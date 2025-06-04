ABA maršruto numerio paieška
Ieškokite ir patikrinkite JAV bankų maršruto numerius (ABA), skirtus ACH, pavedimams ir čekiams. Prieš siųsdami, ieškokite pagal banką arba įklijuokite 9 skaitmenų kodą, kad patikrintumėte maršruto numerio informaciją.
Kas yra maršruto numeris?
Maršruto numeris yra 9 skaitmenų kodas, identifikuojantis JAV banką arba kredito uniją. Taip pat vadinamas ABA numeriu arba maršruto tranzito numeriu (RTN), jis nukreipia ACH pervedimus, vietinius pavedimus ir čekių apdorojimą į tinkamą įstaigą ir vietą. Visada naudokite teisingą maršruto numerį, kad išvengtumėte vėluojančių pervedimų.
Maršruto numerio formatas
Kiekvienas JAV maršruto numeris (ABA/RTN) yra sudarytas iš 9 skaitmenų:
Regionas / Federalinė apygarda (AAAA): Nurodo jūsų banko federalinę apygardą ir apdorojimo sritį.
ABA įstaigos identifikatorius (BBBB): identifikuoja jūsų konkretų banką tame rajone, pavyzdžiui, banko ID.
Kontrolinis skaitmuo (C): Paskutinis „matematinis kontrolinis“ skaitmuo, padedantis pastebėti rašybos klaidas ar neteisingus įrašus.
Maršruto numerio pavyzdys
Kur yra čekio maršruto numeris?
Savo maršruto numerį galite rasti čekio apačioje kairėje. Tai pirmieji devyni skaitmenys apačioje esančioje skaičių eilutėje, po kurių seka jūsų sąskaitos numeris ir čekio numeris.
Iš viso
Reikia siųsti pinigus į užsienį?
Tarptautiniai pinigų pervedimai tradiciniais bankais gali būti brangūs dėl mažų palūkanų normų ir papildomų mokesčių. „Xe“ padeda sutaupyti konkurencingomis kainomis ir mažais, skaidriais mokesčiais. Siųskite pinigus į daugiau nei 190 šalių daugiau nei 130 valiutų, iš anksto matykite bendrą kainą, gaukite patikimą pristatymo įvertinimą ir sekite savo pavedimą nuo pradžios iki pabaigos.
Raskite savo banko maršruto numerį
Spustelėkite savo banką, kad pamatytumėte teisingus JAV maršruto numerius ACH, pavedimams ir čekiams su išsamia informacija pagal valstiją ir sąskaitos tipą. Nematai saviškio? Norėdami peržiūrėti išplėstinį sąrašą, apsilankykite paieškoje pagal banką .
Kaip rasti savo maršruto numerį internete
Štai keli paprasti būdai, kaip tai rasti neskambinant į banką:
Šiame puslapyje: Norėdami pamatyti ACH, pavedimo ir čekio numerius, naudokite mūsų maršruto numerio paiešką arba pasirinkite savo banko logotipą.
Internetinė bankininkystė: Prisijunkite ir atidarykite Paskyros duomenys. Jūsų maršruto numeris rodomas šalia jūsų sąskaitos numerio.
Elektroniniai sąskaitos išrašai ir čekio vaizdai: apačioje kairėje ieškokite pirmųjų devynių skaitmenų.
Federalinio rezervo katalogas: ieškokite savo banko „Fedwire“ kataloge.
Tinkamo maršruto numerio pasirinkimas
Bankai dažnai naudoja skirtingus maršruto numerius ACH, pavedimams ir čekiams. Ant jūsų čekių atspausdintas numeris gali būti ne tas, kurio jums reikia ACH pavedimui ar tiesioginiam debetui. Jei nesate tikri, pasitikrinkite su savo banku arba naudokite mūsų maršruto numerio paiešką, kad rastumėte tinkamą numerį. Neteisingo numerio naudojimas gali sukelti vėlavimus arba grąžinimus.
Maršruto numeris ir sąskaitos numeris
Šie skaičiai veikia kartu, bet atlieka skirtingas funkcijas. Jūsų banko maršruto numeris yra 9 skaitmenų kodas, kuris identifikuoja jūsų banką ir nukreipia ACH mokėjimus, vietinius pavedimus ir čekius. Jūsų sąskaitos numeris yra 8–12 skaitmenų kodas, skirtas jūsų asmeninei sąskaitai. Abu rasite popieriniame čekyje – maršruto numeris pateikiamas pirmiausia apačioje kairėje, po to – sąskaitos numeris.
Kam naudojami maršruto numeriai?
Maršruto numeriai dažnai naudojami mokėjimams ar operacijoms, skirtoms:
Tiesioginio indėlio arba automatinio sąskaitų apmokėjimo (ACH) nustatymas
Atlyginimo, pensijos, mokesčių grąžinimo ar išmokų gavimas
Vietinio banko pavedimo siuntimas arba gavimas
Banko sąskaitos susiejimas su darbo užmokesčio ar mokėjimo programėlėmis
Čekių įnešimas arba elektroninių čekių apdorojimas
Nežinote, kurį numerį naudoti? Naudokite mūsų maršruto numerio paiešką.
Maršruto numeriai, SWIFT/BIC kodai ir IBAN
Mokėjimų atveju reikalingi duomenys priklauso nuo to, kur pinigai bus pervesti.
