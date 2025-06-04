Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) asutati 1990. aastatel toimunud ühinemiste kaudu ja selle peakorter asub Stuttgartis. LBBW on suur Landesbank, mis teenindab Baden-Württembergi ja teisi piirkondi. See pakub ettevõtte ja kinnisvara rahastamist, kapitaliturge, kaubanduse ja ekspordi teenuseid, varade haldamist ning toimib kohalike Sparkassen'ide keskse asutusena. Siseriiklikud filiaalid ja rahvusvahelised kontorid toetavad keskmise suurusega ja suuri kliente peamistes tööstusharudes.