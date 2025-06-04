Asuntolainan kustannuksiin sisällytetyt kulut

Omaisuuden arvo: Tämä on kokonaissumma, jonka maksat asunnosta. Kiinteistön arvo vaikuttaa suoraan asuntolainan määrään, kuukausittaisiin asuntolainan lyhennyksiin ja kokonaiskustannuksiin. Kun valitset asuntoa, ota huomioon muut kulut, kuten leimaverot, katsastus- ja lakimiesmaksut, jotta pysyt budjetissasi.

Talletus: Kun ostat asunnon, sinun on maksettava etukäteen tietty prosenttiosuus kiinteistön kokonaisarvosta, jota kutsutaan myös käsirahaksi. Suurempi talletus pienentää asuntolainan määrää ja pienentää kuukausittaisia lyhennyksiä, kun taas pienempi talletus lisää näitä kustannuksia.

Korko: Korko: Korko on prosenttiosuus asuntolainan määrästä, jonka lainanantaja veloittaa sinulta rahan lainaamisesta, ja se vaikuttaa siihen, kuinka paljon maksat takaisin joka kuukausi. Alhaisempi korko pienentää lainan kokonaiskustannuksia, kun taas korkeampi korko kasvattaa niitä.



Kiinnitysehto: Laina-aika on aika, joka kuluu asuntolainan takaisinmaksuun. Voit valita asuntolainan laina-ajaksi 10-40 vuotta. Lyhyemmällä laina-ajalla kuukausittaiset lyhennykset ovat suuremmat, mutta kokonaiskorko on pienempi. Pidempi laina-aika alentaa kuitenkin asuntolainan lyhennyksiä ja lisää kokonaiskorkokustannuksia.



MIG: Hypoteekkivakuutus (Mortgage indemnity guarantee, MIG) on luotonantajan suojavakuutus, joka vaaditaan, kun lainanottajan lainan suhde lainan arvoon ylittää 75%. MIG:ien avulla voit saada suurempia asuntolainoja pienemmillä talletuksilla, mutta lainanantajat saattavat periä ennakkomaksun tai korottaa asuntolainan korkoa. Tämä suojaa lainanantajaa kattamalla mahdolliset tappiot, jos et pysty maksamaan lainaa takaisin.



Järjestelypalkkiot: Järjestelypalkkiot ovat lainanantajan maksuja asuntolainan perustamisesta. Ne voivat vaihdella 0,5% ja 1% välillä asuntolainan määrästä. Voit valita, maksatko maksun etukäteen vai lisäätkö sen asuntolainaan, mikä lisää kokonaiskustannuksia. Vertaile sekä korkoja että järjestelymaksuja saadaksesi parhaan tarjouksen.





Asuntolainan maksukaava

Tämän kaavan avulla voit laskea kuukausittaiset asuntolainan lyhennykset, jotka perustuvat vain asuntolainan määrään, korkoon ja laina-aikaan. Se ei sisällä lisäkustannuksia, kuten kunnallisveroa, rakennusvakuutusta tai järjestelymaksuja, jotka voivat lisätä kuukausittaisia kokonaismaksuja.



Laske kuukausittaiset asuntolainan lyhennykset manuaalisesti tämän kaavan avulla:





Tässä on jaottelu:



M= Kuukausittaiset lyhennykset:

Tämä on ratkaisusi. Aloita keräämällä asuntolainan tiedot. Nämä tekijät määräävät, kuinka paljon maksat takaisin kuukausittain.



P = Pääomamäärä:

Tämä on jäljellä oleva asuntolainan saldo eli kokonaismäärä, jonka olet edelleen velkaa asuntolainasta. Asuntolainan saldo vaikuttaa suoraan kuukausittaisiin lyhennyksiin, korkokuluihin ja oman pääoman määrään. Omistusoikeus omaisuuteesi kasvaa sitä mukaa, kun saldo pienenee.



r = Kuukausikorko:

Asuntolainan korko on vuotuinen korko, joka maksetaan kuukausittain vuoden aikana. Kuukausikorko saadaan jakamalla vuosiprosentti vuoden kuukausien lukumäärällä. Jos vuotuinen korkosi on esimerkiksi 5%, tämä näyttää 0,05/12 = 0,004167.



n = Takaisinmaksujen määrä:

Tämä on kuukausittaisten takaisinmaksujen kokonaismäärä, jonka maksat asuntolainan laina-aikana. Kokonaismäärän saamiseksi kerro laina-aikasi (vuosina) luvulla 12. Jos asuntolainan laina-aika on esimerkiksi 25 vuotta, tämä näyttää 25x12 = 300. Tämä tarkoittaa, että maksat yhteensä 300 lyhennystä asuntolainan koko laina-aikana.





Yleiset asuntolainatyypit

Asuntolainat määräytyvät niiden korkorakenteen, kuten kiinteän tai vaihtelevan kiinnityksen, tai niiden takaisinmaksutavan, kuten takaisinmaksu tai pelkkä korko, mukaan. Yleisiä asuntolainatyyppejä ovat kiinteäkorkoiset, diskonttaus- ja seuranta-asuntolainat.

Asuntolainan takaisinmaksutyypit

Asuntolainan takaisinmaksutyypeillä tarkoitetaan erilaisia tapoja maksaa asuntolainaa takaisin.