Maršruto numeriai (tik JAV)
9 skaitmenų JAV bankų kodas, kuris saugiai nukreipia mokėjimus, įskaitant tiesioginius indėlius, pavedimus ir čekius.
SWIFT/BIC kodai (tarptautiniai)
8–11 simbolių kodas ne JAV bankai, kurie saugiai nukreipia tarptautinius mokėjimus į reikiamą vietą.
IBAN (tarptautinis sąskaitos numeris)
Konkrečiai šaliai skirtas sąskaitos numeris, naudojamas už JAV ribų, siekiant nukreipti mokėjimus į tinkamą sąskaitą užsienyje.
Maršruto numerio DUK
Maršruto numeris, dar vadinamas ABA numeriu arba maršruto tranzito numeriu, yra 9 skaitmenų kodas, identifikuojantis JAV banką arba kredito uniją ACH pervedimams, vietiniams pavedimams ir čekių apdorojimui. Jis veikia kartu su jūsų sąskaitos numeriu, siekiant užtikrinti, kad pinigai būtų siunčiami į tinkamą banką ir į tinkamą sąskaitą. Maršruto numeriai naudojami tik mokėjimams JAV.
Naudokite ACH maršruto numerį tiesioginiams indėliams, darbo užmokesčio apskaičiavimui ir automatiniam sąskaitų apmokėjimui. Vietiniams pavedimams naudokite pavedimo maršruto numerį. Popieriniams čekiams naudokite ant čekių atspausdintą maršruto numerį. Kai kurie bankai skelbia skirtingus skaičius pagal valstiją arba sąskaitos tipą. Jei nesate tikri, prieš siųsdami patikrinkite internetinėje bankininkystėje arba pasinaudokite mūsų maršruto numerio paieška, kad pasirinktumėte teisingą numerį.
Prisijunkite prie internetinės arba mobiliosios bankininkystės ir atidarykite „Sąskaitos duomenys“, kad peržiūrėtumėte tos sąskaitos maršruto numerį. Daugelis bankų savo interneto svetainėse nurodo maršruto numerius pagal valstiją arba sąskaitos tipą. Taip pat galite naudoti mūsų banko maršruto numerio paiešką, kad ieškotumėte pagal banko pavadinimą, arba patikrinti savo elektroninius išrašus ir peržiūrėti vaizdus. Jei matote mažiau nei devynis skaitmenis, gali trūkti pradinio nulio.
Galiojantis JAV maršruto numeris turi devynis skaitmenis ir praeina kontrolinės sumos testą. Įveskite 9 skaitmenų kodą į mūsų banko maršruto numerio paiešką, kad patikrintumėte banko maršruto numerius ir patvirtintumėte banko pavadinimą bei vietą. Įsitikinkite, kad numerio tipas atitinka jūsų mokėjimo tipą, pavyzdžiui, ACH arba pavedimas. Jei nurodytas bankas neatitinka jūsų lūkesčių, prieš siųsdami pinigus susisiekite su savo banku.
Ne. Maršruto numeriai skirti tik mokėjimams JAV. Tarptautiniams pavedimams paprastai reikės gavėjo banko SWIFT arba BIC kodo, o daugelyje šalių – IBAN arba vietinio sąskaitos formato. Jei jums reikia siųsti pinigus į užsienį, palyginkite savo galimybes ir naudokitės „Xe“, kad iš anksto pamatytumėte bendrą kainą, gautumėte aiškų pristatymo įvertinimą ir stebėtumėte savo pavedimą.
Dideli bankai dažnai turi skirtingus maršruto numerius pagal valstiją, mokėjimo tipą arba dėl susijungimų. Pasirinkite numerį, kuris atitinka jūsų sąskaitą ir mokėjimo tipą. Jei bankas praneša apie pakeitimą, atnaujinkite tiesioginius įmokėjimus, darbo užmokestį ir sąskaitų apmokėjimą, kad išvengtumėte vėlavimų ar grąžinimų. Kilus abejonių, pasitikrinkite internetinėje bankininkystėje arba naudodamiesi mūsų maršruto numerio paieška.
Atsakomybės apribojimas
Čia pateikti maršruto numeriai, bankų pavadinimai, adresai ir kita informacija pateikiami tik bendro pobūdžio informacijai. Nors stengiamės, kad šiame puslapyje būtų pateikta tiksli informacija, „Xe“ negarantuoja, kad informacija yra išsami, atnaujinta ar be klaidų. Finansų įstaigos gali keisti savo duomenis be įspėjimo.
„Xe“ neteikia jokių garantijų dėl jokio išvardyto banko ar tarpininko teisinio statuso, licencijavimo ar veiklos sąžiningumo. Įtraukimas nereiškia pritarimo ar patvirtinimo.
Bet koks perdavimas ar sprendimas, kurį priimate remdamiesi šia informacija, yra jūsų pačių rizika. „Xe“ neatsako už jokius nuostolius, vėlavimus ar žalą, atsiradusius dėl pasitikėjimo duomenimis ar dėl sandorių su čia nurodytomis trečiosiomis šalimis.
Prieš pradėdami operaciją, visada patikrinkite visą informaciją tiesiogiai su atitinkama finansų įstaiga.
Šis atsakomybės apribojimas pateikiamas tik anglų kalba. Kai kurios šio puslapio dalys gali būti pateiktos kitomis kalbomis, tačiau teisinis atsakomybės apribojimas paliekamas anglų kalba, siekiant išsaugoti jo tikslumą ir prasmę.