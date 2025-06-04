ABA traženje usmjeravajućeg broja
Potražite i provjerite američke bankovne usmjeravajuće brojeve (ABA) za ACH, bankovne transfere i čekove. Pretražite po banci ili zalijepite 9-znamenkasti kod kako biste provjerili podatke o usmjeravajućem broju prije slanja.
Što je usmjeravajući broj?
Broj usmjeravanja je devetoznamenkasti kod koji identificira američku banku ili kreditnu uniju. Također se naziva ABA broj ili usmjeravajući tranzitni broj (RTN), a usmjerava ACH transfere, domaća bankovna plaćanja i obradu čekova u pravu instituciju i na odgovarajuću lokaciju. Uvijek koristite ispravan usmjeravajući broj kako biste izbjegli kašnjenja u transferima.
Format usmjeravajućeg broja
Svaki američki usmjeravajući broj (ABA/RTN) ima 9 znamenki:
Regija / Savezni okrug (AAAA): Identificira savezni okrug i područje obrade za vašu banku.
ABA identifikator institucije (BBBB): Identificira vašu određenu banku u tom okrugu, poput bankovnog ID-a.
Kontrolna znamenka (C): Posljednja znamenka za „matematičku provjeru“ koja pomaže u prepoznavanju tipografskih pogrešaka ili netočnih unosa.
Primjer broja usmjeravanja
Gdje se nalazi usmjeravajući broj na čeku?
Broj usmjeravanja možete pronaći u donjem lijevom kutu čeka. To je prvih devet znamenki u retku brojeva na dnu, nakon čega slijedi broj vašeg računa, a na kraju broj čeka.
Ukupno
Trebate poslati novac u inozemstvo?
Međunarodni transferi novca s tradicionalnim bankama mogu biti skupi zbog niskih kamatnih stopa i dodatnih naknada. Xe vam pomaže uštedjeti uz konkurentne cijene i niske, transparentne naknade. Pošaljite novac u više od 190 zemalja u više od 130 valuta, unaprijed provjerite ukupnu cijenu, dobijte pouzdanu procjenu dostave i pratite svoj transfer od početka do kraja.
Pronađite usmjeravajući broj svoje banke
Kliknite svoju banku da biste vidjeli ispravne američke usmjeravajuće brojeve za ACH, bankovne transfere i čekove, s detaljima po državi i vrsti računa. Ne vidite svoje? Posjetite pretraživanje po banci za pregled proširenog popisa.
Kako pronaći svoj usmjeravajući broj online
Evo jednostavnih načina da ga pronađete bez pozivanja banke:
Na ovoj stranici: Upotrijebite našu pretragu usmjeravajućih brojeva ili odaberite logotip svoje banke da biste vidjeli ACH, bankovne doznake i brojeve čekova.
Online bankarstvo: Prijavite se i otvorite Detalje računa. Vaš usmjeravajući broj nalazi se blizu broja vašeg računa.
e-izvodi i slike provjere: Potražite prvih devet znamenki u donjem lijevom kutu.
Imenik Federalnih rezervi: Potražite svoju banku u imeniku Fedwire.
Odabir pravog usmjeravajućeg broja
Banke često koriste različite usmjeravajuće brojeve za ACH, bankovne transfere i čekove. Broj otisnut na vašim čekovima možda nije onaj koji vam je potreban za ACH prijenos ili izravno terećenje. Ako niste sigurni, provjerite sa svojom bankom ili upotrijebite našu pretragu usmjeravajućeg broja kako biste pronašli točan broj. Korištenje pogrešnog broja može uzrokovati kašnjenja ili povrate.
Broj usmjeravanja u odnosu na broj računa
Ovi brojevi rade zajedno, ali obavljaju različite zadatke. Vaš usmjeravajući broj je 9-znamenkasti kod koji identificira vašu banku i usmjerava ACH plaćanja, domaće doznake i čekove. Broj vašeg računa je 8-12-znamenkasti kod za vaš individualni račun. Oboje ćete pronaći na papirnatom čeku - broj usmjeravanja nalazi se prvi u donjem lijevom kutu, a zatim broj računa.
Za što se koriste usmjeravajući brojevi?
Brojevi usmjeravanja često se koriste za plaćanja ili transakcije za:
Postavljanje izravnog depozita ili automatskog plaćanja računa (ACH)
Primanje plaće, mirovine, povrata poreza ili beneficija
Slanje ili primanje domaće bankovne doznake
Povezivanje vašeg bankovnog računa s aplikacijama za obračun plaća ili plaćanje
Polaganje čekova ili obrada elektroničkih čekova
Niste sigurni koji broj koristiti? Upotrijebite našu pretragu usmjeravajućih brojeva.
Brojevi usmjeravanja vs. SWIFT/BIC kodovi vs. IBAN-ovi
Za plaćanja, detalji koji su vam potrebni ovise o tome kamo novac ide.
