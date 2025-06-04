AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC SWIFT kood on
AAECUS3B XXX
Panga nimi
AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC
Linn
NEW YORK
Aadress
100 WALL STREET, FLOOR 29, NEW YORK, NY, 10005
Riik
UNITED STATES OF AMERICA
SWIFT kood on kontrollitud ja seda uuendatakse regulaarselt
Millal peaksin AAECUS3BXXX kasutama?
SWIFT-koode kasutatakse selleks, et tagada teie raha õigesse kohta jõudmine piiriülesel raha saatmisel või vastuvõtmisel. Kasutage funktsiooni AAECUS3BXXX kui soovite saata raha sihtkohta AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC ülaltoodud aadressil, linnas ja riigis. Veenduge alati, et kasutatav SWIFT-kood kuulub sihtpangale.
Jaotamine AAECUS3BXXX
SWIFT/BIC-koodid koosnevad 8–11 tähest ja numbrist, et tuvastada konkreetne pank ja filiaal maailmas.
Pangakood (AAEC): Need neli tähte tähistavad AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC
Riigikood (US): Need kaks tähte näitavad panga riiki Ameerika Ühendriigid.
Asukohakood (3B): Need kaks märki näitavad panga peakontori asukohta.
Filiaali kood (XXX): Need kolm numbrit tähistavad konkreetset filiaali. BIC-koodid, mis lõpevad tähega 'XXX', viitavad panga peakontorile.
AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC koodi üksikasjad
Õiged SWIFT-koodid on üliolulised, et vältida probleeme või viivitusi ülekannetega. Enne SWIFT-koodi kasutamist veenduge, et:
Panga kontrollimine: kontrollige üle, kas panga nimi vastab saaja panga nimele.
Kontrollige filiaali nime: kui kasutate filiaalispetsiifilist SWIFT-koodi, veenduge, et see filiaal vastaks saaja filiaalile.
Kinnitage riik: Pankadel on esindusi üle kogu maailma. Veenduge, et SWIFT-kood vastab sihtpanga riigile.
Korduma kippuvad küsimused teemal AAECUS3BXXX
SWIFT-kood on unikaalne identifikaator, mida kasutatakse pankade ja finantsasutuste tuvastamiseks üle maailma rahvusvaheliste rahaülekannete puhul. SWIFT tähistab Ülemaailmset Pankadevahelise Finantstelekommunikatsiooni Ühingut. Need koodid aitavad tagada, et maksed suunatakse õigesse panka ja riiki. Tüüpiline SWIFT-kood on kas 8 või 11 tähemärki pikk ja sisaldab teavet panga, riigi, asukoha ja mõnikord ka konkreetse filiaali kohta.
Mitte alati. Mõned pangad kasutavad kõigi filiaalide jaoks ühte SWIFT-koodi (tavaliselt peakontori kood, mis lõpeb XXX-ga). Teised määravad igale harule unikaalsed SWIFT-koodid, sageli kolme viimase tähemärgiga. Kui saaja esitab filiaalipõhise koodi, on kõige parem seda kasutada – see võib kiirendada töötlemist või tagada, et makse jõuab kiiremini õigesse kohta.
Ülaltoodud linnas ja aadressil rahvusvahelisi pangaülekandeid saates või vastu võttes peaksite kasutama AAECUS3BXXX aadressile AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC . See tuvastab saaja panga ja filiaali, eriti SWIFT-võrgu kaudu piiriüleste rahaülekannete korral. Mõned riigid ja makseviisid ei pruugi SWIFT-koodi nõuda, seega kontrollige enne ülekande tegemist alati oma saaja või pangaga.
SWIFT/BIC-kood AAECUS3BXXX on mõeldud AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC rahvusvaheliste ülekannete jaoks. Siin on iga koodi osa tähenduse jaotus:
AAEC – See on pangakood, mis tähistab AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC
US – See on riigikood, mis näitab, et pank asub Ameerika Ühendriigid
3B – See on asukohakood, mis näitab panga peakontorit
XXX – See on filiaali kood ja kui see kuvatakse kujul „XXX”, viitab see peakontorile või põhifiliaalile.
Jah, AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC võib hallata mitut filiaali. Iga filiaal võib teenindada erinevaid piirkondi, pakkuda erinevaid teenuseid ja – rahvusvaheliste pangaülekannete puhul – mõned võivad isegi kasutada erinevaid SWIFT-koode. Maksejuhiste esitamisel on oluline märkida konkreetne filiaal, kus teie kontot hoitakse.
Kui kasutate valet SWIFT-koodi, võib teie makse viibida, valesti suunata või saaja pank selle isegi tagasi lükata. Mõnel juhul võidakse raha saatjale tagastada ja sellega võivad kaasneda lisatasud. Veenduge alati, et SWIFT-kood vastaks kas teie filiaali või ametliku peakontori koodile. Kui te pole kindel, võtke enne ülekande tegemist ühendust ettevõttega AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC .
Lahtiütlus
Sellel lehel esitatud SWIFT-koodid, pankade nimed, aadressid ja muu asjakohane teave on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks. Kuigi me püüame tagada täpsuse, ei garanteeri Xe, et teave on täielik, ajakohane või veatu. Üksikasjad võivad muutuda ette teatamata ja ei pruugi kajastada vastavate finantsasutuste uusimaid andmeid.
Xe ei anna mingeid kinnitusi ühegi noteeritud panga, finantsasutuse või vahendaja õigusliku seisundi, regulatiivse staatuse ega tegevuse usaldusväärsuse kohta. Me ei toeta ega kontrolli ühegi kaasatud üksuse õiguspärasust ega vastuta selle eest, kuidas te esitatud teavet kasutate.
Kõik selle teabe põhjal tehtud finantstehingud või otsused tehakse teie enda vastutusel. Xe ei vastuta andmetele tuginemisest ega tehingutest kolmandate isikutega, kelle teavet sellel saidil kuvatakse, tulenevate kaotuste, viivituste või kahjude eest.
Soovitame teil enne mis tahes tehingu alustamist kõik üksikasjad vastava finantsasutusega iseseisvalt üle kontrollida.
See vastutusest loobumise klausel on esitatud ainult inglise keeles ja seda ei ole tõlgitud. Kuigi ülejäänud leht võib ilmuda teie valitud keeles, jääb juriidiline vastutusest loobumise klausel täpsuse ja eesmärgi säilitamiseks inglise keelde.