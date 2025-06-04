Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, tuntud ka kui BBVA, on globaalne finantsgrupp Hispaania juurtega, tuntud oma juhtimise poolest digitaalses transformatsioonis ja kliendikogemuses. BBVA pakub laia valikut pangandusteenuseid, sealhulgas jaepangandust, ettevõtte pangandust ja investeerimispangandust, samuti varahalduse ja kindlustuse teenuseid. Panga keskendumine innovatsioonile, jätkusuutlikkusele ja finantskasvatusele annab klientidele võimaluse oma rahandust tõhusalt hallata. Tugeva rahvusvahelise kohalolekuga toetab BBVA piiriüleseid tehinguid ja pakub digitaalseid tööriistu, mis suurendavad ligipääsetavust ja mugavust klientidele üle kogu maailma, muutes selle usaldusväärseks partneriks muutuvas finantsmaastikus.