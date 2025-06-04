Võrdle vahetuskurssi Mizuho Bank JPY ja CAD vahel
|Teenusepakkuja
|Vahetuskurss
|Ülekandetasu
|Saaja saab
Meil pole praegu selle valuuta kohta andmeid.
Teave Mizuho Bankkohta
Asutatud 2013. aastal Tokyos (juured ulatuvad 1873. aastasse), on Mizuho Bank Mizuho Financial Groupi põhiettevõte. See pakub universaalset pangandust - jaemüügi, ettevõtete ja investeerimisteenuseid - pluss kaubanduse rahastamine, rahanduse, turud ja varad. Sügavad kodumaised katvused ja globaalne harude võrk ühendavad Jaapani kliente kapitaliturgude ja piiriülese kaubandusega, toetades tugevaid digitaalseid platvorme.
Kui kiire on ülekanne Mizuho Bank JPY -lt CAD -le?
Rahvusvaheliste ülekannete puhul, mille puhul on tegemist teenusepakkujaga Mizuho Bank vahemikus Jaapan kuni Kanada varieeruvad tarneajad olenevalt makseviisist ja tehingu ajastusest. Tavaliselt võtavad rahvusvahelised pangaülekanded aega 1 kuni 5 tööpäeva. Kohaletoimetamist võivad mõjutada ka sellised tegurid nagu riigipühad ja turvakontrollid. Viivituste vältimiseks kontrollige Mizuho Bank vastuvõtuaegu.
Millised on Mizuho Bank kuni ülekandetasud?
Mizuho Bank rahvusvahelise rahaülekande hinnad JPY -st CAD sõltuvad sellistest teguritest nagu ülekande summa. Tavaliselt kaasnevad suuremate ülekannetega madalamad tasud ja paremad vahetuskursid. Vaadake võrdlustabelit, et võrrelda Mizuho Bank tasusid Xe-ga.
Mizuho Bank pakutav vahetuskurss Jaapani jeen (JPY) konverteerimiseks Kanada dollar (CAD)-ks võib sisaldada marginaali, mis on kõrgem tegelikust turu keskmisest kursist. See tähendab, et võite saada oodatust vähem Kanada dollar . Kasutage meie võrdlustabelit, et näha, kuidas Mizuho Bankhind Xe ja teiste pakkujatega võrreldes on.
Mizuho Bank võib olenevalt teie ülekandemeetodist ja sihtkohast võtta fikseeritud ülekandetasu, protsendipõhist tasu või mõlemat. Need tasud – koos vahetuskursiga – mõjutavad seda, kui palju teie saaja saab. Meie tööriist analüüsib seda lähemalt, et saaksite võrrelda kogumaksumust teiste valikutega, näiteks Xe-ga.
Ülekanded firmalt Jaapani jeen firmale Kanada dollar ettevõtte Mizuho Bank kaudu võtavad tavaliselt 1–5 tööpäeva. Aeg sõltub tähtaegadest, riigipühadest, sihtriigist ja saaja panga töötlemisaegadest. Xe pakub enamiku ülekannete puhul samal päeval kohaletoimetamist.
Mizuho Bank võivad olla rahvusvaheliste ülekannete puhul päevased või ülekandepõhised limiidid. Suuremate summade saamiseks peate võib-olla külastama ka filiaali. Xe toetab kõrgemaid veebis saatmise limiite, pakkudes paindlikkust ja mugavust suuremate summade rahvusvahelisel ülekandmisel.
Paljud pakkujad, sealhulgas Mizuho Bank, võivad oma vahetuskursse turutingimuste põhjal uuendada. Siiski võidakse hindu määrata üks kord päevas või neid saab muuta harvemini kui spetsiaalsete valuutavahetusteenuste hindu. Xe uuendab hindu reaalajas, andes teile suurema kontrolli saatmise aja üle.