Asuntolainalaskuri
Arvioi kuukausittaiset asuntolainan lyhennykset ja suunnittele kiinteistön osto Australiassa Xen asuntolainalaskurin avulla. Syötä kiinteistön arvo, talletus, laina-aika ja korko kuukausittaisten lyhennysten laskemiseksi.
Käytä Xe:n asuntolainakorkolaskuria.
Valitse maasi
Valitse maa, josta olet ostamassa kiinteistöä, niin saat asuntolainalaskelmat paikallisten korkojen perusteella.
Syötä ominaisuuden arvo
Lisää kiinteistösi arvo, jotta voimme laskea lainasumman ja arvioida kuukausittaiset lyhennykset.
Lisää talletussumma
Kirjoita summa, jonka aiot tallettaa. Tämä määrittää lainan suuruuden ja kuukausittaiset lyhennykset.
Valitse laina-aika
Valitse laina-aika, jotta voit määrittää kuukausittaiset lyhennykset ja ajan kuluessa maksettavan kokonaiskoron.
Syöttökorko
Kirjoita arvioitu korko, jonka odotat saavasi. Tämä vaikuttaa ajan mittaan maksettavien korkojen kokonaismäärään.
Valitse lähetysvaluutta
Valitse valuutta, jolla haluat maksaa, ja näet kuukausittaiset asuntolainan lyhennykset muunnettuina reaaliajassa.
Asuntolainan kuukausittaisiin kustannuksiin sisältyvät kulut
Omaisuuden arvo: Tämä on kokonaissumma, jonka maksat asunnosta. Kiinteistön arvo vaikuttaa suoraan asuntolainan määrään, kuukausittaisiin lyhennyksiin ja kokonaiskustannuksiin. Kun valitset asuntoa, ota huomioon muut kulut, kuten leimaverot, kunnallisverot ja vakuutukset, jotta pysyt budjetissasi.
Talletus: Kun ostat asunnon, sinun on maksettava etukäteen tietty prosenttiosuus kiinteistön kokonaisarvosta, jota kutsutaan myös käsirahaksi. Suurempi talletus pienentää lainasummaa ja pienentää kuukausittaisia lyhennyksiä, kun taas pienempi talletus lisää näitä kustannuksia.
Korko: Korko: Korko on prosenttiosuus lainasummasta, jonka lainanantaja veloittaa sinulta rahan lainaamisesta, mikä vaikuttaa kuukausittaisiin takaisinmaksuihin. Alhaisempi korko pienentää lainan kokonaiskustannuksia, kun taas korkeampi korko kasvattaa niitä.
Laina-aika: Laina-aika on aika, joka kuluu asuntolainan takaisinmaksuun. Voit valita laina-ajan 10-30 vuoden välillä, mutta jotkut lainanantajat voivat tarjota jopa 40 vuoden laina-aikoja. Lyhyemmällä laina-ajalla kuukausittaiset lyhennykset ovat suuremmat, mutta kokonaiskorko on pienempi. Pidempi laina-aika pienentää kuitenkin asuntolainan lyhennyksiä ja lisää kokonaiskorkokustannuksia.
LMI: Lainanantajan kiinnitysvakuutus vaaditaan yleensä, jos talletuksesi on alle 20% asuntoa ostaessasi. Tämä suojaa lainanantajaa siltä varalta, ettet pysty maksamaan lainaa takaisin. LMI lisätään yleensä kuukausittaisiin lyhennyksiin, mutta se voidaan maksaa myös etukäteen.
Rakennusvakuutus: Rakennusvakuutus: Lainanantajat saattavat vaatia, että sinulla on rakennusvakuutus, joka kattaa kiinteistön rakenteet tulipalon, tulvien, myrskyjen tai muiden katastrofien aiheuttamien vahinkojen varalta. Tämä vaatimus on yleensä lainan ehto, mutta voit valita eri tasoisia vakuutusturvatoimia ja -kustannuksia omaisuutesi mukaan.
Asuntolainan maksukaava
Tämän kaavan avulla voit laskea kuukausittaiset asuntolainan lyhennykset, jotka perustuvat vain lainasummaan ja korkoihin. Se ei sisällä lisäkustannuksia, kuten leimaveroa, kunnallisveroa tai muita maksuja, jotka voivat lisätä kuukausittaisia kokonaismaksuja.
Laske kuukausittaiset asuntolainan lyhennykset manuaalisesti tämän kaavan avulla:
Tässä on jaottelu:
M= Kuukausittaiset lyhennykset:
Tämä on ratkaisusi. Aloita keräämällä lainan tiedot. Nämä tekijät määräävät, kuinka paljon maksat takaisin kuukausittain.
