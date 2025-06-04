MONETA Money Bank, a.s. Juured 1990. aastate lõpust ja peakorter Prahas, on MONETA Money Bank suur jaemüügi ja väikeettevõtete laenuandja. See pakub kontosid, kaarte, tarbija- ja autolaene, hüpoteeke, väikeettevõtete krediiti, kaupmeeste teenuseid ning sääste ja investeerimisprodukte. Kompaktne harude võrk, ulatuslik ATM-juurdepääs ja tugev mobiilipangandus võimaldavad tõhusat, riiklikku teenust massituru ja ettevõtlike klientide jaoks.