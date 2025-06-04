Sparkasse BIH SWIFT-kood Bosnia ja Hertsegoviina

Sparkasse BIH peamine SWIFT-kood ABSBBA22XXX -s on Bosnia ja Hertsegoviina . See kood identifitseerib panga peakontori rahvusvaheliste maksete jaoks Bosnia ja Hertsegoviina ja seda kasutatakse tavaliselt siis, kui filiaalipõhine kood pole vajalik või saadaval. Kui saadate raha kontole, mille nimi on Sparkasse BIH riigis Bosnia ja Hertsegoviina, ja saaja pole esitanud kohaliku filiaali SWIFT-koodi, on ABSBBA22XXX kasutamine tavaliselt turvaline ja usaldusväärne valik.