P = Pääomamäärä:
Tämä on lainan loppusumma eli se kokonaismäärä, jonka olet vielä velkaa asuntolainastasi. Lainasaldosi vaikuttaa suoraan kuukausittaisiin lyhennyksiin, korkokuluihin ja asuntosi pääomaan. Omistusoikeus omaisuuteesi kasvaa sitä mukaa, kun saldo pienenee.
r = Kuukausikorko:
Asuntolainan korko on vuotuinen korko, joka maksetaan kuukausittain vuoden aikana. Kuukausikorko saadaan jakamalla vuosiprosentti vuoden kuukausien lukumäärällä. Jos vuotuinen korkosi on esimerkiksi 5%, tämä näyttää 0,05/12 = 0,004167.
n = Takaisinmaksujen määrä:
Tämä on laina-aikana suoritettavien takaisinmaksujen kokonaismäärä. Kokonaismäärän saat kertomalla laina-aikasi vuosina 12:lla. Jos laina-aikasi on esimerkiksi 30 vuotta, tämä näyttää 30x12 = 360. Tämä tarkoittaa, että maksat yhteensä 360 lyhennystä laina-aikana.
Yleiset asuntolainatyypit
Asuntolainat määräytyvät korkorakenteen, kuten kiinteän tai vaihtuvan lainan, tai takaisinmaksutavan, kuten vaihtuvan (pääoma ja korko) tai vain korkoa maksavan lainan, mukaan. Yleisiä asuntolainatyyppejä ovat kiinteäkorkoiset, vaihtuvakorkoiset ja jaetun koron lainat.
Asuntolainan takaisinmaksutyypit
Asuntolainan takaisinmaksutyypeillä tarkoitetaan erilaisia tapoja maksaa laina takaisin.
Vaihteleva (pääoma ja korko) takaisinmaksu: Vaihtuva laina: Vaihtuva laina on asuntolaina, jonka kuukausittaiset lyhennykset kattavat sekä pääoman että koron. Korko on vaihtuva, mikä tarkoittaa, että se muuttuu ajan myötä, mikä voi aiheuttaa kuukausittaisten lyhennysten vaihtelua. Tämä asuntolaina on tarkoitettu ostajille, jotka haluavat, että laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin laina-ajan loppuun mennessä.
Pelkkä koron takaisinmaksu: Korolliset asuntolainat edellyttävät, että maksat joka kuukausi vain koron, mutta lainasumma pysyy muuttumattomana. Korotonta laina-aikaa on noin 1-5 vuotta, minkä jälkeen laina muuttuu takaisin pääomalainaksi, ellet hae uutta korotonta laina-aikaa.
Asuntolainan korkotyypit
Näin korkoa sovelletaan lainaan, mikä vaikuttaa siihen, pysyykö korko samana vai vaihteleeko se koko laina-ajan.
Kiinteäkorkoinen laina: Kiinteäkorkoinen laina: Kiinteäkorkoisessa lainassa korko pysyy samana tietyn ajan, yleensä 1-5 vuotta. Tämän vuoksi kuukausittaiset lyhennykset pysyvät johdonmukaisina ja ennustettavina. Kun määräaika on päättynyt, sinun on päätettävä jälleenrahoittaa lainasi ja saada uusi kiinteä sopimus. Muussa tapauksessa laina palaa vaihtuvaan korkoon.
Vaihtuvakorkoinen laina: Vaihtuvakorkoinen laina: Vaihtuvakorkoinen laina on asuntolaina, jonka korko muuttuu ajan mittaan yleensä Australian keskuspankin (Reserve Bank of Australia, RBA) käteiskoron mukaan. Tämä tarkoittaa, että kuukausittaiset lyhennykset voivat kasvaa tai pienentyä korkomuutosten mukaan.
Jaetun koron laina: Jakokorkoinen laina on kiinteäkorkoisten ja vaihtuvakorkoisten lainojen yhdistelmä. Osa lainasta on kiinteäkorkoista ja osa vaihtuvakorkoista. Tämä lainatyyppi tarjoaa tasapainon vaihtuvan koron joustavuuden ja kiinteän koron varmuuden välillä.
Kiinteistön hankinnan yleiset ennakkokustannukset
Neuvoston maksut: Valtuustoverot: Valtuustoverot ovat kiinteistösi arvoon perustuva kunnallisvero. Se auttaa rahoittamaan jätteiden keräystä, teiden kunnossapitoa, puistoja, kirjastoja ja muita kunnallisia palveluja. Voit maksaa veron vuosittain tai jakaa sen neljännesvuosi- tai kuukausimaksuihin.
Kiinteistön arviointimaksu: Ennen kuin ostat kiinteistön, saatat haluta palkata rakennustarkastajan arvioimaan kodin kunnon ja arvon. Tämä on vapaaehtoista, mutta sitä suositellaan, jotta voit välttää odottamattomat korjauskustannukset ja varmistaa, että kiinteistön arvo on oikea. Maksut voivat vaihdella suoritetun tutkimuksen tyypin mukaan.
