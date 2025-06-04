Hasonlítsa össze Barclays GBP to CHF árfolyamot

Barclays

Még nincsenek Barclays-árfolyamok ehhez a valutapárhoz, de összehasonlíthatod Barclays ajánlatát Xe élő árfolyamával, hogy megtudd a megtakarítást. Nézz vissza később, folyamatosan bővítjük adatainkat.

Barclays

A oldalról Barclays Bank

A 17. században alapított Barclays Londonban található, és az Egyesült Királyság kiskereskedelmi és üzleti banki szolgáltatásait nyújtja, valamint globális vállalati és befektetési bankot működtet. Az Egyesült Királyságban számlákat, jelzáloghiteleket, KKV hiteleket, kifizetéseket és vagyonkezelési szolgáltatásokat kínál. Nemzetközi szinten piacokat, tanácsadást és finanszírozást biztosít, összekapcsolva a brit ügyfeleket a globális tőkével és kereskedelmi folyosókkal.

How long does it take to send money with your bank?

Milyen gyors a Barclays GBP és a CHF közötti átutalás?

A nemzetközi átutalások szállítási ideje a Barclays weboldalon a Egyesült Királyság és a Svájc között a fizetési módtól és a tranzakció időzítésétől függően változik. A nemzetközi banki átutalások általában 1-5 munkanapot vesznek igénybe. Olyan tényezők, mint a bankszünnapok és a biztonsági ellenőrzések szintén befolyásolhatják a kézbesítést. A késések elkerülése érdekében ellenőrizze a Barclays Bank honlapon a vágási időket.

What are banks' money transfer fees?

Mik a Barclays átutalási díjak?

Barclays a nemzetközi pénzátutalás költségei a GBP és a CHF között olyan tényezőktől függenek, mint az átutalás összege. A nagyobb átutalások általában alacsonyabb díjakkal és jobb árfolyamokkal járnak. Az összehasonlító táblázatban a Barclays és az Xe díjait hasonlíthatja össze.

Miért érdemes a Xe-vel utalni a hagyományos bankok helyett?

Jobb árak

Folyamatosan banki árakat verő kamatokat kínálunk, így a legtöbbet kapja a pénzéért. Hasonlítson össze minket a bankjával, hogy meglássa a különbséget.

Alacsonyabb díjak

Kevesebbet kérünk, így Ön többet takaríthat meg. Ráadásul az átutalás megerősítése előtt mindig feltüntetjük az összes díjat , így pontosan tudja, hogy mit fizet.

Gyorsabb transzferek

Az átutalások többsége még aznap megtörténik. Tudjuk, mennyire fontos, hogy a pénze gyorsan és megbízhatóan érkezzen meg.

Xe 24/5 szakértői globális átutalási támogatás

Segítségre van szüksége a nemzetközi pénzátutaláshoz? Azért vagyunk itt, hogy segítsünk - lépjen kapcsolatba velünk még ma személyre szabott támogatásért!

Többet továbbíthat az Xe magasabb online küldési limitjeivel

A hagyományos bankoknál magasabb online átutalási limiteket kínálunk, így egyetlen átutalással többet küldhet. Mondjon búcsút a nagyobb összegek felosztásának, és élvezze a pénzmozgás egyszerűbb, hatékonyabb módját.

Gyakran ismételt kérdések

A Barclays által a brit font (GBP) svájci frank (CHF) átváltására kínált árfolyam a valós középárfolyamot meghaladó árrést tartalmazhat. Ez azt jelenti, hogy a vártnál kevesebbet kaphat a svájci frank címen. Használja összehasonlító táblázatunkat, hogy megtudja, hogyan viszonyul a Barclaysára a Xe és más szolgáltatók áraihoz.

Barclays az átutalás módjától és céljától függően fix átutalási díjat, százalékos díjat vagy mindkettőt felszámíthat. Ezek a díjak - az árfolyammal együtt - befolyásolják, hogy a címzett mennyit kap. Eszközünk lebontja, így összehasonlíthatja a teljes költséget más lehetőségekkel, például a Xe-vel.

A brit font és a svájci frank közötti átutalások a Barclays segítségével általában 1-5 munkanapot vesznek igénybe. Az időzítés függ a fizetési határidőtől, az ünnepnapoktól, a célországtól és a fogadó bank feldolgozási idejétől. Az Xe a legtöbb átutalás esetében még aznap kézbesítést kínál.

Barclays napi vagy átutalásonkénti korlátozásokkal rendelkezhetnek a nemzetközi átutalásokra vonatkozóan. Előfordulhat, hogy nagyobb összegek esetén egy fiókot is fel kell keresnie. Az Xe támogatja a magasabb online küldési limiteket, így rugalmasságot és kényelmet kínál a nagyobb összegek nemzetközi átutalásakor.

Számos szolgáltató, köztük a Barclays, a piaci feltételek alapján frissítheti átváltási árfolyamát. Az árfolyamokat azonban naponta egyszer lehet meghatározni, vagy ritkábban lehet módosítani, mint a dedikált devizaszolgáltatások esetében. Az Xe élőben frissíti az árfolyamokat, így nagyobb kontrollt biztosít a küldés időpontjának meghatározásához.