FNB Botswana SWIFT-kood Botswana

Jah, FNB Botswana on tavaliselt peamise kontori SWIFT-kood (FIRNBWGXXXX) ja teatud asukohtade jaoks ka filiaalispetsiifilised SWIFT-koodid. Kui leiad oma kohaliku filiaali SWIFT-koodi, on kõige parem seda kasutada, et tagada kõige täpsem marsruutimine. Kui teie filiaalil pole unikaalset koodi või te pole selles kindel, on rahvusvaheliste maksete vastuvõtmiseks üldiselt vastuvõetav kasutada peamist koodi.