Lakimies- ja kiinteistönvälitysmaksut: Lakimieskulut tarkoittavat kustannuksia, jotka maksetaan luvan saaneelle kiinteistönvälittäjälle kiinteistön oston oikeudellisista näkökohdista. Nämä palkkiot kattavat yleensä kiinteistön etsinnät, sopimuksen tarkistuksen, omistusoikeuden siirron ja varojen siirron käsittelyn.
Leimavero maansiirtovero: Leimavero: Leimavero on kertaluonteinen maksu, joka maksetaan, kun kiinteistökauppa on tehty. Maksettavan veron määrä riippuu osavaltiosta tai alueesta, kiinteistön arvosta ja siitä, oletko ensiasunnon ostaja, sijoittaja vai omistusasukas. Ostajilla on 30 päivän kuluessa kodin ostamisesta aikaa maksaa.
Lainan perustamismaksu: Tämä on kertaluonteinen maksu, jonka lainanantaja perii lainan perustamiskustannusten kattamiseksi. Tämä kattaa yleensä hakemuksen käsittelyn, lainaasiakirjojen laatimisen ja kiinteistön arvioinnin.
Asuntolainan kohtuuhintaisuutta koskevat suuntaviivat
Jos olet epävarma siitä, kuinka paljon sinulla on varaa lainata asuntolainaa, lainanantajat tarkastelevat tulojasi, menojasi ja olemassa olevia velkoja käyttämällä apuvälineitä, kuten kotitalouden menomittaria (Household Expenditure Measure, HEM) ja velan ja tulojen suhdetta (DTI).
HEM
HEM-ohjelmassa arvioidaan tyypilliset elinkustannuksesi kotitaloutesi koon ja sijainnin kaltaisten tekijöiden perusteella. Se auttaa lainanantajia arvioimaan, vastaavatko elinkustannuksesi tulojasi.
DTI
DTI-suhde vertaa kuukausittaisia velkojen kokonaismaksuja, mukaan lukien tuleva asuntolainasi, bruttokuukausituloihisi ja osoittaa lainanantajille, kuinka paljon velkaa pystyt hoitamaan.
30% sääntö
Yleinen ohje asuntolainan stressin välttämiseksi on noudattaa 30% -sääntöä. Sen mukaan asuntolainan lyhennysten osuus bruttotuloistasi saa olla enintään 30%.
Seuraavat vaiheet asuntolainan lyhennysten laskemisen jälkeen
Kun olet arvioinut asuntolainan lyhennykset, noudata seuraavia ohjeita, jotta voit edetä kiinteistön ostossa.
Vaihe 1: Vertaile eri lähteistä saatavia asuntolainavaihtoehtoja, korkoja ja maksuja löytääksesi tarpeisiisi parhaiten sopivan tarjouksen.
Vaihe 2: Hanki ennakkohyväksyntä lainalle. Kyseessä on lainanantajan ehdollinen hyväksyntä, joka antaa sinulle arvion siitä, kuinka paljon voit lainata.
Vaihe 3: Aloita asunnon ostaminen. Kun olet löytänyt kodin, tee tarjous kiinteistönvälittäjän kautta ja neuvottele paras mahdollinen sopimus myyjän kanssa.
Vaihe 4: Kun tarjouksesi on hyväksytty, voit virallisesti hakea asuntolainaa. Lainanantaja tarkistaa taloutesi ja järjestää kiinteistön arvioinnin varmistaakseen, että koti on asuntolainan määrän arvoinen.
Vaihe 5: Palkkaa kiinteistönvälittäjä. He huolehtivat oikeudellisista tarkastuksista, kiinteistöjen etsinnöistä, sopimusten valmistelusta ja varmistavat, ettei kotiin liity oikeudellisia ongelmia.
Vaihe 6: Vaihda sopimukset ja maksa takuumaksu. Kun lakisääteiset tarkastukset on tehty, maksat käsirahan ja saat kaupan laillisesti sitovaksi.
Vaihe 7: Valmistumispäivänä loput varat siirretään ja kiinteistönvälittäjäsi rekisteröi kiinteistön nimiinne.
Usein kysytyt kysymykset - Xe mortgage calculator Australia
Xe-kiinnelainalaskuri Australiassa on online-työkalu, joka auttaa sinua arvioimaan kuukausittaiset asuntolainan lyhennykset, kun ostat kiinteistön Down Underista. Syöttämällä kiinteistön arvon, talletussumman, laina-ajan ja koron voit nopeasti määrittää odotettavissa olevat kuukausittaiset takaisinmaksut ja suunnitella budjettisi tehokkaasti.
