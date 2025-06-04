Bahrain Development Bank SWIFT-koodi Bahrain
SWIFT/BIC-koodi Bahrain Development Bank on BDBBBHBMXXX. Bahrain Development Bank voi kuitenkin käyttää eri SWIFT/BIC-koodeja palvelusta tai sivukonttorista riippuen. Jos et ole varma, mitä käyttää, varmista asia vastaanottajalta tai ota suoraan yhteyttä osoitteeseen Bahrain Development Bank.
BDBBBHBMXXX
Pankin nimi
BAHRAIN DEVELOPMENT BANK B S C (C)
SWIFT-koodi
BDBBBHBMXXX
Osoite
BULIDING 170, ROAD 1703
Kaupunki
MANAMA
Maa
BAHRAIN
Tämä on pääasiallinen SWIFT/BIC-koodi pankille Bahrain Development Bank maassa Bahrain
Paikalliset konttorit
Alla näet pankin Bahrain Development Bank paikalliset konttorit maassa Bahrain.
Tietoja BDBBBHBMXXX
Tärkein SWIFT-koodi Bahrain Development Bank osoitteessa Bahrain on BDBBBHBMXXX. Tämä koodi yksilöi pankin pääkonttorin kansainvälisiä maksuja varten osoitteessa Bahrain, ja sitä käytetään yleisesti silloin, kun konttorikohtaista koodia ei tarvita tai sitä ei ole saatavilla. Jos lähetät rahaa tilille Bahrain Development Bank osoitteessa Bahrain, eikä vastaanottaja ole antanut paikallisen konttorin SWIFT-koodia, BDBBBHBMXXX on yleensä turvallinen ja luotettava vaihtoehto.
Käyttämällä BDBBBHBMXXX
Voit käyttää Bahrain Development Bank'n SWIFT/BIC-pääkoodia. BDBBBHBMXXX kun:
Kansainvälisen rahansiirron lähettäminen osoitteeseen Bahrain Development Bank vuonna Bahrain
Vastaanottaja ei ole antanut konttorikohtaista SWIFT/BIC-koodia.
Bahrain Development Bank käsittelee maksun keskitetysti päätoimistonsa kautta
Haluat käyttää yleisesti hyväksyttyä oletusarvoista SWIFT/BIC-koodia.
Usein kysytyt kysymykset
Pääkonttorin SWIFT-koodi osoitteessa Bahrain Development Bank on seuraava BDBBBHBMXXX. Tätä koodia käytetään yleisesti kansainvälisissä tilisiirroissa pankin pääkonttoriin Manama. Se tunnistaa Bahrain Development Bank SWIFT-verkossa ja auttaa varmistamaan, että varat ohjautuvat oikealle rahoituslaitokselle.
Jos et tiedä paikallisen konttorisi SWIFT-koodia, voit yleensä käyttää pääkonttorin SWIFT-koodia (BDBBBHBMXXX) kansainvälisten maksujen vastaanottamiseen. On kuitenkin parasta varmistaa asia pankiltasi mahdollisten viivästysten välttämiseksi. Voit löytää oikean koodin tarkistamalla verkkopankkiportaalisi, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tai tarkistamalla viimeisimmän tiliotteen.
Kyllä, on yleensä turvallista käyttää pääkonttorin SWIFT-koodia (BDBBBHBMXXX) kansainvälisten maksujen vastaanottamiseen - varsinkin jos paikallisella konttorillasi ei ole omaa koodia. Bahrain Development Bank voi silti ohjata varat tilillesi käyttämällä täydellistä tilinumeroasi ja muita tunnistetietojasi. Varmista kuitenkin aina, että tämä lähestymistapa on pankkisi kanssa sovittu, erityisesti suurten maksutapahtumien yhteydessä.
Löytääksesi oikean SWIFT-koodin tietylle Bahrain Development Bank -sivukonttorillesi sinulla on muutamia vaihtoehtoja:
Käytä sivukonttorin SWIFT-koodin etsimistä - helpoin tapa tarkistaa, onko sivukonttorillasi yksilöllinen SWIFT-koodi vai pitäisikö sinun käyttää pääkonttorin koodia (BDBBBHBMXXX).
