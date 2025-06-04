Maybankove operacije u Singapuru sežu u 1960-e i danas djeluju kao lokalno registrirana podružnica malezijske grupe u Singapuru. Iz svog središta u gradu pruža maloprodajno, SME i korporativno bankarstvo, upravljanje trgovinom i gotovinom, kartice, hipoteke, usluge bogatstva i investicija, uz ponude islamskog financiranja. Snažni digitalni kanali i regionalne veze povezuju klijente s ASEAN i globalnim tržištima.