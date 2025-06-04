Lloyds Bank, osnovana 1765. godine, ima sjedište u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo. Kao jedna od najvećih i najuspostavljenijih financijskih institucija u Ujedinjenom Kraljevstvu, Lloyds služi milijunima klijenata putem mreže poslovnica i digitalnih bankarskih usluga. S jakim prisustvom u osobnom, poslovnom i komercijalnom bankarstvu, Lloyds nudi sveobuhvatan spektar financijskih usluga, uključujući svakodnevno bankarstvo, hipoteke, štednju, kredite, upravljanje bogatstvom i rješenja za korporativno bankarstvo. Lloyds Bank je dio Lloyds Banking Group, jednog od vodećih pružatelja financijskih usluga u Ujedinjenom Kraljevstvu.