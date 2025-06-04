Asutatud 1965. aastal ja asub Madridis, Bankinter on Hispaania pank, mida tuntakse innovatsiooni ja efektiivsuse poolest. See teenindab üksikisikuid ja ettevõtteid igapäevase panganduse, hüpoteekide, väikeettevõtete ja ettevõtete laenude, maksete, maaklerite ja varanduse teenustega. Keskendunud, tehnoloogial põhinev mudel ja nõustamisviis toetavad kliente kogu Hispaanias ja valitud rahvusvahelistes turgudes.