Asuntolainalaskuri
Arvioi kuukausittaiset asuntolainan lyhennykset ja suunnittele kiinteistön osto Yhdistyneessä kuningaskunnassa Xen asuntolainalaskurin avulla. Syötä kiinteistön arvo, talletus, laina-aika ja korko kuukausittaisten lyhennysten laskemiseksi.
Miten Xen asuntolainalaskuria käytetään?
Valitse maasi
Valitse maa, josta haluat ostaa kiinteistön, jotta saat tarkat, paikallisiin korkoihin perustuvat asuntolainalaskelmat.
Syötä ominaisuuden arvo
Lisää kiinteistösi arvo, jotta voimme laskea asuntolainan määrän ja arvioida kuukausittaiset lyhennykset.
Lisää talletussumma
Kirjoita talletussumma. Tämä määrittää asuntolainan koon ja kuukausittaiset lyhennykset.
Valitse asuntolaina-aika
Valitse asuntolainan pituus, jotta voit määrittää kuukausittaiset lyhennykset ja ajan kuluessa maksettavat kokonaiskorot.
Syöttökorko
Kirjoita arvioitu korko, jonka odotat saavasi. Tämä vaikuttaa ajan mittaan maksettavien korkojen kokonaismäärään.
Valitse lähetysvaluutta
Valitse valuutta, jolla haluat maksaa, ja näet kuukausittaiset asuntolainan lyhennykset muunnettuina reaaliajassa.
Asuntolainan kustannuksiin sisällytetyt kulut
Omaisuuden arvo: Tämä on kokonaissumma, jonka maksat asunnosta. Kiinteistön arvo vaikuttaa suoraan asuntolainan määrään, kuukausittaisiin asuntolainan lyhennyksiin ja kokonaiskustannuksiin. Kun valitset asuntoa, ota huomioon muut kulut, kuten leimaverot, katsastus- ja lakimiesmaksut, jotta pysyt budjetissasi.
Talletus: Kun ostat asunnon, sinun on maksettava etukäteen tietty prosenttiosuus kiinteistön kokonaisarvosta, jota kutsutaan myös käsirahaksi. Suurempi talletus pienentää asuntolainan määrää ja pienentää kuukausittaisia lyhennyksiä, kun taas pienempi talletus lisää näitä kustannuksia.
Korko: Korko: Korko on prosenttiosuus asuntolainan määrästä, jonka lainanantaja veloittaa sinulta rahan lainaamisesta, ja se vaikuttaa siihen, kuinka paljon maksat takaisin joka kuukausi. Alhaisempi korko pienentää lainan kokonaiskustannuksia, kun taas korkeampi korko kasvattaa niitä.
Kiinnitysehto: Laina-aika on aika, joka kuluu asuntolainan takaisinmaksuun. Voit valita asuntolainan laina-ajaksi 10-40 vuotta. Lyhyemmällä laina-ajalla kuukausittaiset lyhennykset ovat suuremmat, mutta kokonaiskorko on pienempi. Pidempi laina-aika alentaa kuitenkin asuntolainan lyhennyksiä ja lisää kokonaiskorkokustannuksia.
MIG: Hypoteekkivakuutus (Mortgage indemnity guarantee, MIG) on luotonantajan suojavakuutus, joka vaaditaan, kun lainanottajan lainan suhde lainan arvoon ylittää 75%. MIG:ien avulla voit saada suurempia asuntolainoja pienemmillä talletuksilla, mutta lainanantajat saattavat periä ennakkomaksun tai korottaa asuntolainan korkoa. Tämä suojaa lainanantajaa kattamalla mahdolliset tappiot, jos et pysty maksamaan lainaa takaisin.
Järjestelypalkkiot: Järjestelypalkkiot ovat lainanantajan maksuja asuntolainan perustamisesta. Ne voivat vaihdella 0,5% ja 1% välillä asuntolainan määrästä. Voit valita, maksatko maksun etukäteen vai lisäätkö sen asuntolainaan, mikä lisää kokonaiskustannuksia. Vertaile sekä korkoja että järjestelymaksuja saadaksesi parhaan tarjouksen.
