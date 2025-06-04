Laurentian Bank of Canada (Laurentian) asutati 1846. aastal ja selle peakorter asub Montréalis. Laurentian Bank on keskmise suurusega asutus, mis keskendub jae- ja äripangandusele. See pakub kontrollkonto ja säästukontosid, hüpoteeke, isiklikke ja ärilaene, seadmete rahastamist ja nõustamisteenuseid. Peamiselt Quebecis, kuid ka valitud riiklikes niššides, ühendab Laurentian filiaalide ja nõustajate toe digitaalsete platvormidega, teenindades leibkondi, ettevõtjaid ja keskmise suurusega kliente.