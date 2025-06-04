Antigua Commercial Bank SWIFT-kood Antigua ja Barbuda

Antigua Commercial Bank peamine SWIFT-kood ANCBAGAGXXX -s on Antigua ja Barbuda . See kood identifitseerib panga peakontori rahvusvaheliste maksete jaoks Antigua ja Barbuda ja seda kasutatakse tavaliselt siis, kui filiaalipõhine kood pole vajalik või saadaval. Kui saadate raha kontole, mille nimi on Antigua Commercial Bank riigis Antigua ja Barbuda, ja saaja pole esitanud kohaliku filiaali SWIFT-koodi, on ANCBAGAGXXX kasutamine tavaliselt turvaline ja usaldusväärne valik.