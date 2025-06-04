Usporedite tečaj Lloyds GBP do NZD
Razmišljate o korištenju Lloyds za prijenos iz GBP u NZD? Usporedite tečajeve i naknade za Lloyds kako biste otkrili potencijalne uštede s Xe.
|Pružatelj usluga
|Tečaj
|Naknada za prijenos
|Primatelj dobiva
2.269200
|£0
$2,269.20
2.230506
|£9.50
$2,209.31
-59.88 NZD
O nama Lloyds Bank
Lloyds Bank, osnovana 1765. godine, ima sjedište u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo. Kao jedna od najvećih i najuspostavljenijih financijskih institucija u Ujedinjenom Kraljevstvu, Lloyds služi milijunima klijenata putem mreže poslovnica i digitalnih bankarskih usluga. S jakim prisustvom u osobnom, poslovnom i komercijalnom bankarstvu, Lloyds nudi sveobuhvatan spektar financijskih usluga, uključujući svakodnevno bankarstvo, hipoteke, štednju, kredite, upravljanje bogatstvom i rješenja za korporativno bankarstvo. Lloyds Bank je dio Lloyds Banking Group, jednog od vodećih pružatelja financijskih usluga u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Koliko je brz transfer s Lloyds GBP na NZD ?
Rokovi isporuke za međunarodne transfere s Lloyds od Ujedinjeno Kraljevstvo do Nova Zelandija variraju ovisno o načinu plaćanja i vremenu transakcije. Međunarodni bankovni transferi obično traju od 1 do 5 radnih dana. Čimbenici poput državnih praznika i sigurnosnih provjera također mogu utjecati na dostavu. Provjerite vrijeme zatvaranja za Lloyds Bank kako biste izbjegli kašnjenja.
Koje su naknade za prijenos Lloyds na ?
Troškovi Lloyds transfera novca iz GBP u NZD ovise o čimbenicima poput iznosa transfera. Obično veći transferi dolaze s nižim naknadama i boljim tečajevima. Provjerite tablicu za usporedbu kako biste usporedili naknade za Lloyds s Xe.
Često postavljana pitanja
Tečaj koji nudi Lloyds za pretvaranje Britanska funta (GBP) u Novozelandski dolar (NZD) može uključivati maržu iznad stvarnog srednjeg tržišnog tečaja. To znači da biste mogli primiti manje Novozelandski dolar nego što ste očekivali. Pomoću naše tablice za usporedbu možete usporediti cijenu Lloydss cijenama Xe-a i drugih pružatelja usluga.
Lloyds može naplatiti fiksnu naknadu za prijenos, naknadu temeljenu na postotku ili oboje, ovisno o vašoj metodi prijenosa i odredištu. Ove naknade - zajedno s tečajem - utječu na to koliko će vaš primatelj primiti. Naš alat to analizira tako da možete usporediti ukupni trošak s drugim opcijama poput Xe-a.
Prijenosi s Britanska funta na Novozelandski dolar putem Lloyds obično traju od 1 do 5 radnih dana. Vrijeme ovisi o krajnjim rokovima, praznicima, zemlji odredišta i vremenu obrade banke primatelja. Xe nudi dostavu istog dana za većinu transfera.
Lloyds može imati dnevna ili pojedinačna ograničenja za međunarodne transfere. Za veće iznose možda ćete morati posjetiti i poslovnicu. Xe podržava veće limite slanja putem interneta, nudeći fleksibilnost i praktičnost pri prijenosu većih iznosa u inozemstvo.
Mnogi pružatelji usluga, uključujući Lloyds, mogu ažurirati svoje tečajeve na temelju tržišnih uvjeta. Međutim, tečajevi se mogu postavljati jednom dnevno ili prilagođavati rjeđe nego oni iz namjenskih FX usluga. Xe ažurira cijene uživo, dajući vam veću kontrolu nad vremenom slanja.