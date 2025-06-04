Armeconombank SWIFT-kood Armeenia
Armeconombank SWIFT/BIC-kood on ARECAM22XXX. Siiski võib Armeconombank olenevalt teenusest või filiaalist kasutada erinevaid SWIFT/BIC-koode. Kui te pole kindel, millist kasutada, kontrollige seda saajaga või võtke otse ühendust ettevõttega Armeconombank .
ARECAM22XXX
Panga nimi
ARMECONOMBANK
SWIFT kood
ARECAM22XXX
Aadress
AMIRYAN STREET 23/1
Linn
YEREVAN
Riik
ARMENIA
See on peamine SWIFT/BIC kood pangale Armeconombank riigis Armenia
Kohalikud harukontorid
Allpool leiate panga Armeconombank kohalikud harukontorid riigis Armenia.
Teave ARECAM22XXXkohta
Armeconombank peamine SWIFT-kood ARECAM22XXX -s on Armeenia . See kood identifitseerib panga peakontori rahvusvaheliste maksete jaoks Armeenia ja seda kasutatakse tavaliselt siis, kui filiaalipõhine kood pole vajalik või saadaval. Kui saadate raha kontole, mille nimi on Armeconombank riigis Armeenia, ja saaja pole esitanud kohaliku filiaali SWIFT-koodi, on ARECAM22XXX kasutamine tavaliselt turvaline ja usaldusväärne valik.
Kasutades ARECAM22XXX
Saate kasutada Armeconombankpeamist SWIFT/BIC-koodi ARECAM22XXX järgmistel juhtudel:
Rahvusvahelise rahaülekande saatmine sihtkohta Armeconombank kuu jooksul Armeenia
Saaja ei ole esitanud filiaalipõhist SWIFT/BIC-koodi
Armeconombank töötleb makset tsentraalselt oma peakontori kaudu
Soovite kasutada laialdaselt aktsepteeritud vaikimisi SWIFT/BIC-koodi
Korduma kippuvad küsimused
Armeconombank peakontori SWIFT-kood on ARECAM22XXX. Seda koodi kasutatakse tavaliselt rahvusvaheliste pangaülekannete tegemiseks panga Yerevan peakorterisse. See tuvastab Armeconombank SWIFT-võrgus, aidates tagada raha suunamise õigele finantsasutusele.
Kui te ei tea oma kohaliku filiaali SWIFT-koodi, saate rahvusvaheliste maksete saamiseks tavaliselt kasutada peakontori SWIFT-koodi (ARECAM22XXX). Siiski on võimalike viivituste vältimiseks kõige parem oma pangaga ühendust võtta. Õige koodi leiate oma internetipangast, klienditeenindusest või hiljutisest pangaväljavõttest.
Jah, üldiselt on rahvusvaheliste maksete vastuvõtmiseks ohutu kasutada peakontori SWIFT-koodi (ARECAM22XXX) – eriti kui teie kohalikul filiaalil pole spetsiaalset koodi. Armeconombank saab ikkagi teie kontole raha suunata, kasutades teie täielikku kontonumbrit ja muid tuvastavaid andmeid. Siiski kontrollige seda lähenemisviisi alati oma pangaga, eriti suurte tehingute puhul.
Oma konkreetse Armeconombank filiaali õige SWIFT-koodi leidmiseks on teil paar võimalust:
Kasutage meie filiaali SWIFT-koodi otsijat – lihtsaim viis kontrollida, kas teie filiaalil on unikaalne SWIFT-kood või peaksite kasutama peakontori koodi (ARECAM22XXX).
Logige sisse oma Armeconombank internetipangandusse ja vaadake üle pangaülekande juhised.
Võtke ühendust oma kohaliku filiaaliga või helistage Armeconombank klienditeenindusse.
Vaadake hiljutist pangaväljavõtet või tšekiraamatut, mis võib sisaldada rahvusvaheliste maksete andmeid.
Kui teie filiaalil pole unikaalset SWIFT-koodi, saate tavaliselt kasutada ARECAM22XXX.
Kui sisestasite vale SWIFT-koodi:
Teie makse võib viibida või tagasi lükata.
Raha võidakse saata valesse finantsasutusse ja selle tagasisaamine võib võtta aega.
Mõned pangad võivad tagastatud või valesti suunatud maksete eest tasu võtta.
Selle vältimiseks kontrollige enne ülekande tegemist alati SWIFT-koodi ja kontoandmeid.
Enamasti on rahvusvaheliste maksete saamiseks vaja SWIFT-koodi, kuna see tuvastab saaja panga ja tagab õige marsruudi. Sõltuvalt riigist ja ülekandemeetodist võib saatja vajada ka lisateavet, näiteks teie kontonumbrit, marsruudinumbrit või IBAN-i.
Jah, Armeconombank on tavaliselt peamise kontori SWIFT-kood (ARECAM22XXX) ja teatud asukohtade jaoks ka filiaalispetsiifilised SWIFT-koodid. Kui leiad oma kohaliku filiaali SWIFT-koodi, on kõige parem seda kasutada, et tagada kõige täpsem marsruutimine. Kui teie filiaalil pole unikaalset koodi või te pole selles kindel, on rahvusvaheliste maksete vastuvõtmiseks üldiselt vastuvõetav kasutada peamist koodi.
ARECAM22XXX on standardne SWIFT-kood, mida kasutatakse Armeconombank Yerevan peakontori jaoks. Teistel Armeconombank üksustel – näiteks eri riikides asuvatel filiaalidel või äriüksustel – võivad olla oma SWIFT-koodid, eriti ettevõtete või investeerimispanganduse toimingute jaoks. Erinevus seisneb asukohas või ärieesmärgis, kuid enamiku isiklike ja väikeettevõtete ülekannete puhul aadressile Armeenia on ARECAM22XXX õige ja piisav kood.
Lahtiütlus
Sellel lehel esitatud SWIFT-koodid, pankade nimed, aadressid ja muu asjakohane teave on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks. Kuigi me püüame tagada täpsuse, ei garanteeri Xe, et teave on täielik, ajakohane või veatu. Üksikasjad võivad muutuda ette teatamata ja ei pruugi kajastada vastavate finantsasutuste uusimaid andmeid.
Xe ei anna mingeid kinnitusi ühegi noteeritud panga, finantsasutuse või vahendaja õigusliku seisundi, regulatiivse staatuse ega tegevuse usaldusväärsuse kohta. Me ei toeta ega kontrolli ühegi kaasatud üksuse õiguspärasust ega vastuta selle eest, kuidas te esitatud teavet kasutate.
Kõik selle teabe põhjal tehtud finantstehingud või otsused tehakse teie enda vastutusel. Xe ei vastuta andmetele tuginemisest ega tehingutest kolmandate isikutega, kelle teavet sellel saidil kuvatakse, tulenevate kaotuste, viivituste või kahjude eest.
Soovitame teil enne mis tahes tehingu alustamist kõik üksikasjad vastava finantsasutusega iseseisvalt üle kontrollida.
See vastutusest loobumise klausel on esitatud ainult inglise keeles ja seda ei ole tõlgitud. Kuigi ülejäänud leht võib ilmuda teie valitud keeles, jääb juriidiline vastutusest loobumise klausel täpsuse ja eesmärgi säilitamiseks inglise keelde.