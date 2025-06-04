Banke često koriste različite usmjeravajuće brojeve za ACH, bankovne transfere i čekove. Broj otisnut na vašim čekovima možda nije onaj koji vam je potreban za ACH prijenos ili izravno terećenje. Ako niste sigurni, provjerite sa svojom bankom ili upotrijebite našu pretragu usmjeravajućeg broja kako biste pronašli točan broj. Korištenje pogrešnog broja može uzrokovati kašnjenja ili povrate.