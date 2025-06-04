Bendigo Bank SWIFT-kood Austraalia
Bendigo Bank SWIFT/BIC-kood on BENDAU3BXXX. Siiski võib Bendigo Bank olenevalt teenusest või filiaalist kasutada erinevaid SWIFT/BIC-koode. Kui te pole kindel, millist kasutada, kontrollige seda saajaga või võtke otse ühendust ettevõttega Bendigo Bank .
BENDAU3BXXX
Panga nimi
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED
SWIFT kood
BENDAU3BXXX
Aadress
FLOOR 1, BENDIGO CENTRE, BATH LANE
Linn
BENDIGO
Riik
AUSTRALIA
See on peamine SWIFT/BIC kood pangale Bendigo Bank riigis Australia
Kohalikud harukontorid
Allpool leiate panga Bendigo Bank kohalikud harukontorid riigis Australia.
Teave BENDAU3BXXXkohta
Bendigo Bank peamine SWIFT-kood BENDAU3BXXX -s on Austraalia . See kood identifitseerib panga peakontori rahvusvaheliste maksete jaoks Austraalia ja seda kasutatakse tavaliselt siis, kui filiaalipõhine kood pole vajalik või saadaval. Kui saadate raha kontole, mille nimi on Bendigo Bank riigis Austraalia, ja saaja pole esitanud kohaliku filiaali SWIFT-koodi, on BENDAU3BXXX kasutamine tavaliselt turvaline ja usaldusväärne valik.
Kasutades BENDAU3BXXX
Saate kasutada Bendigo Bankpeamist SWIFT/BIC-koodi BENDAU3BXXX järgmistel juhtudel:
Rahvusvahelise rahaülekande saatmine sihtkohta Bendigo Bank kuu jooksul Austraalia
Saaja ei ole esitanud filiaalipõhist SWIFT/BIC-koodi
Bendigo Bank töötleb makset tsentraalselt oma peakontori kaudu
Soovite kasutada laialdaselt aktsepteeritud vaikimisi SWIFT/BIC-koodi
Kontrollige oma SWIFT-makset vigade osas
Enne SWIFT-makse saatmist kontrollige veelkord, kas SWIFT-kood vastab saaja pangale ning kas kontonumber ja nimi on õigesti sisestatud. Isegi väikesed vead võivad ülekande edasi lükata või peatada. Kui olete teinud ülekande valede andmetega, võtke ühendust oma pangaga.
Kas saate makse aadressile Bendigo Bank Austraalia valuutas?
Rahvusvahelise makse saamiseks oma Bendigo Bank kontole riigis Austraalia peate esitama õige SWIFT/BIC-koodi, kontonumbri ja muud pangarekvisiidid. Viivituste vältimiseks veenduge, et saatjal oleks õige teave.
Korduma kippuvad küsimused
Bendigo Bank peakontori SWIFT-kood on BENDAU3BXXX. Seda koodi kasutatakse tavaliselt rahvusvaheliste pangaülekannete tegemiseks panga Bendigo peakorterisse. See tuvastab Bendigo Bank SWIFT-võrgus, aidates tagada raha suunamise õigele finantsasutusele.
Kui te ei tea oma kohaliku filiaali SWIFT-koodi, saate rahvusvaheliste maksete saamiseks tavaliselt kasutada peakontori SWIFT-koodi (BENDAU3BXXX). Siiski on võimalike viivituste vältimiseks kõige parem oma pangaga ühendust võtta. Õige koodi leiate oma internetipangast, klienditeenindusest või hiljutisest pangaväljavõttest.
Jah, üldiselt on rahvusvaheliste maksete vastuvõtmiseks ohutu kasutada peakontori SWIFT-koodi (BENDAU3BXXX) – eriti kui teie kohalikul filiaalil pole spetsiaalset koodi. Bendigo Bank saab ikkagi teie kontole raha suunata, kasutades teie täielikku kontonumbrit ja muid tuvastavaid andmeid. Siiski kontrollige seda lähenemisviisi alati oma pangaga, eriti suurte tehingute puhul.
