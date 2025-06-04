Asutatud 1838. aastal Port Louises, on MCB Mauritius'e vanim ja suurim pank. See pakub universaalset pangandust - jaemüügi, väikeettevõtete, ettevõtete ja investeerimisteenuseid - pluss kaarte, makseid, kaubandust, rahandust ja varade haldamist. Piirkondlikud tütarettevõtted ja tugevad digitaalsed platvormid ühendavad kliente India ookeani ja Aafrika turgudega.