Kirjaudu sisään Bahrain Development Bank verkkopankkiin ja tarkista tilisiirto-ohjeet.
Ota yhteyttä paikalliseen konttoriin tai soita Bahrain Development Bank asiakaspalveluun.
Tutustu viimeisimpään tiliotteeseen tai shekkivihkoon, joka voi sisältää kansainvälisiä maksutietoja.
Jos sivukonttorillasi ei ole yksilöllistä SWIFT-koodia, voit yleensä käyttää BDBBBHBMXXX.
Jos syötät väärän SWIFT-koodin:
Maksusi voi viivästyä tai se voidaan hylätä.
Varat saatetaan lähettää väärään rahoituslaitokseen, ja niiden takaisin saaminen voi kestää kauan.
Jotkin pankit saattavat periä maksun palautetuista tai väärin suunnatuista maksuista.
Välttääksesi tämän, tarkista aina SWIFT-koodi ja tilitiedot ennen siirron lähettämistä.
Useimmissa tapauksissa tarvitset SWIFT-koodin vastaanottaaksesi kansainvälisiä maksuja, sillä se tunnistaa vastaanottavan pankin ja varmistaa oikean reitityksen. Maasta ja siirtomenetelmästä riippuen lähettäjä voi tarvita myös muita tietoja, kuten tilinumerosi, reititysnumerosi tai IBAN-tilinumerosi.
Kyllä, osoitteessa Bahrain Development Bank on yleensä pääkonttorin SWIFT-koodi (BDBBBHBMXXX) sekä sivukonttorikohtaisia SWIFT-koodeja tietyille toimipaikoille. Jos löydät paikallisen konttorisi SWIFT-koodin, kannattaa käyttää sitä, jotta reititys on mahdollisimman tarkka. Jos sivukonttorillasi ei ole yksilöllistä koodia tai olet epävarma, ensisijaisen koodin käyttäminen on yleensä hyväksyttävää kansainvälisten maksujen vastaanottamiseen.
BDBBBHBMXXX on SWIFT-standardikoodi, jota käytetään Bahrain Development Bank:n Manama pääkonttorissa. Muilla Bahrain Development Bank -yksiköillä, kuten eri maissa sijaitsevilla sivukonttoreilla tai liiketoimintayksiköillä, voi olla omat SWIFT-koodinsa, erityisesti yritys- tai investointipankkitoimintaa varten. Ero on sijainnissa tai liiketoimintatarkoituksessa, mutta useimmissa henkilökohtaisissa ja pienissä liiketoimintasiirroissa osoitteeseen Bahrain, BDBBBHBMXXX on oikea ja riittävä koodi.
Vastuuvapauslauseke
Tällä sivulla olevat SWIFT-koodit, pankkien nimet, osoitteet ja muut vastaavat tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme varmistamaan tarkkuuden, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne välttämättä vastaa asianomaisilta rahoituslaitoksilta saatavia viimeisimpiä tietoja.
Xe ei anna mitään vakuutuksia minkään luettelossa olevan pankin, rahoituslaitoksen tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, sääntelyn mukaisesta asemasta tai toiminnan eheydestä. Emme tue tai tarkista minkään sivustolla olevan tahon laillisuutta, emmekä ota vastuuta siitä, että käytät annettuja tietoja.
Kaikki näiden tietojen perusteella tehdyt rahoitustoimet tai päätökset tehdään omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että on luotettu tietoihin, eikä mistään liiketoimista sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden tietoja näytetään tällä sivustolla.
Suosittelemme, että tarkistat kaikki tiedot itsenäisesti asianomaiselta rahoituslaitokselta, ennen kuin aloitat minkä tahansa maksutapahtuman.
Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi, eikä sitä ole käännetty. Vaikka muu osa tästä sivusta voi näkyä valitsemallasi kielellä, oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen, jotta sen tarkkuus ja tarkoitus säilyy.