Asuntolainan maksukaava
Tämän kaavan avulla voit laskea kuukausittaiset asuntolainan lyhennykset, jotka perustuvat vain asuntolainan määrään, korkoon ja laina-aikaan. Se ei sisällä lisäkustannuksia, kuten kunnallisveroa, rakennusvakuutusta tai järjestelymaksuja, jotka voivat lisätä kuukausittaisia kokonaismaksuja.
Laske kuukausittaiset asuntolainan lyhennykset manuaalisesti tämän kaavan avulla:
Tässä on jaottelu:
M= Kuukausittaiset lyhennykset:
Tämä on ratkaisusi. Aloita keräämällä asuntolainan tiedot. Nämä tekijät määräävät, kuinka paljon maksat takaisin kuukausittain.
P = Pääomamäärä:
Tämä on jäljellä oleva asuntolainan saldo eli kokonaismäärä, jonka olet edelleen velkaa asuntolainasta. Asuntolainan saldo vaikuttaa suoraan kuukausittaisiin lyhennyksiin, korkokuluihin ja oman pääoman määrään. Omistusoikeus omaisuuteesi kasvaa sitä mukaa, kun saldo pienenee.
r = Kuukausikorko:
Asuntolainan korko on vuotuinen korko, joka maksetaan kuukausittain vuoden aikana. Kuukausikorko saadaan jakamalla vuosiprosentti vuoden kuukausien lukumäärällä. Jos vuotuinen korkosi on esimerkiksi 5%, tämä näyttää 0,05/12 = 0,004167.
n = Takaisinmaksujen määrä:
Tämä on kuukausittaisten takaisinmaksujen kokonaismäärä, jonka maksat asuntolainan laina-aikana. Kokonaismäärän saamiseksi kerro laina-aikasi (vuosina) luvulla 12. Jos asuntolainan laina-aika on esimerkiksi 25 vuotta, tämä näyttää 25x12 = 300. Tämä tarkoittaa, että maksat yhteensä 300 lyhennystä asuntolainan koko laina-aikana.
Yleiset asuntolainatyypit
Asuntolainat määräytyvät niiden korkorakenteen, kuten kiinteän tai vaihtelevan kiinnityksen, tai niiden takaisinmaksutavan, kuten takaisinmaksu tai pelkkä korko, mukaan. Yleisiä asuntolainatyyppejä ovat kiinteäkorkoiset, diskonttaus- ja seuranta-asuntolainat.
Asuntolainan takaisinmaksutyypit
Asuntolainan takaisinmaksutyypeillä tarkoitetaan erilaisia tapoja maksaa asuntolainaa takaisin.
Takaisinmaksu kiinnitys: Takaisinmaksulaina on asuntolainatyyppi, jossa kuukausittaiset maksut kattavat sekä lainasumman että korot. Tämä asuntolainatyyppi on tarkoitettu ostajille, jotka haluavat, että asuntolaina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin laina-ajan loppuun mennessä.
Pelkkä korkolaina: Korolliset asuntolainat edellyttävät, että maksat joka kuukausi vain koron, mutta asuntolainan määrä pysyy muuttumattomana. Sinun on maksettava asuntolaina-aikana suuri kertasumma pois, yleensä säästöjen, sijoitusten tai kiinteistön myynnin avulla.
Asuntolainan korkotyypit
Näin korkoa sovelletaan asuntolainaan, mikä vaikuttaa siihen, pysyykö korko samana vai vaihteleeko se koko laina-ajan.
Kiinteäkorkoinen asuntolaina: Kiinteäkorkoinen asuntolaina: Kiinteäkorkoisessa asuntolainassa korko pysyy samana tietyn ajan, yleensä 2-5 vuotta. Tämän vuoksi kuukausittaiset lyhennykset pysyvät johdonmukaisina ja ennustettavina. Kun määräaika on päättynyt, sinun on päätettävä ottaa uusi kiinteä lainasopimus. Muussa tapauksessa asuntolaina palaa lainanantajan vaihtuvaan vakiokorkoon (SVR), joka on usein korkeampi.
