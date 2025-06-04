SWIFT/BIC koodid Bulgaaria
Leidke oma pangale õige SWIFT/BIC-kood. Otsi panga nime ja linna järgi või vali populaarsete pankade hulgast piirkonnas Bulgaaria.
Leia SWIFT kood
Alustamiseks vali nendest populaarsetest pankadest:
Kas vajate oma panga SWIFT-koodi riigis Bulgaaria?
Kas vajate SWIFT/BIC-koodi rahvusvahelise pangaülekande saatmiseks või vastuvõtmiseks Bulgaaria -s? Kasutage meie kataloogi, et leida oma panga ja konkreetse filiaali õige SWIFT-kood. Olenemata sellest, kas kannate raha üle Bulgaaria -le või saadate raha välismaale, on õige SWIFT-koodi omamine usaldusväärsete ülekannete jaoks hädavajalik.
Korduma kippuvad küsimused
SWIFT-kood – tuntud ka kui BIC (panga identifitseerimiskood) – on rahvusvaheline standard pankade ja finantsasutuste tuvastamiseks. Rahvusvaheliste pangaülekannete täpseks ja turvaliseks saatmiseks või vastuvõtmiseks vajate õiget SWIFT-koodi riigis Bulgaaria .
Oma panga õige SWIFT-koodi (riigis Bulgaaria leiate sellelt lehelt otsides oma panga nime, linna või filiaali järgi. Samuti võite kontrollida oma pangaväljavõtet või pöörduda kohaliku filiaali poole.
Mõned pangad riigis Bulgaaria kasutavad kõigi harukontorite jaoks ühte SWIFT-koodi, teistel aga on harukontorite spetsiifilised koodid. Rahvusvahelise ülekande viivituste või vigade vältimiseks on kõige parem see oma pangaga üle kinnitada.
Vale SWIFT-koodi kasutamine panga jaoks riigis Bulgaaria võib kaasa tuua teie makse viibimise, tagasilükkamise või saatmise valele kontole. Enne raha ülekandmist kontrollige koodi alati oma pangaga üle.
Ei, SWIFT-kood identifitseerib panka, IBAN (rahvusvaheline pangakontonumber) aga individuaalset kontot. Mitte kõik Bulgaaria pangad ei kasuta IBAN-numbreid, kuid teatud ülekannete puhul võidakse nõuda mõlemat, eriti Euroopas või Lähis-Idas.
SWIFT-koode saab Bulgaaria -s valideerida järgmiselt:
Pangaga kontrollimine
SWIFT-kataloogide otsimine veebis (nagu see)
Konto väljavõttelt koodi otsimine
