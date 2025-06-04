ACBA Bank SWIFT-koodi Armenia
SWIFT/BIC-koodi ACBA Bank on AGCAAM22XXX. ACBA Bank voi kuitenkin käyttää eri SWIFT/BIC-koodeja palvelusta tai sivukonttorista riippuen. Jos et ole varma, mitä käyttää, varmista asia vastaanottajalta tai ota suoraan yhteyttä osoitteeseen ACBA Bank.
AGCAAM22XXX
Pankin nimi
ACBA BANK OJSC
SWIFT-koodi
AGCAAM22XXX
Osoite
ARAMI STREET 82-84
Kaupunki
YEREVAN
Maa
ARMENIA
Tämä on pääasiallinen SWIFT/BIC-koodi pankille ACBA Bank maassa Armenia
Paikalliset konttorit
Alla näet pankin ACBA Bank paikalliset konttorit maassa Armenia.
Tietoja AGCAAM22XXX
Tärkein SWIFT-koodi ACBA Bank osoitteessa Armenia on AGCAAM22XXX. Tämä koodi yksilöi pankin pääkonttorin kansainvälisiä maksuja varten osoitteessa Armenia, ja sitä käytetään yleisesti silloin, kun konttorikohtaista koodia ei tarvita tai sitä ei ole saatavilla. Jos lähetät rahaa tilille ACBA Bank osoitteessa Armenia, eikä vastaanottaja ole antanut paikallisen konttorin SWIFT-koodia, AGCAAM22XXX on yleensä turvallinen ja luotettava vaihtoehto.
Käyttämällä AGCAAM22XXX
Voit käyttää ACBA Bank'n SWIFT/BIC-pääkoodia. AGCAAM22XXX kun:
Kansainvälisen rahansiirron lähettäminen osoitteeseen ACBA Bank vuonna Armenia
Vastaanottaja ei ole antanut konttorikohtaista SWIFT/BIC-koodia.
ACBA Bank käsittelee maksun keskitetysti päätoimistonsa kautta
Haluat käyttää yleisesti hyväksyttyä oletusarvoista SWIFT/BIC-koodia.
Tarkista SWIFT-maksusi virheiden varalta
Tarkista ennen SWIFT-maksun lähettämistä, että SWIFT-koodi vastaa vastaanottajan pankkia ja että tilinumero ja nimi on annettu oikein. Pienetkin virheet voivat viivästyttää tai estää siirron. Ota yhteyttä pankkiin, jos olet tehnyt siirron väärillä tiedoilla.
Maksun vastaanottaminen osoitteeseen ACBA Bank osoitteessa Armenia?
Jotta voit vastaanottaa kansainvälisen maksun ACBA Bank -tilillesi osoitteessa Armenia, sinun on annettava oikea SWIFT/BIC-koodi, tilinumero ja muut pankkitiedot. Varmista, että lähettäjälläsi on oikeat tiedot viivästysten välttämiseksi.
Usein kysytyt kysymykset
Pääkonttorin SWIFT-koodi osoitteessa ACBA Bank on seuraava AGCAAM22XXX. Tätä koodia käytetään yleisesti kansainvälisissä tilisiirroissa pankin pääkonttoriin Yerevan. Se tunnistaa ACBA Bank SWIFT-verkossa ja auttaa varmistamaan, että varat ohjautuvat oikealle rahoituslaitokselle.
Jos et tiedä paikallisen konttorisi SWIFT-koodia, voit yleensä käyttää pääkonttorin SWIFT-koodia (AGCAAM22XXX) kansainvälisten maksujen vastaanottamiseen. On kuitenkin parasta varmistaa asia pankiltasi mahdollisten viivästysten välttämiseksi. Voit löytää oikean koodin tarkistamalla verkkopankkiportaalisi, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tai tarkistamalla viimeisimmän tiliotteen.
Kyllä, on yleensä turvallista käyttää pääkonttorin SWIFT-koodia (AGCAAM22XXX) kansainvälisten maksujen vastaanottamiseen - varsinkin jos paikallisella konttorillasi ei ole omaa koodia. ACBA Bank voi silti ohjata varat tilillesi käyttämällä täydellistä tilinumeroasi ja muita tunnistetietojasi. Varmista kuitenkin aina, että tämä lähestymistapa on pankkisi kanssa sovittu, erityisesti suurten maksutapahtumien yhteydessä.
