Hasonlítsa össze Banque Palatine EUR to CNY árfolyamot

|Szolgáltató
|Árfolyam
|Átutalási díj
|Kedvezményezett kapja
8.002300
|€0
¥8,002.30Küldés most
Még nincsenek Banque Palatine-árfolyamok ehhez a valutapárhoz, de összehasonlíthatod Banque Palatine ajánlatát Xe élő árfolyamával, hogy megtudd a megtakarítást. Nézz vissza később, folyamatosan bővítjük adatainkat.
A oldalról Banque Palatine
1780-ban alapították, és a Groupe BPCE része, a Banque Palatine a közepes méretű vállalatokra és a magánbankingra összpontosít Franciaországban. Testreszabott finanszírozást, készpénzkezelést, kereskedelmi szolgáltatásokat és vagyonkezelési megoldásokat kínál, személyre szabott tanácsadást párosítva egy jelentős hazai bankcsoport erőforrásaival a növekedés és a hosszú távú pénzügyi tervezés támogatására.
Milyen gyors a Banque Palatine EUR és a CNY közötti átutalás?
A nemzetközi átutalások szállítási ideje a Banque Palatine weboldalon a Eurótagországok és a Kína között a fizetési módtól és a tranzakció időzítésétől függően változik. A nemzetközi banki átutalások általában 1-5 munkanapot vesznek igénybe. Olyan tényezők, mint a bankszünnapok és a biztonsági ellenőrzések szintén befolyásolhatják a kézbesítést. A késések elkerülése érdekében ellenőrizze a Banque Palatine honlapon a vágási időket.
Mik a Banque Palatine átutalási díjak?
Banque Palatine a nemzetközi pénzátutalás költségei a EUR és a CNY között olyan tényezőktől függenek, mint az átutalás összege. A nagyobb átutalások általában alacsonyabb díjakkal és jobb árfolyamokkal járnak. Az összehasonlító táblázatban a Banque Palatine és az Xe díjait hasonlíthatja össze.
Miért érdemes a Xe-vel utalni a hagyományos bankok helyett?
A Banque Palatine által a euró (EUR) kínai jüan renminbi (CNY) átváltására kínált árfolyam a valós középárfolyamot meghaladó árrést tartalmazhat. Ez azt jelenti, hogy a vártnál kevesebbet kaphat a kínai jüan renminbi címen. Használja összehasonlító táblázatunkat, hogy megtudja, hogyan viszonyul a Banque Palatineára a Xe és más szolgáltatók áraihoz.
Banque Palatine az átutalás módjától és céljától függően fix átutalási díjat, százalékos díjat vagy mindkettőt felszámíthat. Ezek a díjak - az árfolyammal együtt - befolyásolják, hogy a címzett mennyit kap. Eszközünk lebontja, így összehasonlíthatja a teljes költséget más lehetőségekkel, például a Xe-vel.
A euró és a kínai jüan renminbi közötti átutalások a Banque Palatine segítségével általában 1-5 munkanapot vesznek igénybe. Az időzítés függ a fizetési határidőtől, az ünnepnapoktól, a célországtól és a fogadó bank feldolgozási idejétől. Az Xe a legtöbb átutalás esetében még aznap kézbesítést kínál.
Banque Palatine napi vagy átutalásonkénti korlátozásokkal rendelkezhetnek a nemzetközi átutalásokra vonatkozóan. Előfordulhat, hogy nagyobb összegek esetén egy fiókot is fel kell keresnie. Az Xe támogatja a magasabb online küldési limiteket, így rugalmasságot és kényelmet kínál a nagyobb összegek nemzetközi átutalásakor.
Számos szolgáltató, köztük a Banque Palatine, a piaci feltételek alapján frissítheti átváltási árfolyamát. Az árfolyamokat azonban naponta egyszer lehet meghatározni, vagy ritkábban lehet módosítani, mint a dedikált devizaszolgáltatások esetében. Az Xe élőben frissíti az árfolyamokat, így nagyobb kontrollt biztosít a küldés időpontjának meghatározásához.