Vaihtuvakorkoinen asuntolaina: Vaihtuvakorkoinen asuntolaina on asuntolainatyyppi, jossa korko voi vaihdella ajan mittaan, mikä tarkoittaa, että kuukausittaiset lyhennykset voivat nousta tai laskea. Vaihtuvat korot vaihtelevat lainanantajan asettaman koron tai ulkoisen lähteen, kuten Englannin keskuspankin, viitekoron perusteella.
1.Vaihtuva vakiokorko (SVR)
Vaihtuva vakiokorko (SVR) on eräänlainen vaihtuvakorkoinen asuntolaina, johon lainanantaja siirtyy, kun kiinteäkorkoinen asuntolainasi päättyy. Luotonantaja määrää koron, ja se johtaa usein korkeampiin korkoihin, vaikka se voi nousta tai laskea milloin tahansa.
2. Alennettu asuntolaina
Tämä on eräänlainen vaihtuvakorkoinen asuntolaina, joka perustuu lainanantajan SVR-korosta alennettuun korkoon kiinteäksi ajaksi, yleensä 2-5 vuodeksi. Kun alennus päättyy, asuntolaina palaa takaisin SVR-koron mukaiseksi.
3. Seuranta-asuntolaina
Seuranta-asuntolaina on toisenlainen vaihtuvakorkoinen asuntolaina, jossa korko seuraa Englannin keskuspankin peruskorkoa lisättynä tietyllä prosenttimäärällä. Ne kestävät yleensä 2-5 vuotta, ja korot nousevat tai laskevat markkinaolosuhteiden mukaan.
Lisämaksut ja verot kiinteistöä ostettaessa
Katsastajan palkkio: Ennen kuin ostat kiinteistön, saatat haluta palkata katsastusmiehen arvioimaan asunnon kunnon ja arvon. Tämä on vapaaehtoista, mutta sitä suositellaan, jotta voit välttää odottamattomat korjauskustannukset ja varmistaa, että kiinteistön arvo on oikea. Maksut voivat vaihdella suoritetun tutkimuksen tyypin mukaan.
Lakimies- ja kiinteistönvälitysmaksut: Lakimieskulut tarkoittavat kustannuksia, jotka maksetaan luvan saaneelle kiinteistönvälittäjälle kiinteistön oston oikeudellisista näkökohdista. Nämä palkkiot kattavat yleensä kiinteistöetsinnät, sopimuksen laatimisen, maarekisteriin kirjaamisen ja varojen siirron.
Rakennusvakuutus: Rakennusvakuutus: Lainanantajat saattavat vaatia, että sinulla on rakennusvakuutus, joka kattaa kiinteistön rakenteet tulipalon, tulvien, myrskyjen tai muiden katastrofien aiheuttamien vahinkojen varalta. Tämä vaatimus on tyypillisesti asuntolainan ehto, mutta voit valita eri tasoisia vakuutusturvatakeita ja -kuluja omaisuutesi mukaan.
Kiinteistövero: Stamp duty land tax (SDLT) on kertaluonteinen maksu, joka maksetaan, kun kiinteistökauppa on tehty. Maksettavan veron määrä riippuu asunnon hinnasta ja asuntolainan tyypistä. Ostajilla on 30 päivän kuluessa kodin ostamisesta aikaa maksaa. Ensikertalaisten asunnonostajien ei välttämättä tarvitse maksaa SDLT:tä kiinteistöistä tiettyyn arvoon asti.
Neuvoston vero: Valtuustovero: Valtuustovero on paikallinen vero, joka perustuu kiinteistösi arvoluokkaan. Se auttaa rahoittamaan jätteiden keräystä, katujen kunnossapitoa, paikallista koulutusta ja muita yhteisön palveluja. Voit maksaa veron vuosittain tai jakaa sen kuukausittaisiin, yleensä 10 tai 12 kuukauden maksuihin.
Miten päätät kiinteistön arvosta, johon sinulla on varaa?
