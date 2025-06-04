Võrdle vahetuskurssi mBank PLN ja GBP vahel
Kas kaalute mBank kasutamist ülekandeks PLN -lt GBP? Võrrelge mBank vahetuskursse ja tasusid, et avastada, kui palju Xe-ga kokku hoida saab?
|Teenusepakkuja
|Vahetuskurss
|Ülekandetasu
|Saaja saab
0.203000
|zł0
£203.00Saada kohe
Meil pole veel mBank kursse selle valuutapaari jaoks, kuid saate siiski võrrelda mBank pakkumist Xe reaalajas kursiga, et näha potentsiaalset säästu. Vaadake varsti uuesti, laiendame pidevalt oma andmeid, et tuua teieni rohkem kursse.
Teave mBank S.A. (formerly BRE Bank S.A.)kohta
Asutatud 1986. aastal Łódźis BRE Panga nime all ja bränditud 2013. aastal mBankiks, on see digitaalne pioneer. mBank pakub jaepangandust, väikeettevõtete ja ettevõtete pangandust - kontosid, kaarte, laene, kaubandusteenuseid, rahandust ja investeerimisplatvorme - pakkudes teenuseid mobiilikesksete kanalite ja tõhusate, andmepõhiste operatsioonide kaudu.
Kui kiire on ülekanne mBank PLN -lt GBP -le?
Rahvusvaheliste ülekannete puhul, mille puhul on tegemist teenusepakkujaga mBank vahemikus Poola kuni Ühendkuningriik varieeruvad tarneajad olenevalt makseviisist ja tehingu ajastusest. Tavaliselt võtavad rahvusvahelised pangaülekanded aega 1 kuni 5 tööpäeva. Kohaletoimetamist võivad mõjutada ka sellised tegurid nagu riigipühad ja turvakontrollid. Viivituste vältimiseks kontrollige mBank S.A. (formerly BRE Bank S.A.) vastuvõtuaegu.
Millised on mBank kuni ülekandetasud?
mBank rahvusvahelise rahaülekande hinnad PLN -st GBP sõltuvad sellistest teguritest nagu ülekande summa. Tavaliselt kaasnevad suuremate ülekannetega madalamad tasud ja paremad vahetuskursid. Vaadake võrdlustabelit, et võrrelda mBank tasusid Xe-ga.
Korduma kippuvad küsimused
mBank pakutav vahetuskurss Poola zlott (PLN) konverteerimiseks Suurbritannia naelsterling (GBP)-ks võib sisaldada marginaali, mis on kõrgem tegelikust turu keskmisest kursist. See tähendab, et võite saada oodatust vähem Suurbritannia naelsterling . Kasutage meie võrdlustabelit, et näha, kuidas mBankhind Xe ja teiste pakkujatega võrreldes on.
mBank võib olenevalt teie ülekandemeetodist ja sihtkohast võtta fikseeritud ülekandetasu, protsendipõhist tasu või mõlemat. Need tasud – koos vahetuskursiga – mõjutavad seda, kui palju teie saaja saab. Meie tööriist analüüsib seda lähemalt, et saaksite võrrelda kogumaksumust teiste valikutega, näiteks Xe-ga.
Ülekanded firmalt Poola zlott firmale Suurbritannia naelsterling ettevõtte mBank kaudu võtavad tavaliselt 1–5 tööpäeva. Aeg sõltub tähtaegadest, riigipühadest, sihtriigist ja saaja panga töötlemisaegadest. Xe pakub enamiku ülekannete puhul samal päeval kohaletoimetamist.
mBank võivad olla rahvusvaheliste ülekannete puhul päevased või ülekandepõhised limiidid. Suuremate summade saamiseks peate võib-olla külastama ka filiaali. Xe toetab kõrgemaid veebis saatmise limiite, pakkudes paindlikkust ja mugavust suuremate summade rahvusvahelisel ülekandmisel.
Paljud pakkujad, sealhulgas mBank, võivad oma vahetuskursse turutingimuste põhjal uuendada. Siiski võidakse hindu määrata üks kord päevas või neid saab muuta harvemini kui spetsiaalsete valuutavahetusteenuste hindu. Xe uuendab hindu reaalajas, andes teile suurema kontrolli saatmise aja üle.