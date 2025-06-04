Hasonlítsa össze a Bankinter Portugal vs Xe

Döntés a Bankinter Portugal és a Xe között a nemzetközi pénzátutaláshoz? Hasonlítsa össze az árfolyamokat és a díjakat, hogy felfedezze a lehetséges megtakarításokat a Xe-vel.

1000$
usd
USD - amerikai dollár
eur
EUR - euró

Xe
Árfolyam
0.831800
Átutalási díj$0
Kedvezményezett kapja€831.80
Még nincsenek Bankinter Portugal-árfolyamok ehhez a valutapárhoz, de összehasonlíthatod Bankinter Portugal ajánlatát Xe élő árfolyamával, hogy megtudd a megtakarítást. Nézz vissza később, folyamatosan bővítjük adatainkat.

Miért érdemes a Xe-vel utalni a hagyományos bankok helyett?

Better rates

Jobb árak

Folyamatosan banki árakat verő kamatokat kínálunk, így a legtöbbet kapja a pénzéért. Hasonlítson össze minket a bankjával, hogy meglássa a különbséget.

Lower fees

Alacsonyabb díjak

Kevesebbet kérünk, így Ön többet takaríthat meg. Ráadásul az átutalás megerősítése előtt mindig feltüntetjük az összes díjat , így pontosan tudja, hogy mit fizet.

Faster transfers

Gyorsabb transzferek

Az átutalások többsége még aznap megtörténik. Tudjuk, mennyire fontos, hogy a pénze gyorsan és megbízhatóan érkezzen meg.

Send money to 190+ countries with Xe

Küldjön pénzt több mint 190 országba a Xe segítségével

A Xe megkönnyíti a nemzetközi pénzátutalásokat, mivel több mint 190 országot és 130+ valutát támogat. Míg az összehasonlító táblázat a főbb valuták árfolyamait mutatja a jelenleg rendelkezésünkre álló banki adatok alapján, az Xe az átutalási lehetőségek sokkal szélesebb skáláját kínálja a feltüntetetteken túl. Ha nem látja a kívánt pénznemet, látogasson el a Pénzküldés oldalunkra, ahol az összes elérhető pénznemet és célállomást megtekintheti.

Transfer more with Xe's higher online send limits

Többet továbbíthat az Xe magasabb online küldési limitjeivel

A hagyományos bankoknál magasabb online átutalási limiteket kínálunk, így egyetlen átutalással többet küldhet. Mondjon búcsút a nagyobb összegek felosztásának, és élvezze a pénzmozgás egyszerűbb, hatékonyabb módját.

Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24/5 szakértői globális átutalási támogatás

Segítségre van szüksége a nemzetközi pénzátutaláshoz? Azért vagyunk itt, hogy segítsünk - lépjen kapcsolatba velünk még ma személyre szabott támogatásért!

Hívjon minket: +1 (800) 772-7779

Hogyan küldhet pénzt online a Xe segítségével

Sign up for free

Regisztráljon ingyenesen

Jelentkezzen be Xe-fiókjába vagy regisztráljon ingyenesen. Mindössze néhány percet vesz igénybe, mindössze egy e-mail címre van szüksége.

Get a quote

Kérjen árajánlatot

Tudassa velünk, hogy milyen pénznemben szeretne utalni, mennyi pénzt szeretne küldeni, és mi a célállomás.

Add your recipient

Adja hozzá a címzettet

Adja meg a címzett fizetési adatait (olyan részletekre lesz szüksége, mint a név és a cím).

Verify your identity

Személyazonosságának ellenőrzése

Egyes átutalásoknál szükségünk lehet azonosító dokumentumokra, hogy megerősítsük, hogy valóban Önről van szó, és hogy a pénzét biztonságban tudjuk.

Confirm your quote

Erősítse meg az árajánlatát

Erősítse meg és fizesse be az átutalást bankszámlával, hitelkártyával vagy bankkártyával, és kész!

Track your transfer

Kövesse nyomon az átutalást

Nézze meg, hol van a pénze, és mikor érkezik meg a címzetthez. Élő chat, telefonos és e-mailes támogatás.

Az Xe-ben milliók bíznak világszerte

Készen állsz a kezdésre?

Összehasonlította a Bankinter Portugal és a Xe árfolyamát, és itt az ideje, hogy a legjobb árat kapja nemzetközi pénzátutalásaihoz. Az első átutalás már csak néhány kattintásnyira van - kezdje el most, és vigye tovább a pénzét!

Gyakran ismételt kérdések

Az olyan szolgáltatók összehasonlítása, mint a Bankinter Portugal és a Xe, segít megérteni, hogy a címzett ténylegesen mennyit kap a díjak és az árfolyamkülönbségek után. Még a kis kamatváltozások vagy rejtett díjak is többe kerülhetnek Önnek. Összehasonlító eszközünk egymás mellett mutatja meg a valós értéket.

Bankinter Portugal kedvezőtlenebb árfolyamokat kínálhatnak, mint az erre a célra létrehozott pénzátutalási szolgáltatók. Sok szolgáltató magasabb felárat tartalmaz az áraikban, ami azt jelenti, hogy kevesebbet kap az elküldött pénzért.

Igen. Az Xe több országban is szabályozott, és az Ön adatainak és pénzeszközeinek védelme érdekében az iparági szabványoknak megfelelő titkosítást használ. Akárcsak a Bankinter Portugal, a Xe is szigorú megfelelési és biztonsági protokollokat követ, de a platformot kifejezetten nemzetközi átutalásokra tervezték.

Sok szolgáltató korlátozza az online átutalható összegeket - különösen a nagyobb összegek esetében. A Xe támogatja a magasabb online átutalási limiteket, így több pénzt mozgathat anélkül, hogy tranzakciókat kellene felosztania vagy fiókot kellene felkeresnie.

Az Xe 24/5-ös támogatást nyújt élő csevegésen, telefonon és e-mailben, nemzetközi átutalások szakértőivel. Nem kell az általános banki call centerekben navigálnia. Elkötelezett támogató csapatunk kifejezetten ért a deviza- és a határokon átnyúló fizetésekhez.