Hasonlítsa össze a BNA vs Xe

Még nincsenek BNA-árfolyamok ehhez a valutapárhoz, de összehasonlíthatod BNA ajánlatát Xe élő árfolyamával, hogy megtudd a megtakarítást. Nézz vissza később, folyamatosan bővítjük adatainkat.
Miért érdemes a Xe-vel utalni a hagyományos bankok helyett?
Jobb árak
Folyamatosan banki árakat verő kamatokat kínálunk, így a legtöbbet kapja a pénzéért. Hasonlítson össze minket a bankjával, hogy meglássa a különbséget.
Alacsonyabb díjak
Kevesebbet kérünk, így Ön többet takaríthat meg. Ráadásul az átutalás megerősítése előtt mindig feltüntetjük az összes díjat , így pontosan tudja, hogy mit fizet.
Gyorsabb transzferek
Az átutalások többsége még aznap megtörténik. Tudjuk, mennyire fontos, hogy a pénze gyorsan és megbízhatóan érkezzen meg.
Küldjön pénzt több mint 190 országba a Xe segítségével
A Xe megkönnyíti a nemzetközi pénzátutalásokat, mivel több mint 190 országot és 130+ valutát támogat. Míg az összehasonlító táblázat a főbb valuták árfolyamait mutatja a jelenleg rendelkezésünkre álló banki adatok alapján, az Xe az átutalási lehetőségek sokkal szélesebb skáláját kínálja a feltüntetetteken túl. Ha nem látja a kívánt pénznemet, látogasson el a Pénzküldés oldalunkra, ahol az összes elérhető pénznemet és célállomást megtekintheti.
Többet továbbíthat az Xe magasabb online küldési limitjeivel
A hagyományos bankoknál magasabb online átutalási limiteket kínálunk, így egyetlen átutalással többet küldhet. Mondjon búcsút a nagyobb összegek felosztásának, és élvezze a pénzmozgás egyszerűbb, hatékonyabb módját.
Xe 24/5 szakértői globális átutalási támogatás
Segítségre van szüksége a nemzetközi pénzátutaláshoz? Azért vagyunk itt, hogy segítsünk - lépjen kapcsolatba velünk még ma személyre szabott támogatásért!
Hogyan küldhet pénzt online a Xe segítségével
Regisztráljon ingyenesen
Jelentkezzen be Xe-fiókjába vagy regisztráljon ingyenesen. Mindössze néhány percet vesz igénybe, mindössze egy e-mail címre van szüksége.
Kérjen árajánlatot
Tudassa velünk, hogy milyen pénznemben szeretne utalni, mennyi pénzt szeretne küldeni, és mi a célállomás.
Adja hozzá a címzettet
Adja meg a címzett fizetési adatait (olyan részletekre lesz szüksége, mint a név és a cím).
Személyazonosságának ellenőrzése
Egyes átutalásoknál szükségünk lehet azonosító dokumentumokra, hogy megerősítsük, hogy valóban Önről van szó, és hogy a pénzét biztonságban tudjuk.
Erősítse meg az árajánlatát
Erősítse meg és fizesse be az átutalást bankszámlával, hitelkártyával vagy bankkártyával, és kész!
Kövesse nyomon az átutalást
Nézze meg, hol van a pénze, és mikor érkezik meg a címzetthez. Élő chat, telefonos és e-mailes támogatás.
Az Xe-ben milliók bíznak világszerte
Gyakran ismételt kérdések
Az olyan szolgáltatók összehasonlítása, mint a BNA és a Xe, segít megérteni, hogy a címzett ténylegesen mennyit kap a díjak és az árfolyamkülönbségek után. Még a kis kamatváltozások vagy rejtett díjak is többe kerülhetnek Önnek. Összehasonlító eszközünk egymás mellett mutatja meg a valós értéket.
BNA kedvezőtlenebb árfolyamokat kínálhatnak, mint az erre a célra létrehozott pénzátutalási szolgáltatók. Sok szolgáltató magasabb felárat tartalmaz az áraikban, ami azt jelenti, hogy kevesebbet kap az elküldött pénzért.
Igen. Az Xe több országban is szabályozott, és az Ön adatainak és pénzeszközeinek védelme érdekében az iparági szabványoknak megfelelő titkosítást használ. Akárcsak a BNA, a Xe is szigorú megfelelési és biztonsági protokollokat követ, de a platformot kifejezetten nemzetközi átutalásokra tervezték.
Sok szolgáltató korlátozza az online átutalható összegeket - különösen a nagyobb összegek esetében. A Xe támogatja a magasabb online átutalási limiteket, így több pénzt mozgathat anélkül, hogy tranzakciókat kellene felosztania vagy fiókot kellene felkeresnie.
Az Xe 24/5-ös támogatást nyújt élő csevegésen, telefonon és e-mailben, nemzetközi átutalások szakértőivel. Nem kell az általános banki call centerekben navigálnia. Elkötelezett támogató csapatunk kifejezetten ért a deviza- és a határokon átnyúló fizetésekhez.