Arvioi kodin hinta, johon sinulla on varaa, käyttämällä 28/36-sääntöä. Tämän ohjeen mukaan enintään 28% bruttokuukausituloistasi saa käyttää asumiskustannuksiin, kuten asuntolainaan, rakennusten vakuutuksiin ja palvelumaksuihin. Kuukausittaisten velkojen, mukaan lukien henkilökohtaiset lainat, autolainat ja luottokortit, kokonaismaksujen tulisi olla alle 36% tuloista.
28/36 menetelmä
Alex ansaitsee 6000 puntaa kuukaudessa ennen veroja. 28% -säännön perusteella hänen asuntolainan lyhennysten, mukaan lukien rakennusten vakuutukset ja palvelumaksut, pitäisi olla 1 680 puntaa. Kun otetaan huomioon 800 puntaa muiden velkojen lyhennyksiä, hänen kokonaisvelkansa on 2480 puntaa, mikä ylittää 36% -rajan. Alexin on sopeutettava asunnonostobudjettiaan tai vähennettävä velkojaan ennen ostamista.
Muut kohtuuhintaisuutta koskevat säännöt
28/36-sääntö on vain yksi lähestymistapa. Lainanantajat ottavat huomioon myös velkojen ja tulojen välisen suhteen (DTI), joka mittaa kuukausittaisen kokonaisvelan määrää suhteessa tuloihin. Lisäksi sellaiset tekijät kuin luottotietosi, talletussäästösi ja säännölliset elinkustannuksesi vaikuttavat siihen, kuinka paljon sinulla on varaa lainata.
Seuraavat vaiheet asuntolainan lyhennysten laskemisen jälkeen
Kun olet arvioinut asuntolainan lyhennykset, noudata seuraavia ohjeita, jotta voit edetä kiinteistön ostossa.
Vaihe 1: Vertaile eri lähteistä saatavia asuntolainavaihtoehtoja, korkoja ja maksuja löytääksesi tarpeisiisi parhaiten sopivan tarjouksen.
Vaihe 2: Hanki periaatesopimus. Kyseessä on lainanantajan ehdollinen asuntolainahyväksyntä, joka antaa sinulle arvion siitä, kuinka paljon voit lainata.
Vaihe 3: Aloita asunnon ostaminen. Kun olet löytänyt asunnon, tee tarjous kiinteistönvälittäjän kautta ja neuvottele paras mahdollinen sopimus myyjän kanssa.
Vaihe 4: Kun tarjouksesi on hyväksytty, voit virallisesti hakea asuntolainaa. Lainanantaja tarkistaa taloutesi ja järjestää kiinteistön arvioinnin varmistaakseen, että koti on asuntolainan määrän arvoinen.
Vaihe 5: Palkkaa kiinteistönvälittäjä. He huolehtivat oikeudellisista tarkastuksista, kiinteistöetsinnöistä ja sopimuksista varmistaakseen, ettei kotiin liity oikeudellisia ongelmia.
Vaihe 6: Vaihda sopimukset ja maksa takuumaksu. Kun lakisääteiset tarkastukset on tehty, maksat käsirahan ja saat kaupan laillisesti sitovaksi.
Vaihe 7: Valmistumispäivänä loput varat siirretään ja kiinteistönvälittäjäsi rekisteröi kiinteistön nimiinne.
Usein kysytyt kysymykset - Xe mortgage calculator Yhdistynyt kuningaskunta
Yhdistyneen kuningaskunnan Xe-kiinnelainalaskuri on online-työkalu, joka arvioi kuukausittaiset asuntolainan takaisinmaksut syöttämällä kiinteistön arvon, talletuksen, laina-ajan ja koron. Tämä laskuri auttaa brittiläisiä asunnonostajia suunnittelemaan budjettiaan ja vertailemaan eri asuntolainasuunnitelmia.
Kuukausittaiseen takaisinmaksuun vaikuttavat:
Omaisuuden arvo: Ostettavan kodin kokonaishinta.
Talletus: Käteismaksu, joka vähentää lainan määrää.