Kuukausittaiset takaisinmaksusi riippuvat useista keskeisistä tekijöistä:
Omaisuuden arvo: Ostettavan asunnon kokonaishinta.
Talletus: Ennakkomaksu, joka pienentää lainan kokonaissummaa.
Laina-aika: Laina-aika: Asuntolainan kesto (esim. 25 tai 30 vuotta), joka vaikuttaa sekä lyhennyksiin että maksettaviin kokonaiskorkoihin.
Korko: Vuotuinen korko, joka muunnetaan kuukausittaiseksi luvuksi ja joka vaikuttaa takaisinmaksun määrään.
Lisäkustannukset (valinnainen): Voit sisällyttää mukaan esimerkiksi leimaveron, kunnallisveron ja kotivakuutuksen, jotta saat kattavan kuvan maksuvelvoitteistasi.
Suurempi talletus pienentää lainasummaa, mikä pienentää sekä kuukausittaisia lyhennyksiäsi että laina-aikaisia kokonaiskorkoja. Pienempi talletus voi sitä vastoin johtaa korkeampiin takaisinmaksuihin, ja se voi vaatia lisävakuutusta, kuten Lender's Mortgage Insurance (LMI), jos talletus on alle 20%.
Laskuri auttaa sinua arvioimaan Australiassa saatavilla olevien eri asuntolainatyyppien takaisinmaksuja, mukaan lukien:
Tavanomaiset asuntolainat: Tavanomaiset lainat, joilla on kilpailukykyinen korko ja jotka vaativat yleensä vähintään 20 prosentin talletuksen%.
Korkean suhdeluvun asuntolainat: Lainat ostajille, joilla on alle 20% talletus, johon voi sisältyä LMI-luottoja lainanantajan suojelemiseksi.
Kiinteäkorkoiset asuntolainat: Lainat, joiden korko on kiinteä määräajaksi, jolloin kuukausittaiset lyhennykset ovat ennakoitavissa.
Vaihtuvakorkoiset asuntolainat: Lainat, joissa korko voi muuttua ajan mittaan, mikä saattaa vaikuttaa takaisinmaksuun.
Xe-asuntolainalaskurin käyttämä vakiokaava on:
M= P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n - 1 ]
missä:
M on kuukausittainen takaisinmaksu
P on pääoma (lainan määrä)
r on kuukausikorko (vuosikorko jaettuna 12:lla).
n on lyhennysten kokonaismäärä (laina-aika vuosina kerrottuna 12:lla).
Tämä kaava osoittaa selvästi, miten muutokset korkokannassa tai laina-ajassa vaikuttavat kuukausittaisiin lyhennyksiin.
Harkitse näitä strategioita lyhennysten pienentämiseksi:
Nosta talletuksen määrää: Suurempi talletus pienentää pääomaa ja voi auttaa saamaan paremman koron.
Valitse pidempi laina-aika: Laina-ajan pidentäminen pienentää kuukausittaista takaisinmaksua, vaikka se saattaa kasvattaa kokonaiskorkoa ajan mittaan.
Valitse edullisempi kiinteistö: Pienempi ostohinta johtaa pienempään lainaan, mikä pienentää kuukausittaisia kulujasi.
Kun nämä lisäkustannukset otetaan huomioon, saat realistisen kuvan kuukausittaisista asumiskustannuksistasi. Leimaveron, kunnallisveron ja kotivakuutuksen voi sisällyttää kuukausittaiseen budjettiisi, jotta ymmärrät asunnon omistamisen kokonaiskustannukset Australiassa.
Yleinen ohje on 28/36-sääntö:
28% -sääntö: Asumiskustannusten kokonaismäärä (mukaan lukien asuntolainan lyhennykset, verot ja vakuutukset) ei saa ylittää 28% bruttokuukausituloista.
36% -sääntö: Velkojen kokonaismaksujen tulisi olla alle 36% tuloistasi.
XE-kiinnityslaskurin käyttö näiden ohjeiden ohella auttaa sinua määrittämään realistisen ja budjettiisi sopivan asunnon hinnan.
Kun sinulla on arvioitu takaisinmaksusumma, noudata seuraavia ohjeita:
Vertaa lainanantajia: Tutki ja vertaile asuntolainavaihtoehtoja, korkoja ja maksuja parhaan tarjouksen löytämiseksi.
Hanki ennakkohyväksyntä: Lähetä taloudelliset tietosi lainanantajalle, jotta saat tietää, kuinka paljon voit lainata.
Aloita talonetsintä: Käytä budjettisi sopivien kiinteistöjen etsimiseen Australiassa.
Hae lainaa: Täytä asuntolainahakemusprosessi ja toimita vaaditut asiakirjat.
Viimeistele osto: Tee takuumaksu, saat päätökseen kauppasopimuksen ja varmistat uuden kotisi.