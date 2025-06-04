Što je usmjeravajući broj?
Broj usmjeravanja je devetoznamenkasti kod koji identificira američku banku ili kreditnu uniju. Također se naziva ABA broj ili usmjeravajući tranzitni broj (RTN), a usmjerava ACH transfere, domaća bankovna plaćanja i obradu čekova u pravu instituciju i na odgovarajuću lokaciju. Uvijek koristite ispravan usmjeravajući broj kako biste izbjegli kašnjenja u transferima.
Format usmjeravajućeg broja
Svaki američki usmjeravajući broj (ABA/RTN) ima 9 znamenki:
Regija / Savezni okrug (AAAA): Identificira savezni okrug i područje obrade za vašu banku.
ABA identifikator institucije (BBBB): Identificira vašu određenu banku u tom okrugu, poput bankovnog ID-a.
Kontrolna znamenka (C): Posljednja znamenka za „matematičku provjeru“ koja pomaže u prepoznavanju tipografskih pogrešaka ili netočnih unosa.
Primjer broja usmjeravanja
Ukupno
Trebate poslati novac u inozemstvo?
Međunarodni transferi novca s tradicionalnim bankama mogu biti skupi zbog niskih kamatnih stopa i dodatnih naknada. Xe vam pomaže uštedjeti uz konkurentne cijene i niske, transparentne naknade. Pošaljite novac u više od 190 zemalja u više od 130 valuta, unaprijed provjerite ukupnu cijenu, dobijte pouzdanu procjenu dostave i pratite svoj transfer od početka do kraja.
Broj usmjeravanja u odnosu na broj računa
Ovi brojevi rade zajedno, ali obavljaju različite zadatke. Vaš usmjeravajući broj je 9-znamenkasti kod koji identificira vašu banku i usmjerava ACH plaćanja, domaće doznake i čekove. Broj vašeg računa je 8-12-znamenkasti kod za vaš individualni račun. Oboje ćete pronaći na papirnatom čeku - broj usmjeravanja nalazi se prvi u donjem lijevom kutu, a zatim broj računa.
Brojevi usmjeravanja vs. SWIFT/BIC kodovi vs. IBAN-ovi
Za plaćanja, detalji koji su vam potrebni ovise o tome kamo novac ide.
Brojevi usmjeravanja (samo za SAD)
Deveteroznamenkasti kod za američke banke koji sigurno usmjerava plaćanja, uključujući izravne depozite, bankovne transfere i čekove.
SWIFT/BIC kodovi (međunarodni)
Kod od 8 do 11 znakova za države izvan SAD-a banke koje sigurno usmjeravaju međunarodna plaćanja na pravo mjesto.
IBAN (međunarodni broj računa)
Broj računa specifičan za određenu državu koji se koristi izvan SAD-a za usmjeravanje plaćanja na ispravan račun u inozemstvu.
Često postavljana pitanja
Broj usmjeravanja (ABA) je devetoznamenkasti kod koji identificira američku banku ili kreditnu uniju za domaća plaćanja poput ACH transfera i bankovnih doznaka.
Ne uvijek. Neke banke koriste jedan usmjeravajući broj za ACH, a drugi za domaće bankovne transfere. Koristite broj koji vaša banka navede za vašu vrstu plaćanja.
Ne. Brojevi usmjeravanja su za domaća plaćanja u SAD-u. Za međunarodne transfere koristite SWIFT/BIC i, gdje je primjenjivo, IBAN ili lokalni format računa.
Plaćanja se mogu vratiti ili odgoditi, posebno ako propustite dnevna ograničenja. Uvijek provjerite točan broj za ACH ili bankovnu doznaku prije slanja.
Odricanje
Brojevi usmjeravanja, nazivi banaka, adrese i ostali detalji prikazani ovdje navedeni su samo u općenite informativne svrhe. Iako se trudimo da ova stranica bude točna, Xe ne jamči da su informacije potpune, ažurne ili bez grešaka. Financijske institucije mogu promijeniti svoje podatke bez prethodne najave.
Xe ne daje nikakve izjave o pravnom statusu, licenciranju ili operativnom integritetu bilo koje banke ili posrednika na popisu. Uključivanje ne predstavlja odobrenje ili provjeru.
Svaki prijenos ili odluka koju donesete na temelju ovih informacija je na vlastiti rizik. Xe nije odgovoran za bilo kakav gubitak, kašnjenje ili štetu nastalu zbog oslanjanja na podatke ili zbog poslovanja s trećim stranama na koje se ovdje referira.
Uvijek provjerite sve detalje izravno s nadležnom financijskom institucijom prije pokretanja transakcije.
Ova izjava o odricanju odgovornosti dostupna je samo na engleskom jeziku. Dijelovi ove stranice mogu se pojaviti na drugim jezicima, ali pravna izjava o odricanju odgovornosti ostaje na engleskom jeziku kako bi se sačuvala njezina točnost i namjera.