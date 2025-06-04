Maršruto numerių validatorius
Prieš siųsdami mokėjimą, įklijuokite 9 skaitmenų maršruto numerį, kad patvirtintumėte jo galiojimą.
Apsaugokite savo mokėjimą tiksliai
Teisingo maršruto numerio naudojimas apsaugo jūsų mokėjimą nuo vėlavimų, mokesčių ir neteisingai nukreiptų lėšų. JAV bankai gali naudoti skirtingus ACH ir laidinių pavedimų maršruto numerius, o kai kurie dideli bankai naudoja konkrečioms valstijoms skirtus numerius. Jei įvesite neteisingą, jūsų pavedimas gali būti atmestas arba įtrauktas į netinkamą operacijų eilę.
Maršruto numerio formatas
Kiekvienas JAV maršruto numeris (ABA/RTN) yra sudarytas iš 9 skaitmenų:
Regionas / Federalinė apygarda (AAAA): Nurodo jūsų banko federalinę apygardą ir apdorojimo sritį.
ABA įstaigos identifikatorius (BBBB): identifikuoja jūsų konkretų banką tame rajone, pavyzdžiui, banko ID.
Kontrolinis skaitmuo (C): Paskutinis „matematinis kontrolinis“ skaitmuo, padedantis pastebėti rašybos klaidas ar neteisingus įrašus.
Maršruto numerio pavyzdys
Tinkamo maršruto numerio pasirinkimas
Bankai dažnai naudoja skirtingus maršruto numerius ACH, pavedimams ir čekiams. Ant jūsų čekių atspausdintas numeris gali būti ne tas, kurio jums reikia ACH pavedimui ar tiesioginiam debetui. Jei nesate tikri, pasitikrinkite su savo banku arba naudokite mūsų maršruto numerio paiešką, kad rastumėte tinkamą numerį. Neteisingo numerio naudojimas gali sukelti vėlavimus arba grąžinimus.
Dažnos klaidos
Maršruto numeriai dažniausiai nepavyksta dėl neteisingai įvesto skaitmens, kontrolinės sumos neatitikimo, ACH numerio naudojimo, kai reikalingas pavedimo numeris (arba atvirkščiai), didelių bankų valstijoms būdingų skirtumų, su susijungimu susijusių pakeitimų arba paprasto formatavimo, pvz., tarpų ir brūkšnelių. Net ir nedidelės klaidos gali pailginti dienos mokėjimo terminus ir pavesti pavedimą ilgiau. Naudojant teisingą maršruto numerį, išvengiama grąžinimų, vėlavimų ir neteisingai nukreiptų lėšų.
Iš viso
Reikia siųsti pinigus į užsienį?
Tarptautiniai pinigų pervedimai tradiciniais bankais gali būti brangūs dėl mažų palūkanų normų ir papildomų mokesčių. „Xe“ padeda sutaupyti konkurencingomis kainomis ir mažais, skaidriais mokesčiais. Siųskite pinigus į daugiau nei 190 šalių daugiau nei 130 valiutų, iš anksto matykite bendrą kainą, gaukite patikimą pristatymo įvertinimą ir sekite savo pavedimą nuo pradžios iki pabaigos.
Maršruto numeriai, SWIFT/BIC kodai ir IBAN
Mokėjimų atveju reikalingi duomenys priklauso nuo to, kur pinigai bus pervesti.
Maršruto numeriai (tik JAV)
9 skaitmenų JAV bankų kodas, kuris saugiai nukreipia mokėjimus, įskaitant tiesioginius indėlius, pavedimus ir čekius.
SWIFT/BIC kodai (tarptautiniai)
8–11 simbolių kodas ne JAV bankai, kurie saugiai nukreipia tarptautinius mokėjimus į reikiamą vietą.
IBAN (tarptautinis sąskaitos numeris)
Konkrečiai šaliai skirtas sąskaitos numeris, naudojamas už JAV ribų, siekiant nukreipti mokėjimus į tinkamą sąskaitą užsienyje.
Maršruto numerio patvirtinimo įrankio DUK
Maršruto numeris, dar vadinamas ABA maršruto numeriu, identifikuoja JAV banką arba kredito uniją, skirtą vietiniams mokėjimams. Jį sudaro devyni skaitmenys ir jis reikalingas kartu su jūsų sąskaitos numeriu ACH pervedimams ir daugeliui vietinių pavedimų apdoroti.
Ne. Banko maršruto numeris identifikuoja banką; sąskaitos numeris – jūsų konkrečią sąskaitą tame banke. Paprastai norint nustatyti mokėjimą, reikia abiejų.
Kai kurios įstaigos ACH pervedimams naudoja vieną maršruto numerį, o vietiniams pavedimams – atskirą numerį, nes mokėjimai apdorojami skirtinguose tinkluose. Visada naudokite numerį, kurį nurodo jūsų bankas mokėjimo tipui.
Dideli bankai dažnai priskiria konkrečioms valstijoms arba regionams skirtus maršruto numerius, kad ACH operacijos būtų nukreipiamos efektyviai. Patikrinkite banko programėlėje arba išraše nurodytą numerį, ar jis atitinka jūsų valstiją ir sąskaitos tipą.
Banko mobiliojoje programėlėje, skiltyje „Sąskaitos duomenys“, banko išraše arba popieriniame čekyje (banko maršruto numeris yra pirmieji devyni skaitmenys MICR eilutėje) ieškokite šios informacijos. Jei jūsų bankas nurodo atskirus ACH ir pavedimo numerius, pasirinkite tą, kuris atitinka jūsų mokėjimą.
Ne. Maršruto numeriai skirti JAV vidaus mokėjimams. Tarptautiniams pavedimams paprastai naudojate SWIFT/BIC ir, jei taikoma, IBAN arba vietinį sąskaitos formatą. „Xe“ palaiko SWIFT/BIC paieškas ir tarptautinius mokėjimus.
Mokėjimai gali būti grąžinti, atidėti po dienos mokėjimo terminų arba nukreipti neteisingai. Teisingo maršruto numerio naudojimas padeda išvengti grąžinimų, mokesčių ir apdorojimo vėlavimų.
Atsakomybės apribojimas
Čia pateikti maršruto numeriai, bankų pavadinimai, adresai ir kita informacija pateikiami tik bendro pobūdžio informacijai. Nors stengiamės, kad šiame puslapyje būtų pateikta tiksli informacija, „Xe“ negarantuoja, kad informacija yra išsami, atnaujinta ar be klaidų. Finansų įstaigos gali keisti savo duomenis be įspėjimo.
„Xe“ neteikia jokių garantijų dėl jokio išvardyto banko ar tarpininko teisinio statuso, licencijavimo ar veiklos sąžiningumo. Įtraukimas nereiškia pritarimo ar patvirtinimo.
Bet koks perdavimas ar sprendimas, kurį priimate remdamiesi šia informacija, yra jūsų pačių rizika. „Xe“ neatsako už jokius nuostolius, vėlavimus ar žalą, atsiradusius dėl pasitikėjimo duomenimis ar dėl sandorių su čia nurodytomis trečiosiomis šalimis.
Prieš pradėdami operaciją, visada patikrinkite visą informaciją tiesiogiai su atitinkama finansų įstaiga.
Šis atsakomybės apribojimas pateikiamas tik anglų kalba. Kai kurios šio puslapio dalys gali būti pateiktos kitomis kalbomis, tačiau teisinis atsakomybės apribojimas paliekamas anglų kalba, siekiant išsaugoti jo tikslumą ir prasmę.