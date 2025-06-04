Bendigo Bank Κωδικός SWIFT σε Australia
Ο κωδικός SWIFT/BIC για Bendigo Bank είναι BENDAU3BXXX. Ωστόσο, το Bendigo Bank μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικούς κωδικούς SWIFT/BIC ανάλογα με την υπηρεσία ή το υποκατάστημα. Αν δεν είστε σίγουροι για το ποια να χρησιμοποιήσετε, επιβεβαιώστε το με τον παραλήπτη σας ή επικοινωνήστε απευθείας με το Bendigo Bank.
Όνομα τράπεζας
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED
Κωδικός SWIFT
Διεύθυνση
FLOOR 1, BENDIGO CENTRE, BATH LANE
Πόλη
BENDIGO
Χώρα
AUSTRALIA
Αυτός είναι ο κύριος κωδικός SWIFT/BIC για την Bendigo Bank στην Australia
Τοπικά υποκαταστήματα
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα τοπικά υποκαταστήματα για την Bendigo Bank στην Australia.
Σχετικά με το BENDAU3BXXX
Ο κύριος κωδικός SWIFT για το Bendigo Bank στο Australia είναι BENDAU3BXXX. Αυτός ο κωδικός προσδιορίζει το κεντρικό γραφείο της τράπεζας για διεθνείς πληρωμές στο Australia και χρησιμοποιείται συνήθως όταν δεν απαιτείται ή δεν είναι διαθέσιμος κωδικός συγκεκριμένου υποκαταστήματος. Εάν στέλνετε χρήματα σε λογαριασμό στο Bendigo Bank στο Australia και ο παραλήπτης δεν έχει δώσει κωδικό SWIFT τοπικού υποκαταστήματος, η χρήση του BENDAU3BXXX είναι συνήθως μια ασφαλής και αξιόπιστη επιλογή.
Χρήση του BENDAU3BXXX
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κύριο κωδικό SWIFT/BIC του Bendigo Bank BENDAU3BXXX όταν:
Αποστολή διεθνούς εμβάσματος στο Bendigo Bank σε Australia
Ο παραλήπτης δεν έχει παράσχει κωδικό SWIFT/BIC συγκεκριμένου υποκαταστήματος
Bendigo Bank διεκπεραιώνει την πληρωμή κεντρικά μέσω του κύριου γραφείου του
Θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν ευρέως αποδεκτό προεπιλεγμένο κωδικό SWIFT/BIC
Ελέγξτε την πληρωμή SWIFT για σφάλματα
Πριν στείλετε μια πληρωμή SWIFT, ελέγξτε δύο φορές ότι ο κωδικός SWIFT ταιριάζει με την τράπεζα του παραλήπτη και ότι ο αριθμός λογαριασμού και το όνομα έχουν εισαχθεί σωστά. Ακόμη και μικρά λάθη μπορούν να καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν τη μεταφορά. Επικοινωνήστε με την τράπεζά σας εάν πραγματοποιήσατε μεταφορά με λανθασμένα στοιχεία.
Λήψη πληρωμής στο Bendigo Bank στο Australia?
Για να λάβετε μια διεθνή πληρωμή στον λογαριασμό σας Bendigo Bank στο Australia, θα πρέπει να δώσετε τον σωστό κωδικό SWIFT/BIC, τον αριθμό λογαριασμού και άλλα τραπεζικά στοιχεία. Βεβαιωθείτε ότι ο αποστολέας σας έχει τις σωστές πληροφορίες για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις.
Συχνές ερωτήσεις
Ο κωδικός SWIFT των κεντρικών γραφείων για το Bendigo Bank είναι BENDAU3BXXX. Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται συνήθως για διεθνή εμβάσματα στην έδρα της τράπεζας Bendigo. Εντοπίζει το Bendigo Bank στο δίκτυο SWIFT, βοηθώντας να διασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια δρομολογούνται στο σωστό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT του τοπικού σας υποκαταστήματος, μπορείτε συνήθως να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό SWIFT του κεντρικού γραφείου (BENDAU3BXXX) για να λαμβάνετε διεθνείς πληρωμές. Ωστόσο, είναι καλύτερο να το επιβεβαιώσετε με την τράπεζά σας για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις. Μπορείτε να βρείτε τον σωστό κωδικό ελέγχοντας την ηλεκτρονική σας τραπεζική πύλη, επικοινωνώντας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή εξετάζοντας μια πρόσφατη τραπεζική δήλωση.
Ναι, είναι γενικά ασφαλές να χρησιμοποιείτε τον κωδικό SWIFT του κεντρικού γραφείου (BENDAU3BXXX) για τη λήψη διεθνών πληρωμών - ειδικά εάν το τοπικό σας υποκατάστημα δεν διαθέτει ειδικό κωδικό. Bendigo Bank θα εξακολουθήσει να είναι σε θέση να δρομολογήσει τα χρήματα στο λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας τον πλήρη αριθμό λογαριασμού σας και άλλα στοιχεία αναγνώρισης. Τούτου λεχθέντος, να επαληθεύετε πάντα αυτή την προσέγγιση με την τράπεζά σας, ειδικά για μεγάλες συναλλαγές.
