Asutatud 1964. aastal Kairos, Egiptuse ja Araabia partnerite ühisettevõttena, on AAIB universaalpank, mis pakub jaemüügi-, ettevõtte-, investeeringu- ja kaubanduse rahastamisteenuseid. See teenindab üksikisikuid ja ettevõtteid harude kaudu Egiptuses ja valitud piirkondlikes keskustes, ühendades kohaliku ekspertiisi piiriülese võimekuse ja kasvava keskendumise jätkusuutlikkusele ning varahaldusele.