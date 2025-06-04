ABA Bank árfolyam
Fontolgatja, hogy a ABA Bank oldalt használja nemzetközi pénzátutaláshoz? Hasonlítsa össze a ABA Bank árfolyamokat és díjakat, hogy felfedezze a lehetséges megtakarításokat a Xe-vel.
|Szolgáltató
|Árfolyam
|Átutalási díj
|Kedvezményezett kapja
0.832400
|$0
€832.40Küldés most
Még nincsenek ABA Bank-árfolyamok ehhez a valutapárhoz, de összehasonlíthatod ABA Bank ajánlatát Xe élő árfolyamával, hogy megtudd a megtakarítást. Nézz vissza később, folyamatosan bővítjük adatainkat.
A oldalról ABA
Az 1996-ban Phnom Penhben alapított ABA (korábban Advanced Bank of Asia) egyének és vállalkozások számára kínál számlákat, kártyákat, fogyasztói és KKV hiteleket, kereskedelmi finanszírozást, készpénzkezelést és díjnyertes mobilbanki szolgáltatásokat. Az erős irányítás és a regionális kapcsolatok támogatják az exportálókat, kiskereskedőket és a növekvő vállalkozókat.
Mennyi ideig tart egy ABA Bank pénzátutalás?
A nemzetközi átutalások szállítási ideje a ABA Bank oldalon a fizetési módtól, a tranzakció időzítésétől és a címzett országától függően változik. A nemzetközi banki átutalások általában 1-5 munkanapot vesznek igénybe. Olyan tényezők, mint a bankszünnapok és a biztonsági ellenőrzések szintén befolyásolhatják a kézbesítést. Ellenőrizze a ABA Bank honlapon a késések elkerülése érdekében.
Mik a ABA Bank pénzátutalási díjai és költségei?
A nemzetközi pénzátutalás költsége a ABA Bank oldalon számos tényezőtől függ, beleértve az átutalás összegét és a célvalutát. A nagyobb átutalások általában alacsonyabb díjakkal és jobb árfolyamokkal járnak. Az összehasonlító táblázatban a ABA Bank és az Xe díjait hasonlíthatja össze.
Gyakran ismételt kérdések
ABA Bankárfolyamai jelentősen eltérhetnek a dedikált pénzátutalási szolgáltatásoktól. A hagyományos bankok gyakran felárat számítanak fel a díjszabásukhoz, ami azt jelenti, hogy a címzett kevesebbet kaphat. Használja összehasonlító táblázatunkat, hogy valós időben lássa, hogyan viszonyul a ABA Bank az Xe-hez és más szolgáltatókhoz.
A ABA Bank és más nemzetközi pénzátutalási szolgáltatások összehasonlítása segít Önnek okosabb pénzügyi döntéseket hozni. A díjtételek és díjak közötti kis különbségek jelentős megtakarítást eredményezhetnek - különösen a nagyobb átutalásoknál. Összehasonlító eszközünkkel könnyen megtalálhatja a legjobb értéket az adott devizapárhoz.
A ABA Bank átváltási árfolyam az egyik pénznem másikra történő átváltására kínált árfolyamot jelenti a nemzetközi pénzátutalás során. Ez az árfolyam tartalmazhat egy, a piaci középárfolyamot meghaladó árrést, ami csökkentheti a kedvezményezett által kapott végső összeget. Hasonlítsa össze a ABA Bank árfolyamát az Xe valós idejű árfolyamával, hogy lássa a különbséget.
Sok bank és pénzátutalási szolgáltató - köztük a ABA Bank- átutalási díjat számíthat fel. Ez lehet átalánydíj, vagy változhat az összeg, a célállomás vagy az átutalás módjától függően. Összehasonlító eszközünk világosan lebontja a díjakat és az árfolyamokat, így könnyen áttekintheti a teljes költséget.
Az átutalási idő a ABA Bank oldalon a célállomástól, a pénznemtől és a fizetési módtól függ. Sok átutalás 1-5 munkanapot vesz igénybe, bár a banki feldolgozási idő vagy további ellenőrzések miatt előfordulhatnak késések. Ezzel szemben az Xe a legtöbb átvitelt perceken belül elvégzi.
ABA Bank napi korlátokat szabhatnak meg, vagy személyes látogatásokat írhatnak elő a nagy összegű átutalások esetében. Az Xe támogatja a magasabb online átutalási limiteket, így nagyobb rugalmasságot biztosít a nagyobb összegek átutalásakor - anélkül, hogy fel kellene osztania a kifizetéseket vagy el kellene mennie egy fiókba.