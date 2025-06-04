NLB Banka SWIFT-kood Bosnia ja Hertsegoviina

NLB Banka peamine SWIFT-kood TBTUBA22XXX -s on Bosnia ja Hertsegoviina . See kood identifitseerib panga peakontori rahvusvaheliste maksete jaoks Bosnia ja Hertsegoviina ja seda kasutatakse tavaliselt siis, kui filiaalipõhine kood pole vajalik või saadaval. Kui saadate raha kontole, mille nimi on NLB Banka riigis Bosnia ja Hertsegoviina, ja saaja pole esitanud kohaliku filiaali SWIFT-koodi, on TBTUBA22XXX kasutamine tavaliselt turvaline ja usaldusväärne valik.