Asuntolainan kuukausittaisiin kustannuksiin sisältyvät kulut

Omaisuuden arvo: Tämä on kokonaissumma, jonka maksat asunnosta. Kiinteistön arvo vaikuttaa suoraan asuntolainan määrään, kuukausittaisiin lyhennyksiin ja kokonaiskustannuksiin. Kun valitset asuntoa, ota huomioon muut kulut, kuten leimaverot, kunnallisverot ja vakuutukset, jotta pysyt budjetissasi.

Talletus: Kun ostat asunnon, sinun on maksettava etukäteen tietty prosenttiosuus kiinteistön kokonaisarvosta, jota kutsutaan myös käsirahaksi. Suurempi talletus pienentää lainasummaa ja pienentää kuukausittaisia lyhennyksiä, kun taas pienempi talletus lisää näitä kustannuksia.

Korko: Korko: Korko on prosenttiosuus lainasummasta, jonka lainanantaja veloittaa sinulta rahan lainaamisesta, mikä vaikuttaa kuukausittaisiin takaisinmaksuihin. Alhaisempi korko pienentää lainan kokonaiskustannuksia, kun taas korkeampi korko kasvattaa niitä.



Laina-aika: Laina-aika on aika, joka kuluu asuntolainan takaisinmaksuun. Voit valita laina-ajan 10-30 vuoden välillä, mutta jotkut lainanantajat voivat tarjota jopa 40 vuoden laina-aikoja. Lyhyemmällä laina-ajalla kuukausittaiset lyhennykset ovat suuremmat, mutta kokonaiskorko on pienempi. Pidempi laina-aika pienentää kuitenkin asuntolainan lyhennyksiä ja lisää kokonaiskorkokustannuksia.



LMI: Lainanantajan kiinnitysvakuutus vaaditaan yleensä, jos talletuksesi on alle 20% asuntoa ostaessasi. Tämä suojaa lainanantajaa siltä varalta, ettet pysty maksamaan lainaa takaisin. LMI lisätään yleensä kuukausittaisiin lyhennyksiin, mutta se voidaan maksaa myös etukäteen.



Rakennusvakuutus: Rakennusvakuutus: Lainanantajat saattavat vaatia, että sinulla on rakennusvakuutus, joka kattaa kiinteistön rakenteet tulipalon, tulvien, myrskyjen tai muiden katastrofien aiheuttamien vahinkojen varalta. Tämä vaatimus on yleensä lainan ehto, mutta voit valita eri tasoisia vakuutusturvatoimia ja -kustannuksia omaisuutesi mukaan.





Asuntolainan maksukaava

Tämän kaavan avulla voit laskea kuukausittaiset asuntolainan lyhennykset, jotka perustuvat vain lainasummaan ja korkoihin. Se ei sisällä lisäkustannuksia, kuten leimaveroa, kunnallisveroa tai muita maksuja, jotka voivat lisätä kuukausittaisia kokonaismaksuja.

Laske kuukausittaiset asuntolainan lyhennykset manuaalisesti tämän kaavan avulla:





Tässä on jaottelu:



M= Kuukausittaiset lyhennykset:

Tämä on ratkaisusi. Aloita keräämällä lainan tiedot. Nämä tekijät määräävät, kuinka paljon maksat takaisin kuukausittain.



P = Pääomamäärä:

Tämä on lainan loppusumma eli se kokonaismäärä, jonka olet vielä velkaa asuntolainastasi. Lainasaldosi vaikuttaa suoraan kuukausittaisiin lyhennyksiin, korkokuluihin ja asuntosi pääomaan. Omistusoikeus omaisuuteesi kasvaa sitä mukaa, kun saldo pienenee.



r = Kuukausikorko:

Asuntolainan korko on vuotuinen korko, joka maksetaan kuukausittain vuoden aikana. Kuukausikorko saadaan jakamalla vuosiprosentti vuoden kuukausien lukumäärällä. Jos vuotuinen korkosi on esimerkiksi 5%, tämä näyttää 0,05/12 = 0,004167.



n = Takaisinmaksujen määrä:

Tämä on laina-aikana suoritettavien takaisinmaksujen kokonaismäärä. Kokonaismäärän saat kertomalla laina-aikasi vuosina 12:lla. Jos laina-aikasi on esimerkiksi 30 vuotta, tämä näyttää 30x12 = 360. Tämä tarkoittaa, että maksat yhteensä 360 lyhennystä laina-aikana.





Yleiset asuntolainatyypit

Asuntolainat määräytyvät korkorakenteen, kuten kiinteän tai vaihtuvan lainan, tai takaisinmaksutavan, kuten vaihtuvan (pääoma ja korko) tai vain korkoa maksavan lainan, mukaan. Yleisiä asuntolainatyyppejä ovat kiinteäkorkoiset, vaihtuvakorkoiset ja jaetun koron lainat.