Για να βρείτε τον σωστό κωδικό SWIFT για το συγκεκριμένο υποκατάστημα Bendigo Bank, έχετε μερικές επιλογές:
Χρησιμοποιήστε τον Αναζήτηση κωδικού SWIFT υποκαταστήματος - ο ευκολότερος τρόπος για να ελέγξετε αν το υποκατάστημά σας έχει μοναδικό κωδικό SWIFT ή αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό των κεντρικών γραφείων (BENDAU3BXXX).
Συνδεθείτε στην ηλεκτρονική τραπεζική σας πλατφόρμα Bendigo Bank και ελέγξτε τις οδηγίες για το έμβασμα.
Επικοινωνήστε με το τοπικό σας υποκατάστημα ή καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών Bendigo Bank.
Κοιτάξτε μια πρόσφατη τραπεζική δήλωση ή ένα βιβλιάριο επιταγών, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει λεπτομέρειες διεθνών πληρωμών.
Εάν το υποκατάστημά σας δεν έχει μοναδικό κωδικό SWIFT, μπορείτε συνήθως να χρησιμοποιήσετε τοBENDAU3BXXX.
Εάν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό SWIFT:
Η πληρωμή σας μπορεί να καθυστερήσει ή να απορριφθεί.
Τα χρήματα ενδέχεται να σταλούν σε λάθος χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και να χρειαστεί χρόνος για να ανακτηθούν.
Ορισμένες τράπεζες ενδέχεται να χρεώνουν τέλος για επιστρεφόμενες ή εσφαλμένα κατευθυνόμενες πληρωμές.
Για να το αποφύγετε αυτό, ελέγχετε πάντα τον κωδικό SWIFT και τις πληροφορίες λογαριασμού πριν στείλετε μια μεταφορά.
Στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρειαστείτε έναν κωδικό SWIFT για να λαμβάνετε διεθνείς πληρωμές, καθώς προσδιορίζει την τράπεζα που λαμβάνει τις πληρωμές και εξασφαλίζει τη σωστή δρομολόγηση. Ανάλογα με τη χώρα και τη μέθοδο μεταφοράς, ο αποστολέας μπορεί επίσης να χρειαστεί πρόσθετα στοιχεία, όπως τον αριθμό λογαριασμού σας, τον αριθμό δρομολόγησης ή τον IBAN.
Ναι, το Bendigo Bank έχει συνήθως έναν κωδικό SWIFT για τα κύρια γραφεία (BENDAU3BXXX), καθώς και κωδικούς SWIFT για συγκεκριμένα υποκαταστήματα για ορισμένες τοποθεσίες. Εάν μπορείτε να βρείτε τον κωδικό SWIFT για το τοπικό σας υποκατάστημα, είναι καλύτερο να τον χρησιμοποιήσετε για να εξασφαλίσετε την ακριβέστερη δρομολόγηση. Εάν το υποκατάστημά σας δεν έχει μοναδικό κωδικό ή δεν είστε σίγουροι, η χρήση του πρωτεύοντος κωδικού είναι γενικά αποδεκτή για τη λήψη διεθνών πληρωμών.
BENDAU3BXXX είναι ο τυποποιημένος κωδικός SWIFT που χρησιμοποιείται για τα κεντρικά γραφεία του Bendigo Bank Bendigo . Άλλες οντότητες Bendigo Bank - όπως υποκαταστήματα σε διαφορετικές χώρες ή επιχειρηματικές μονάδες - μπορεί να έχουν τους δικούς τους κωδικούς SWIFT, ιδίως για εταιρικές ή επενδυτικές τραπεζικές εργασίες. Η διαφορά έγκειται στην τοποθεσία ή στον επιχειρηματικό σκοπό, αλλά για τις περισσότερες προσωπικές και μικρές επιχειρηματικές μεταφορές στο Australia, BENDAU3BXXX είναι ο σωστός και επαρκής κωδικός.
Αποποίηση ευθύνης
Οι κωδικοί SWIFT, τα ονόματα των τραπεζών, οι διευθύνσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα είναι μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, η Xe δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες είναι πλήρεις, τρέχουσες ή χωρίς σφάλματα. Οι λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τα αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η Xe δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με τη νομική υπόσταση, το ρυθμιστικό καθεστώς ή τη λειτουργική ακεραιότητα οποιασδήποτε τράπεζας, χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή διαμεσολαβητή που περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Δεν υποστηρίζουμε ούτε επαληθεύουμε τη νομιμότητα οποιασδήποτε οντότητας που περιλαμβάνεται, ούτε αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών από εσάς.
Οποιεσδήποτε οικονομικές συναλλαγές ή αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση αυτές τις πληροφορίες γίνονται με δική σας ευθύνη. Η Xe δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, καθυστέρηση ή ζημία που προκύπτει από την εμπιστοσύνη στα δεδομένα, ούτε από οποιαδήποτε συναλλαγή με τρίτους των οποίων οι πληροφορίες εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο.
Σας συνιστούμε να επαληθεύσετε ανεξάρτητα όλες τις λεπτομέρειες με το αρμόδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συναλλαγής.
Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών παρέχεται μόνο στα αγγλικά και δεν έχει μεταφραστεί. Ενώ η υπόλοιπη σελίδα μπορεί να εμφανίζεται στην επιλεγμένη γλώσσα σας, η νομική αποποίηση ευθυνών παραμένει στα αγγλικά για να διατηρηθεί η ακρίβεια και η πρόθεσή της.