Odricanje

Brojevi usmjeravanja, nazivi banaka, adrese i ostali detalji prikazani ovdje navedeni su samo u općenite informativne svrhe. Iako se trudimo da ova stranica bude točna, Xe ne jamči da su informacije potpune, ažurne ili bez grešaka. Financijske institucije mogu promijeniti svoje podatke bez prethodne najave.

Xe ne daje nikakve izjave o pravnom statusu, licenciranju ili operativnom integritetu bilo koje banke ili posrednika na popisu. Uključivanje ne predstavlja odobrenje ili provjeru.

Svaki prijenos ili odluka koju donesete na temelju ovih informacija je na vlastiti rizik. Xe nije odgovoran za bilo kakav gubitak, kašnjenje ili štetu nastalu zbog oslanjanja na podatke ili zbog poslovanja s trećim stranama na koje se ovdje referira.

Uvijek provjerite sve detalje izravno s nadležnom financijskom institucijom prije pokretanja transakcije.

Ova izjava o odricanju odgovornosti dostupna je samo na engleskom jeziku. Dijelovi ove stranice mogu se pojaviti na drugim jezicima, ali pravna izjava o odricanju odgovornosti ostaje na engleskom jeziku kako bi se sačuvala njezina točnost i namjera.