Löytääksesi oikean SWIFT-koodin tietylle ACBA Bank -sivukonttorillesi sinulla on muutamia vaihtoehtoja:
Käytä sivukonttorin SWIFT-koodin etsimistä - helpoin tapa tarkistaa, onko sivukonttorillasi yksilöllinen SWIFT-koodi vai pitäisikö sinun käyttää pääkonttorin koodia (AGCAAM22XXX).
Kirjaudu sisään ACBA Bank verkkopankkiin ja tarkista tilisiirto-ohjeet.
Ota yhteyttä paikalliseen konttoriin tai soita ACBA Bank asiakaspalveluun.
Tutustu viimeisimpään tiliotteeseen tai shekkivihkoon, joka voi sisältää kansainvälisiä maksutietoja.
Jos sivukonttorillasi ei ole yksilöllistä SWIFT-koodia, voit yleensä käyttää AGCAAM22XXX.
Jos syötät väärän SWIFT-koodin:
Maksusi voi viivästyä tai se voidaan hylätä.
Varat saatetaan lähettää väärään rahoituslaitokseen, ja niiden takaisin saaminen voi kestää kauan.
Jotkin pankit saattavat periä maksun palautetuista tai väärin suunnatuista maksuista.
Välttääksesi tämän, tarkista aina SWIFT-koodi ja tilitiedot ennen siirron lähettämistä.
Useimmissa tapauksissa tarvitset SWIFT-koodin vastaanottaaksesi kansainvälisiä maksuja, sillä se tunnistaa vastaanottavan pankin ja varmistaa oikean reitityksen. Maasta ja siirtomenetelmästä riippuen lähettäjä voi tarvita myös muita tietoja, kuten tilinumerosi, reititysnumerosi tai IBAN-tilinumerosi.
Kyllä, osoitteessa ACBA Bank on yleensä pääkonttorin SWIFT-koodi (AGCAAM22XXX) sekä sivukonttorikohtaisia SWIFT-koodeja tietyille toimipaikoille. Jos löydät paikallisen konttorisi SWIFT-koodin, kannattaa käyttää sitä, jotta reititys on mahdollisimman tarkka. Jos sivukonttorillasi ei ole yksilöllistä koodia tai olet epävarma, ensisijaisen koodin käyttäminen on yleensä hyväksyttävää kansainvälisten maksujen vastaanottamiseen.
AGCAAM22XXX on SWIFT-standardikoodi, jota käytetään ACBA Bank:n Yerevan pääkonttorissa. Muilla ACBA Bank -yksiköillä, kuten eri maissa sijaitsevilla sivukonttoreilla tai liiketoimintayksiköillä, voi olla omat SWIFT-koodinsa, erityisesti yritys- tai investointipankkitoimintaa varten. Ero on sijainnissa tai liiketoimintatarkoituksessa, mutta useimmissa henkilökohtaisissa ja pienissä liiketoimintasiirroissa osoitteeseen Armenia, AGCAAM22XXX on oikea ja riittävä koodi.
Vastuuvapauslauseke
Tällä sivulla olevat SWIFT-koodit, pankkien nimet, osoitteet ja muut vastaavat tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme varmistamaan tarkkuuden, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne välttämättä vastaa asianomaisilta rahoituslaitoksilta saatavia viimeisimpiä tietoja.
Xe ei anna mitään vakuutuksia minkään luettelossa olevan pankin, rahoituslaitoksen tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, sääntelyn mukaisesta asemasta tai toiminnan eheydestä. Emme tue tai tarkista minkään sivustolla olevan tahon laillisuutta, emmekä ota vastuuta siitä, että käytät annettuja tietoja.
Kaikki näiden tietojen perusteella tehdyt rahoitustoimet tai päätökset tehdään omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että on luotettu tietoihin, eikä mistään liiketoimista sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden tietoja näytetään tällä sivustolla.
Suosittelemme, että tarkistat kaikki tiedot itsenäisesti asianomaiselta rahoituslaitokselta, ennen kuin aloitat minkä tahansa maksutapahtuman.
Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi, eikä sitä ole käännetty. Vaikka muu osa tästä sivusta voi näkyä valitsemallasi kielellä, oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen, jotta sen tarkkuus ja tarkoitus säilyy.