|Teenusepakkuja
|Vahetuskurss
|Ülekandetasu
|Saaja saab
206.539500
|£0
¥206,539.50Saada kohe
Meil pole veel Lloyds kursse selle valuutapaari jaoks, kuid saate siiski võrrelda Lloyds pakkumist Xe reaalajas kursiga, et näha potentsiaalset säästu. Vaadake varsti uuesti, laiendame pidevalt oma andmeid, et tuua teieni rohkem kursse.
Teave Lloyds Bankkohta
Lloyds Bank, asutatud 1765. aastal, on peakorteriga Londonis, Ühendkuningriigis. Ühe Ühendkuningriigi suurima ja kõige väljakujunenuma finantsasutusena teenindab Lloyds miljoneid kliente filiaalide ja digitaalsete pangandusteenuste võrgustiku kaudu. Tugeva kohalolekuga isiklikus, äri- ja kommertspanganduses pakub Lloyds laia valikut finantsteenuseid, sealhulgas igapäevast pangandust, hüpoteeke, sääste, laene, varahalduse ja ettevõtete panganduse lahendusi. Lloyds Bank on osa Lloyds Banking Groupist, mis on üks Ühendkuningriigi juhtivaid finantsteenuste pakkujaid.
Kui kiire on ülekanne Lloyds GBP -lt JPY -le?
Rahvusvaheliste ülekannete puhul, mille puhul on tegemist teenusepakkujaga Lloyds vahemikus Ühendkuningriik kuni Jaapan varieeruvad tarneajad olenevalt makseviisist ja tehingu ajastusest. Tavaliselt võtavad rahvusvahelised pangaülekanded aega 1 kuni 5 tööpäeva. Kohaletoimetamist võivad mõjutada ka sellised tegurid nagu riigipühad ja turvakontrollid. Viivituste vältimiseks kontrollige Lloyds Bank vastuvõtuaegu.
Millised on Lloyds kuni ülekandetasud?
Lloyds rahvusvahelise rahaülekande hinnad GBP -st JPY sõltuvad sellistest teguritest nagu ülekande summa. Tavaliselt kaasnevad suuremate ülekannetega madalamad tasud ja paremad vahetuskursid. Vaadake võrdlustabelit, et võrrelda Lloyds tasusid Xe-ga.
Miks teha ülekandeid Xe kaudu traditsiooniliste pankade asemel?
Paremad hinnad
Pakume järjepidevalt pangakontodele soodsaid hindu, et saaksite oma raha eest parima väärtuse. Võrdle meid oma pangaga, et näha erinevust.
Madalamad tasud
Meie küsime vähem, seega säästate rohkem. Lisaks kuvame enne ülekande kinnitamist alati kõik tasud , et teaksite täpselt, mille eest maksate.
Kiiremad ülekanded
Enamik ülekandeid tehakse samal päeval. Me teame, kui oluline on, et teie raha jõuaks kohale kiiresti ja usaldusväärselt.
Xe ekspertide ööpäevaringne ülemaailmne ülekannete tugi
Vajad abi rahvusvahelise rahaülekandega? Oleme siin, et aidata – võtke meiega juba täna ühendust, et saada personaalset tuge!
Xe kõrgemate veebipõhiste saatmislimiitidega saate rohkem ülekandeid teha
Pakume traditsioonilistest pankadest kõrgemaid internetiülekannete limiite, mis võimaldab teil ühe ülekandega rohkem raha saata. Jäta hüvasti suuremate summade jagamisega ja naudi lihtsamat ning tõhusamat viisi oma raha liigutamiseks.
Korduma kippuvad küsimused
Lloyds pakutav vahetuskurss Suurbritannia naelsterling (GBP) konverteerimiseks Jaapani jeen (JPY)-ks võib sisaldada marginaali, mis on kõrgem tegelikust turu keskmisest kursist. See tähendab, et võite saada oodatust vähem Jaapani jeen . Kasutage meie võrdlustabelit, et näha, kuidas Lloydshind Xe ja teiste pakkujatega võrreldes on.
Lloyds võib olenevalt teie ülekandemeetodist ja sihtkohast võtta fikseeritud ülekandetasu, protsendipõhist tasu või mõlemat. Need tasud – koos vahetuskursiga – mõjutavad seda, kui palju teie saaja saab. Meie tööriist analüüsib seda lähemalt, et saaksite võrrelda kogumaksumust teiste valikutega, näiteks Xe-ga.
Ülekanded firmalt Suurbritannia naelsterling firmale Jaapani jeen ettevõtte Lloyds kaudu võtavad tavaliselt 1–5 tööpäeva. Aeg sõltub tähtaegadest, riigipühadest, sihtriigist ja saaja panga töötlemisaegadest. Xe pakub enamiku ülekannete puhul samal päeval kohaletoimetamist.
Lloyds võivad olla rahvusvaheliste ülekannete puhul päevased või ülekandepõhised limiidid. Suuremate summade saamiseks peate võib-olla külastama ka filiaali. Xe toetab kõrgemaid veebis saatmise limiite, pakkudes paindlikkust ja mugavust suuremate summade rahvusvahelisel ülekandmisel.
Paljud pakkujad, sealhulgas Lloyds, võivad oma vahetuskursse turutingimuste põhjal uuendada. Siiski võidakse hindu määrata üks kord päevas või neid saab muuta harvemini kui spetsiaalsete valuutavahetusteenuste hindu. Xe uuendab hindu reaalajas, andes teile suurema kontrolli saatmise aja üle.