Oma konkreetse Bendigo Bank filiaali õige SWIFT-koodi leidmiseks on teil paar võimalust:
Kasutage meie filiaali SWIFT-koodi otsijat – lihtsaim viis kontrollida, kas teie filiaalil on unikaalne SWIFT-kood või peaksite kasutama peakontori koodi (BENDAU3BXXX).
Logige sisse oma Bendigo Bank internetipangandusse ja vaadake üle pangaülekande juhised.
Võtke ühendust oma kohaliku filiaaliga või helistage Bendigo Bank klienditeenindusse.
Vaadake hiljutist pangaväljavõtet või tšekiraamatut, mis võib sisaldada rahvusvaheliste maksete andmeid.
Kui teie filiaalil pole unikaalset SWIFT-koodi, saate tavaliselt kasutada BENDAU3BXXX.
Kui sisestasite vale SWIFT-koodi:
Teie makse võib viibida või tagasi lükata.
Raha võidakse saata valesse finantsasutusse ja selle tagasisaamine võib võtta aega.
Mõned pangad võivad tagastatud või valesti suunatud maksete eest tasu võtta.
Selle vältimiseks kontrollige enne ülekande tegemist alati SWIFT-koodi ja kontoandmeid.
Enamasti on rahvusvaheliste maksete saamiseks vaja SWIFT-koodi, kuna see tuvastab saaja panga ja tagab õige marsruudi. Sõltuvalt riigist ja ülekandemeetodist võib saatja vajada ka lisateavet, näiteks teie kontonumbrit, marsruudinumbrit või IBAN-i.
Jah, Bendigo Bank on tavaliselt peamise kontori SWIFT-kood (BENDAU3BXXX) ja teatud asukohtade jaoks ka filiaalispetsiifilised SWIFT-koodid. Kui leiad oma kohaliku filiaali SWIFT-koodi, on kõige parem seda kasutada, et tagada kõige täpsem marsruutimine. Kui teie filiaalil pole unikaalset koodi või te pole selles kindel, on rahvusvaheliste maksete vastuvõtmiseks üldiselt vastuvõetav kasutada peamist koodi.
BENDAU3BXXX on standardne SWIFT-kood, mida kasutatakse Bendigo Bank Bendigo peakontori jaoks. Teistel Bendigo Bank üksustel – näiteks eri riikides asuvatel filiaalidel või äriüksustel – võivad olla oma SWIFT-koodid, eriti ettevõtete või investeerimispanganduse toimingute jaoks. Erinevus seisneb asukohas või ärieesmärgis, kuid enamiku isiklike ja väikeettevõtete ülekannete puhul aadressile Austraalia on BENDAU3BXXX õige ja piisav kood.
Lahtiütlus
Sellel lehel esitatud SWIFT-koodid, pankade nimed, aadressid ja muu asjakohane teave on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks. Kuigi me püüame tagada täpsuse, ei garanteeri Xe, et teave on täielik, ajakohane või veatu. Üksikasjad võivad muutuda ette teatamata ja ei pruugi kajastada vastavate finantsasutuste uusimaid andmeid.
Xe ei anna mingeid kinnitusi ühegi noteeritud panga, finantsasutuse või vahendaja õigusliku seisundi, regulatiivse staatuse ega tegevuse usaldusväärsuse kohta. Me ei toeta ega kontrolli ühegi kaasatud üksuse õiguspärasust ega vastuta selle eest, kuidas te esitatud teavet kasutate.
Kõik selle teabe põhjal tehtud finantstehingud või otsused tehakse teie enda vastutusel. Xe ei vastuta andmetele tuginemisest ega tehingutest kolmandate isikutega, kelle teavet sellel saidil kuvatakse, tulenevate kaotuste, viivituste või kahjude eest.
Soovitame teil enne mis tahes tehingu alustamist kõik üksikasjad vastava finantsasutusega iseseisvalt üle kontrollida.
See vastutusest loobumise klausel on esitatud ainult inglise keeles ja seda ei ole tõlgitud. Kuigi ülejäänud leht võib ilmuda teie valitud keeles, jääb juriidiline vastutusest loobumise klausel täpsuse ja eesmärgi säilitamiseks inglise keelde.