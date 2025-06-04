MCB Bonaire SWIFT-kood Bonaire, Sint Eustatius ja Saba

MCB Bonaire peamine SWIFT-kood MCBKBQBNXXX -s on Bonaire, Sint Eustatius ja Saba . See kood identifitseerib panga peakontori rahvusvaheliste maksete jaoks Bonaire, Sint Eustatius ja Saba ja seda kasutatakse tavaliselt siis, kui filiaalipõhine kood pole vajalik või saadaval. Kui saadate raha kontole, mille nimi on MCB Bonaire riigis Bonaire, Sint Eustatius ja Saba, ja saaja pole esitanud kohaliku filiaali SWIFT-koodi, on MCBKBQBNXXX kasutamine tavaliselt turvaline ja usaldusväärne valik.