Brojevi usmjeravanja (samo za SAD)
Deveteroznamenkasti kod za američke banke koji sigurno usmjerava plaćanja, uključujući izravne depozite, bankovne transfere i čekove.
SWIFT/BIC kodovi (međunarodni)
Kod od 8 do 11 znakova za države izvan SAD-a banke koje sigurno usmjeravaju međunarodna plaćanja na pravo mjesto.
IBAN (međunarodni broj računa)
Broj računa specifičan za određenu državu koji se koristi izvan SAD-a za usmjeravanje plaćanja na ispravan račun u inozemstvu.
Često postavljana pitanja o usmjeravanju
Broj usmjeravanja, također nazvan ABA broj ili tranzitni broj usmjeravanja, je 9-znamenkasti kod koji identificira američku banku ili kreditnu uniju za ACH transfere, domaće bankovne transfere i obradu čekova. Radi s vašim brojem računa kako bi se osiguralo da se novac šalje u pravu banku i na pravi račun. Brojevi usmjeravanja koriste se samo za plaćanja u SAD-u.
Koristite ACH usmjeravajući broj za izravni depozit, obračun plaća i automatsko plaćanje računa. Za domaće bankovne transfere koristite usmjeravajući broj bankovne doznake. Za papirnate čekove koristite usmjeravajući broj otisnut na vašim čekovima. Neke banke objavljuju različite brojke prema državi ili vrsti računa. Ako niste sigurni, provjerite u online bankarstvu ili upotrijebite našu pretragu usmjeravajućeg broja kako biste odabrali ispravan broj prije slanja.
Prijavite se u internetsko ili mobilno bankarstvo i otvorite Detalje računa kako biste vidjeli usmjeravajući broj za taj račun. Mnoge banke na svojim web stranicama navode usmjeravajuće brojeve prema državi ili vrsti računa. Također možete koristiti našu pretragu usmjeravajućih brojeva za pretraživanje po nazivu banke ili provjeriti svoje e-izvode i provjeriti slike. Ako vidite manje od devet znamenki, moguće je da nedostaje vodeća nula.
Važeći američki usmjeravajući broj ima devet znamenki i prolazi test kontrolnog zbroja. Unesite 9-znamenkasti kod u našu pretragu usmjeravajućih brojeva kako biste provjerili usmjeravajuće brojeve i potvrdili naziv i lokaciju banke. Provjerite odgovara li vrsta broja vašoj vrsti plaćanja, na primjer ACH umjesto bankovne doznake. Ako prikazana banka ne ispunjava vaša očekivanja, obratite se svojoj banci prije slanja novca.
Ne. Brojevi usmjeravanja su samo za plaćanja u SAD-u. Za međunarodne transfere obično će vam trebati SWIFT ili BIC kod banke primatelja, a u mnogim zemljama i IBAN ili lokalni format računa. Ako trebate poslati novac u inozemstvo, usporedite svoje mogućnosti i upotrijebite Xe kako biste unaprijed vidjeli ukupnu cijenu, dobili jasnu procjenu dostave i pratili svoj transfer.
Velike banke često imaju različite usmjeravajuće brojeve ovisno o državi, vrsti plaćanja ili zbog spajanja. Odaberite broj koji odgovara vašem računu i vrsti plaćanja. Ako vas banka obavijesti o promjeni, ažurirajte izravne depozite, obračun plaća i plaćanja računa kako biste izbjegli kašnjenja ili povrate. U slučaju sumnje, provjerite u online bankarstvu ili pomoću naše pretrage routing broja.
Odricanje
Brojevi usmjeravanja, nazivi banaka, adrese i ostali detalji prikazani ovdje navedeni su samo u općenite informativne svrhe. Iako se trudimo da ova stranica bude točna, Xe ne jamči da su informacije potpune, ažurne ili bez grešaka. Financijske institucije mogu promijeniti svoje podatke bez prethodne najave.
Xe ne daje nikakve izjave o pravnom statusu, licenciranju ili operativnom integritetu bilo koje banke ili posrednika na popisu. Uključivanje ne predstavlja odobrenje ili provjeru.
Svaki prijenos ili odluka koju donesete na temelju ovih informacija je na vlastiti rizik. Xe nije odgovoran za bilo kakav gubitak, kašnjenje ili štetu nastalu zbog oslanjanja na podatke ili zbog poslovanja s trećim stranama na koje se ovdje referira.
Uvijek provjerite sve detalje izravno s nadležnom financijskom institucijom prije pokretanja transakcije.
Ova izjava o odricanju odgovornosti dostupna je samo na engleskom jeziku. Dijelovi ove stranice mogu se pojaviti na drugim jezicima, ali pravna izjava o odricanju odgovornosti ostaje na engleskom jeziku kako bi se sačuvala njezina točnost i namjera.