Asuntolainan takaisinmaksutyypit

Asuntolainan takaisinmaksutyypeillä tarkoitetaan erilaisia tapoja maksaa laina takaisin.

Vaihteleva (pääoma ja korko) takaisinmaksu: Vaihtuva laina: Vaihtuva laina on asuntolaina, jonka kuukausittaiset lyhennykset kattavat sekä pääoman että koron. Korko on vaihtuva, mikä tarkoittaa, että se muuttuu ajan myötä, mikä voi aiheuttaa kuukausittaisten lyhennysten vaihtelua. Tämä asuntolaina on tarkoitettu ostajille, jotka haluavat, että laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin laina-ajan loppuun mennessä.

Pelkkä koron takaisinmaksu: Korolliset asuntolainat edellyttävät, että maksat joka kuukausi vain koron, mutta lainasumma pysyy muuttumattomana. Korotonta laina-aikaa on noin 1-5 vuotta, minkä jälkeen laina muuttuu takaisin pääomalainaksi, ellet hae uutta korotonta laina-aikaa.

Asuntolainan korkotyypit

Näin korkoa sovelletaan lainaan, mikä vaikuttaa siihen, pysyykö korko samana vai vaihteleeko se koko laina-ajan.

Kiinteäkorkoinen laina: Kiinteäkorkoinen laina: Kiinteäkorkoisessa lainassa korko pysyy samana tietyn ajan, yleensä 1-5 vuotta. Tämän vuoksi kuukausittaiset lyhennykset pysyvät johdonmukaisina ja ennustettavina. Kun määräaika on päättynyt, sinun on päätettävä jälleenrahoittaa lainasi ja saada uusi kiinteä sopimus. Muussa tapauksessa laina palaa vaihtuvaan korkoon.

Vaihtuvakorkoinen laina: Vaihtuvakorkoinen laina: Vaihtuvakorkoinen laina on asuntolaina, jonka korko muuttuu ajan mittaan yleensä Australian keskuspankin (Reserve Bank of Australia, RBA) käteiskoron mukaan. Tämä tarkoittaa, että kuukausittaiset lyhennykset voivat kasvaa tai pienentyä korkomuutosten mukaan.

Jaetun koron laina: Jakokorkoinen laina on kiinteäkorkoisten ja vaihtuvakorkoisten lainojen yhdistelmä. Osa lainasta on kiinteäkorkoista ja osa vaihtuvakorkoista. Tämä lainatyyppi tarjoaa tasapainon vaihtuvan koron joustavuuden ja kiinteän koron varmuuden välillä.





Kiinteistön hankinnan yleiset ennakkokustannukset

Neuvoston maksut: Valtuustoverot: Valtuustoverot ovat kiinteistösi arvoon perustuva kunnallisvero. Se auttaa rahoittamaan jätteiden keräystä, teiden kunnossapitoa, puistoja, kirjastoja ja muita kunnallisia palveluja. Voit maksaa veron vuosittain tai jakaa sen neljännesvuosi- tai kuukausimaksuihin.

Kiinteistön arviointimaksu: Ennen kuin ostat kiinteistön, saatat haluta palkata rakennustarkastajan arvioimaan kodin kunnon ja arvon. Tämä on vapaaehtoista, mutta sitä suositellaan, jotta voit välttää odottamattomat korjauskustannukset ja varmistaa, että kiinteistön arvo on oikea. Maksut voivat vaihdella suoritetun tutkimuksen tyypin mukaan.



Lakimies- ja kiinteistönvälitysmaksut: Lakimieskulut tarkoittavat kustannuksia, jotka maksetaan luvan saaneelle kiinteistönvälittäjälle kiinteistön oston oikeudellisista näkökohdista. Nämä palkkiot kattavat yleensä kiinteistön etsinnät, sopimuksen tarkistuksen, omistusoikeuden siirron ja varojen siirron käsittelyn.



Leimavero maansiirtovero: Leimavero: Leimavero on kertaluonteinen maksu, joka maksetaan, kun kiinteistökauppa on tehty. Maksettavan veron määrä riippuu osavaltiosta tai alueesta, kiinteistön arvosta ja siitä, oletko ensiasunnon ostaja, sijoittaja vai omistusasukas. Ostajilla on 30 päivän kuluessa kodin ostamisesta aikaa maksaa.



Lainan perustamismaksu: Tämä on kertaluonteinen maksu, jonka lainanantaja perii lainan perustamiskustannusten kattamiseksi. Tämä kattaa yleensä hakemuksen käsittelyn, lainaasiakirjojen laatimisen ja kiinteistön arvioinnin.