Hasonlítsa össze Bank Pekao PLN to GBP árfolyamot

A nemzetközi átutalások szállítási ideje a Bank Pekao weboldalon a Lengyelország és a Egyesült Királyság között a fizetési módtól és a tranzakció időzítésétől függően változik. A nemzetközi banki átutalások általában 1-5 munkanapot vesznek igénybe. Olyan tényezők, mint a bankszünnapok és a biztonsági ellenőrzések szintén befolyásolhatják a kézbesítést. A késések elkerülése érdekében ellenőrizze a Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao) honlapon a vágási időket.