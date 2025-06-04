Κωδικοί SWIFT/BIC σε Τόνγκα
Βρείτε τον σωστό κωδικό SWIFT/BIC για την τράπεζά σας. Αναζητήστε με βάση το όνομα της τράπεζας και την πόλη ή επιλέξτε από τις δημοφιλείς τράπεζες στο Τόνγκα.
Χρειάζεστε έναν κωδικό SWIFT/BIC για να στείλετε ή να λάβετε ένα διεθνές έμβασμα στο Τόνγκα? Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον σωστό κωδικό SWIFT για την τράπεζά σας και το συγκεκριμένο υποκατάστημα. Είτε μεταφέρετε χρήματα στη διεύθυνση Τόνγκα είτε στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό, ο σωστός κωδικός SWIFT είναι απαραίτητος για αξιόπιστες μεταφορές.
Συχνές ερωτήσεις
Ο κωδικός SWIFT - γνωστός και ως BIC (Bank Identifier Code) - είναι ένα διεθνές πρότυπο για την αναγνώριση τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Θα χρειαστείτε τον σωστό κωδικό SWIFT στο Τόνγκα για να στείλετε ή να λάβετε διεθνή εμβάσματα με ακρίβεια και ασφάλεια.
Μπορείτε να βρείτε τον σωστό κωδικό SWIFT για την τράπεζά σας στο Τόνγκα, κάνοντας αναζήτηση σε αυτή τη σελίδα χρησιμοποιώντας το όνομα της τράπεζάς σας, την πόλη ή το υποκατάστημά σας. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό ή να επικοινωνήσετε με το τοπικό σας κατάστημα.
Ορισμένες τράπεζες στο Τόνγκα χρησιμοποιούν έναν ενιαίο κωδικό SWIFT για όλα τα υποκαταστήματα, ενώ άλλες έχουν κωδικούς για κάθε υποκατάστημα ξεχωριστά. Είναι καλύτερο να το επιβεβαιώσετε με την τράπεζά σας για να αποφύγετε καθυστερήσεις ή λάθη στη διεθνή μεταφορά σας.
Η χρήση λανθασμένου κωδικού SWIFT για μια τράπεζα στο Τόνγκα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η πληρωμή σας να καθυστερήσει, να απορριφθεί ή να σταλεί σε λάθος λογαριασμό. Να ελέγχετε πάντα τον κωδικό με την τράπεζά σας πριν από τη μεταφορά χρημάτων.
Όχι, ο κωδικός SWIFT προσδιορίζει την τράπεζα, ενώ ο IBAN (Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού) προσδιορίζει τον μεμονωμένο λογαριασμό. Δεν χρησιμοποιούν όλες οι τράπεζες στο Τόνγκα τους IBAN, αλλά μπορεί να απαιτούνται και οι δύο για ορισμένες μεταφορές, ιδίως στην Ευρώπη ή τη Μέση Ανατολή.
Μπορείτε να επικυρώσετε τους κωδικούς SWIFT στο Τόνγκα μέσω:
Έλεγχος με την τράπεζά σας
Αναζήτηση σε διαδικτυακούς καταλόγους SWIFT (όπως αυτός)
Αναζητήστε τον κωδικό στην κατάσταση λογαριασμού σας
Αποποίηση ευθύνης
Οι κωδικοί SWIFT, τα ονόματα των τραπεζών, οι διευθύνσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα είναι μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, η Xe δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες είναι πλήρεις, τρέχουσες ή χωρίς σφάλματα. Οι λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τα αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η Xe δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με τη νομική υπόσταση, το ρυθμιστικό καθεστώς ή τη λειτουργική ακεραιότητα οποιασδήποτε τράπεζας, χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή διαμεσολαβητή που περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Δεν υποστηρίζουμε ούτε επαληθεύουμε τη νομιμότητα οποιασδήποτε οντότητας που περιλαμβάνεται, ούτε αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών από εσάς.
Οποιεσδήποτε οικονομικές συναλλαγές ή αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση αυτές τις πληροφορίες γίνονται με δική σας ευθύνη. Η Xe δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, καθυστέρηση ή ζημία που προκύπτει από την εμπιστοσύνη στα δεδομένα, ούτε από οποιαδήποτε συναλλαγή με τρίτους των οποίων οι πληροφορίες εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο.
Σας συνιστούμε να επαληθεύσετε ανεξάρτητα όλες τις λεπτομέρειες με το αρμόδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συναλλαγής.
Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών παρέχεται μόνο στα αγγλικά και δεν έχει μεταφραστεί. Ενώ η υπόλοιπη σελίδα μπορεί να εμφανίζεται στην επιλεγμένη γλώσσα σας, η νομική αποποίηση ευθυνών παραμένει στα αγγλικά για να διατηρηθεί η ακρίβεια και η πρόθεσή της.