Takaisinmaksu kiinnitys: Takaisinmaksulaina on asuntolainatyyppi, jossa kuukausittaiset maksut kattavat sekä lainasumman että korot. Tämä asuntolainatyyppi on tarkoitettu ostajille, jotka haluavat, että asuntolaina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin laina-ajan loppuun mennessä.

Pelkkä korkolaina: Korolliset asuntolainat edellyttävät, että maksat joka kuukausi vain koron, mutta asuntolainan määrä pysyy muuttumattomana. Sinun on maksettava asuntolaina-aikana suuri kertasumma pois, yleensä säästöjen, sijoitusten tai kiinteistön myynnin avulla.

Asuntolainan korkotyypit

Näin korkoa sovelletaan asuntolainaan, mikä vaikuttaa siihen, pysyykö korko samana vai vaihteleeko se koko laina-ajan.

Kiinteäkorkoinen asuntolaina: Kiinteäkorkoinen asuntolaina: Kiinteäkorkoisessa asuntolainassa korko pysyy samana tietyn ajan, yleensä 2-5 vuotta. Tämän vuoksi kuukausittaiset lyhennykset pysyvät johdonmukaisina ja ennustettavina. Kun määräaika on päättynyt, sinun on päätettävä ottaa uusi kiinteä lainasopimus. Muussa tapauksessa asuntolaina palaa lainanantajan vaihtuvaan vakiokorkoon (SVR), joka on usein korkeampi.

Vaihtuvakorkoinen asuntolaina: Vaihtuvakorkoinen asuntolaina on asuntolainatyyppi, jossa korko voi vaihdella ajan mittaan, mikä tarkoittaa, että kuukausittaiset lyhennykset voivat nousta tai laskea. Vaihtuvat korot vaihtelevat lainanantajan asettaman koron tai ulkoisen lähteen, kuten Englannin keskuspankin, viitekoron perusteella.

1.Vaihtuva vakiokorko (SVR)

Vaihtuva vakiokorko (SVR) on eräänlainen vaihtuvakorkoinen asuntolaina, johon lainanantaja siirtyy, kun kiinteäkorkoinen asuntolainasi päättyy. Luotonantaja määrää koron, ja se johtaa usein korkeampiin korkoihin, vaikka se voi nousta tai laskea milloin tahansa.

2. Alennettu asuntolaina

Tämä on eräänlainen vaihtuvakorkoinen asuntolaina, joka perustuu lainanantajan SVR-korosta alennettuun korkoon kiinteäksi ajaksi, yleensä 2-5 vuodeksi. Kun alennus päättyy, asuntolaina palaa takaisin SVR-koron mukaiseksi.

3. Seuranta-asuntolaina

Seuranta-asuntolaina on toisenlainen vaihtuvakorkoinen asuntolaina, jossa korko seuraa Englannin keskuspankin peruskorkoa lisättynä tietyllä prosenttimäärällä. Ne kestävät yleensä 2-5 vuotta, ja korot nousevat tai laskevat markkinaolosuhteiden mukaan.





Lisämaksut ja verot kiinteistöä ostettaessa

Katsastajan palkkio: Ennen kuin ostat kiinteistön, saatat haluta palkata katsastusmiehen arvioimaan asunnon kunnon ja arvon. Tämä on vapaaehtoista, mutta sitä suositellaan, jotta voit välttää odottamattomat korjauskustannukset ja varmistaa, että kiinteistön arvo on oikea. Maksut voivat vaihdella suoritetun tutkimuksen tyypin mukaan.



Lakimies- ja kiinteistönvälitysmaksut: Lakimieskulut tarkoittavat kustannuksia, jotka maksetaan luvan saaneelle kiinteistönvälittäjälle kiinteistön oston oikeudellisista näkökohdista. Nämä palkkiot kattavat yleensä kiinteistöetsinnät, sopimuksen laatimisen, maarekisteriin kirjaamisen ja varojen siirron.



Rakennusvakuutus: Rakennusvakuutus: Lainanantajat saattavat vaatia, että sinulla on rakennusvakuutus, joka kattaa kiinteistön rakenteet tulipalon, tulvien, myrskyjen tai muiden katastrofien aiheuttamien vahinkojen varalta. Tämä vaatimus on tyypillisesti asuntolainan ehto, mutta voit valita eri tasoisia vakuutusturvatakeita ja -kuluja omaisuutesi mukaan.



Kiinteistövero: Stamp duty land tax (SDLT) on kertaluonteinen maksu, joka maksetaan, kun kiinteistökauppa on tehty. Maksettavan veron määrä riippuu asunnon hinnasta ja asuntolainan tyypistä. Ostajilla on 30 päivän kuluessa kodin ostamisesta aikaa maksaa. Ensikertalaisten asunnonostajien ei välttämättä tarvitse maksaa SDLT:tä kiinteistöistä tiettyyn arvoon asti.



Neuvoston vero: Valtuustovero: Valtuustovero on paikallinen vero, joka perustuu kiinteistösi arvoluokkaan. Se auttaa rahoittamaan jätteiden keräystä, katujen kunnossapitoa, paikallista koulutusta ja muita yhteisön palveluja. Voit maksaa veron vuosittain tai jakaa sen kuukausittaisiin, yleensä 10 tai 12 kuukauden maksuihin.