ABA traženje usmjeravajućeg broja

Ne. Brojevi usmjeravanja su samo za plaćanja u SAD-u. Za međunarodne transfere obično će vam trebati SWIFT ili BIC kod banke primatelja, a u mnogim zemljama i IBAN ili lokalni format računa. Ako trebate poslati novac u inozemstvo, usporedite svoje mogućnosti i upotrijebite Xe kako biste unaprijed vidjeli ukupnu cijenu, dobili jasnu procjenu dostave i pratili svoj transfer.