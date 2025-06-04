Validator brojeva usmjeravanja
Zalijepite 9-znamenkasti usmjeravajući broj kako biste potvrdili da je valjan prije slanja uplate.
Zaštitite svoju uplatu točnošću
Korištenje ispravnog usmjeravajućeg broja štiti vašu uplatu od kašnjenja, naknada i pogrešno usmjerenih sredstava. U SAD-u banke mogu koristiti različite usmjeravajuće brojeve za ACH i bankovne transfere, a neke velike banke koriste brojeve specifične za pojedinu državu. Ako unesete pogrešan podatak, vaš transfer može biti odbijen ili poslan u pogrešan red čekanja.
Format usmjeravajućeg broja
Svaki američki usmjeravajući broj (ABA/RTN) ima 9 znamenki:
Regija / Savezni okrug (AAAA): Identificira savezni okrug i područje obrade za vašu banku.
ABA identifikator institucije (BBBB): Identificira vašu određenu banku u tom okrugu, poput bankovnog ID-a.
Kontrolna znamenka (C): Posljednja znamenka za „matematičku provjeru“ koja pomaže u prepoznavanju tipografskih pogrešaka ili netočnih unosa.
Primjer broja usmjeravanja
Odabir pravog usmjeravajućeg broja
Banke često koriste različite usmjeravajuće brojeve za ACH, bankovne transfere i čekove. Broj otisnut na vašim čekovima možda nije onaj koji vam je potreban za ACH prijenos ili izravno terećenje. Ako niste sigurni, provjerite sa svojom bankom ili upotrijebite našu pretragu usmjeravajućeg broja kako biste pronašli točan broj. Korištenje pogrešnog broja može uzrokovati kašnjenja ili povrate.
Uobičajene pogreške
Brojevi usmjeravanja najčešće ne uspijevaju zbog pogrešno upisane znamenke, neusklađenosti kontrolnog zbroja, korištenja ACH broja kada je potreban broj bankovne žice (ili obrnuto), varijacija specifičnih za državu u velikim bankama, promjena povezanih sa spajanjem ili jednostavnog formatiranja poput razmaka i crtica. Čak i manje pogreške mogu vas gurnuti preko dnevnog ograničenja i dodati dane transferu. Korištenje ispravnog broja usmjeravanja sprječava povrate, kašnjenja i pogrešno usmjerena sredstva.
Ukupno
Trebate poslati novac u inozemstvo?
Međunarodni transferi novca s tradicionalnim bankama mogu biti skupi zbog niskih kamatnih stopa i dodatnih naknada. Xe vam pomaže uštedjeti uz konkurentne cijene i niske, transparentne naknade. Pošaljite novac u više od 190 zemalja u više od 130 valuta, unaprijed provjerite ukupnu cijenu, dobijte pouzdanu procjenu dostave i pratite svoj transfer od početka do kraja.
Brojevi usmjeravanja vs. SWIFT/BIC kodovi vs. IBAN-ovi
Za plaćanja, detalji koji su vam potrebni ovise o tome kamo novac ide.
Brojevi usmjeravanja (samo za SAD)
Deveteroznamenkasti kod za američke banke koji sigurno usmjerava plaćanja, uključujući izravne depozite, bankovne transfere i čekove.
SWIFT/BIC kodovi (međunarodni)
Kod od 8 do 11 znakova za države izvan SAD-a banke koje sigurno usmjeravaju međunarodna plaćanja na pravo mjesto.
IBAN (međunarodni broj računa)
Broj računa specifičan za određenu državu koji se koristi izvan SAD-a za usmjeravanje plaćanja na ispravan račun u inozemstvu.
Često postavljana pitanja o validatoru usmjeravajućeg broja
Broj usmjeravanja - također nazvan ABA broj usmjeravanja - identificira američku banku ili kreditnu uniju za domaća plaćanja. Dug je devet znamenki i potreban je, zajedno s brojem vašeg računa, za obradu ACH transfera i mnogih domaćih bankovnih doznaka.
Ne. Broj usmjeravanja identificira banku; broj računa identificira vaš specifični račun u toj banci. Obično vam je potrebno oboje za postavljanje plaćanja.
Neke institucije koriste jedan usmjeravajući broj za ACH transfere i zaseban broj za domaće doznake jer se plaćanja obrađuju na različitim mrežama. Uvijek koristite broj koji vaša banka navede za vrstu plaćanja.
Velike banke često dodjeljuju usmjeravajuće brojeve specifične za državu ili regiju kako bi učinkovito usmjerile ACH transakcije. Provjerite broj u aplikaciji ili na izvodu banke kako biste ga uskladili s vašom državom i vrstom računa.
Potražite podatke u mobilnoj aplikaciji svoje banke pod "Podaci o računu", na izvodu s bankovnog računa ili na papirnatom čeku (broj usmjeravanja je prvih devet znamenki u MICR retku). Ako vaša banka navodi odvojene ACH i bankovne brojeve, odaberite onaj koji odgovara vašoj uplati.
Ne. Brojevi usmjeravanja su za domaća plaćanja u SAD-u. Za međunarodne transfere obično ćete koristiti SWIFT/BIC i, gdje je primjenjivo, IBAN ili lokalni format računa. Xe podržava SWIFT/BIC pretrage i međunarodna plaćanja.
Plaćanja mogu biti vraćena, odgođena nakon dnevnih rokova za plaćanje ili pogrešno usmjerena. Korištenje ispravnog usmjeravajućeg broja pomaže vam izbjeći povrate, naknade i kašnjenja u obradi.
Odricanje
Brojevi usmjeravanja, nazivi banaka, adrese i ostali detalji prikazani ovdje navedeni su samo u općenite informativne svrhe. Iako se trudimo da ova stranica bude točna, Xe ne jamči da su informacije potpune, ažurne ili bez grešaka. Financijske institucije mogu promijeniti svoje podatke bez prethodne najave.
Xe ne daje nikakve izjave o pravnom statusu, licenciranju ili operativnom integritetu bilo koje banke ili posrednika na popisu. Uključivanje ne predstavlja odobrenje ili provjeru.
Svaki prijenos ili odluka koju donesete na temelju ovih informacija je na vlastiti rizik. Xe nije odgovoran za bilo kakav gubitak, kašnjenje ili štetu nastalu zbog oslanjanja na podatke ili zbog poslovanja s trećim stranama na koje se ovdje referira.
Uvijek provjerite sve detalje izravno s nadležnom financijskom institucijom prije pokretanja transakcije.
Ova izjava o odricanju odgovornosti dostupna je samo na engleskom jeziku. Dijelovi ove stranice mogu se pojaviti na drugim jezicima, ali pravna izjava o odricanju odgovornosti ostaje na engleskom jeziku kako bi se sačuvala njezina točnost i namjera.