Kiinnitysehto: Asuntolainan kesto (esim. 15, 25 tai 30 vuotta).
Korko: Asuntolainaan sovellettava todellinen vuosikorko (APR), joka vaikuttaa sekä lyhennyksiin että kokonaiskorkoon.
Lisäkustannukset: Kustannukset, kuten leimavero, katsastus- ja lakimiesmaksut, jotka voivat vaikuttaa asunnon oston kokonaiskustannuksiin.
Suurempi talletus pienentää asuntolainan määrää, mikä johtaa pienempiin kuukausittaisiin lyhennyksiin ja pienempiin kokonaiskorkoihin laina-ajalta. Pienempi talletus taas kasvattaa lainasummaa ja voi johtaa korkeampiin takaisinmaksuihin tai lisämaksuihin, kuten kiinnitysvakuutukseen (Mortgage Indemnity Guarantee, MIG).
Xe:n asuntolainalaskurin avulla voit tutustua erilaisiin Yhdistyneen kuningaskunnan asuntolainavaihtoehtoihin, mukaan lukien:
Kiinteäkorkoiset asuntolainat: Tarjoavat kiinteän koron tietyksi ajaksi, mikä takaa vakaan kuukausittaisen takaisinmaksun.
Vaihtuvakorkoiset asuntolainat: Korko voi vaihdella markkinaolosuhteiden mukaan, mikä voi vaikuttaa takaisinmaksukuluihisi ajan mittaan.
Takaisinmaksuasuntolainat: Kun sekä pääoma että korot maksetaan takaisin koko laina-ajan.
Korolliset asuntolainat: Kun maksat vain korot kuukausittain ja maksat pääoman takaisin laina-ajan lopussa.
Xe soveltaa vakiomuotoista asuntolainan maksukaavaa:
M= P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n - 1 ]
jossa:
M on kuukausittainen takaisinmaksu,
P on pääoma (lainasumma),
r on kuukausikorko (vuosikorko jaettuna 12:lla) ja
n on lyhennysten kokonaismäärä (laina-aika vuosina kerrottuna 12:lla).
Tämä kaava osoittaa, miten koron tai laina-ajan vaihtelut vaikuttavat kuukausittaisiin kustannuksiin.
Voit pienentää lyhennyksiäsi seuraavasti:
Nosta talletuksen määrää: Suurempi talletus pienentää tarvittavan lainan määrää.
Valitse pidempi laina-aika: Tämä pienentää kuukausittaisia lyhennyksiä, vaikka se saattaa kasvattaa maksettavien korkojen kokonaismäärää.
Valitse edullisempi kiinteistö: Pienempi kiinteistön arvo tarkoittaa pienempää asuntolainaa.
Lisäksi kilpailukykyisten korkojen etsiminen voi auttaa alentamaan lyhennyksiäsi.
Vaikka Xen asuntolainalaskuri keskittyy lainatietoihin perustuviin kuukausittaisiin takaisinmaksuihin, muista, että lisäkustannukset, kuten leimaveron (SDLT), katsastus- ja lakimiesmaksut, lisäävät kiinteistön oston kokonaiskustannuksia. Näiden huomioon ottaminen budjetissasi on tärkeää, jotta saat realistisen kuvan kokonaismenoista.
Kun olet saanut arvioidun takaisinmaksun, seuraavat vaiheet ovat seuraavat:
Lainanantajien vertailu: Tutki eri asuntolainatarjouksia, korkoja ja maksuja parhaan tarjouksen löytämiseksi.
Ennakkohyväksynnän saaminen: Lähetä taloudelliset tietosi, jotta voidaan määrittää, kuinka paljon voit lainata.
Talonmetsästys: Etsi kiinteistöjä laskemasi budjetin puitteissa.
Asuntolainan hakeminen: Viimeistele hakemusprosessi valitsemallasi lainanantajalla toimittamalla tarvittavat asiakirjat.
Ostoksen viimeistely: Maksa takuumaksu ja vie loppuun oikeudellinen prosessi uuden kotisi turvaamiseksi.