe“ negarantuoja, kad informacija yra išsami, atnaujinta ar be klaidų. Finansų įstaigos gali keisti savo duomenis be įspėjimo.
„Xe“ neteikia jokių garantijų dėl jokio išvardyto banko ar tarpininko teisinio statuso, licencijavimo ar veiklos sąžiningumo. Įtraukimas nereiškia pritarimo ar patvirtinimo.
Bet koks perdavimas ar sprendimas, kurį priimate remdamiesi šia informacija, yra jūsų pačių rizika. „Xe“ neatsako už jokius nuostolius, vėlavimus ar žalą, atsiradusius dėl pasitikėjimo duomenimis ar dėl sandorių su čia nurodytomis trečiosiomis šalimis.
Prieš pradėdami operaciją, visada patikrinkite visą informaciją tiesiogiai su atitinkama finansų įstaiga.
Šis atsakomybės apribojimas pateikiamas tik anglų kalba. Kai kurios šio puslapio dalys gali būti pateiktos kitomis kalbomis, tačiau teisinis atsakomybės apribojimas paliekamas anglų kalba, siekiant išsaugoti jo tikslumą ir prasmę.