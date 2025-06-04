MONETA Money Bank, a.s. S podrijetlom iz kasnih 1990-ih i sa sjedištem u Pragu, MONETA Money Bank je veliki maloprodajni i SME kreditor. Nudi račune, kartice, potrošačke i auto kredite, hipoteke, kredite za mala poduzeća, usluge za trgovce te proizvode štednje i ulaganja. Kompaktna mreža podružnica, opsežan pristup bankomatima i snažno mobilno bankarstvo omogućuju učinkovitu, nacionalnu uslugu za klijente iz masovnog tržišta i poduzetnike.