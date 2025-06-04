Ο κωδικός SWIFT του MAPFRE SA είναι
MPFEESMM MSA
Όνομα τράπεζας
MAPFRE SA
Πόλη
MAJADAHONDA
Διεύθυνση
CR POZUELO A MAJADAHONDA 52, MAJADAHONDA, MADRID, 28220
Χώρα
SPAIN
Ο κωδικός SWIFT επαληθεύεται και ενημερώνεται τακτικά
Σύνολο
Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσω το MPFEESMMMSA;
Οι κωδικοί SWIFT χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι τα χρήματά σας φτάνουν στο σωστό μέρος όταν στέλνετε ή λαμβάνετε χρήματα διασυνοριακά. Χρησιμοποιήστε το MPFEESMMMSA όταν θέλετε να στείλετε χρήματα στο MAPFRE SA στην παραπάνω διεύθυνση, πόλη και χώρα. Επιβεβαιώνετε πάντα ότι ο κωδικός SWIFT που χρησιμοποιείτε ανήκει στην τράπεζα προορισμού.
Διαλύοντας MPFEESMMMSA
Οι κωδικοί SWIFT/BIC αποτελούνται από 8 έως 11 γράμματα και αριθμούς για την αναγνώριση μιας συγκεκριμένης τράπεζας και ενός υποκαταστήματος στον κόσμο.
Κωδικός τράπεζας (MPFE): Αυτά τα 4 γράμματα αντιπροσωπεύουν MAPFRE SA
Κωδικός χώρας (ES): Αυτά τα 2 γράμματα δείχνουν τη χώρα της τράπεζας είναι Spain.
Κωδικός τοποθεσίας (MM): Οι 2 αυτοί χαρακτήρες δηλώνουν την έδρα της τράπεζας.
Κωδικός υποκαταστήματος (MSA): Αυτά τα 3 ψηφία προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο υποκατάστημα. Οι κωδικοί BIC που τελειώνουν σε "XXX", αναφέρονται στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας.
MAPFRE SA λεπτομέρειες κώδικα
Οι σωστοί κωδικοί SWIFT είναι ζωτικής σημασίας για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα ή καθυστερήσεις στις μεταφορές σας. Πριν χρησιμοποιήσετε τον κωδικό SWIFT, βεβαιωθείτε ότι:
Επαληθεύστε την τράπεζα: Ελέγξτε δύο φορές ότι το όνομα της τράπεζας ταιριάζει με την τράπεζα του παραλήπτη.
Ελέγξτε το όνομα του υποκαταστήματος: Εάν χρησιμοποιείτε έναν κωδικό SWIFT για συγκεκριμένο υποκατάστημα, βεβαιωθείτε ότι αυτό το υποκατάστημα ταιριάζει με το υποκατάστημα του παραλήπτη.
Επιβεβαιώστε τη χώρα: Οι τράπεζες έχουν τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός SWIFT αντιστοιχεί στη χώρα της τράπεζας προορισμού.
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με MPFEESMMMSA
Ο κωδικός SWIFT είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο για διεθνείς μεταφορές χρημάτων. Το SWIFT σημαίνει Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Εταιρεία Παγκόσμιας Διατραπεζικής Χρηματοοικονομικής Τηλεπικοινωνίας). Αυτοί οι κωδικοί βοηθούν να διασφαλιστεί ότι οι πληρωμές δρομολογούνται στη σωστή τράπεζα και χώρα. Ένας τυπικός κωδικός SWIFT έχει μήκος 8 ή 11 χαρακτήρες και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα, τη χώρα, την τοποθεσία και μερικές φορές ένα συγκεκριμένο υποκατάστημα.
Όχι πάντα. Ορισμένες τράπεζες χρησιμοποιούν έναν ενιαίο κωδικό SWIFT (συνήθως τον κωδικό των κεντρικών γραφείων που τελειώνει σε XXX) για όλα τα υποκαταστήματα. Άλλοι εκχωρούν μοναδικούς κωδικούς SWIFT σε μεμονωμένα υποκαταστήματα, συχνά με συγκεκριμένους τρεις τελευταίους χαρακτήρες. Εάν ο παραλήπτης παρέχει έναν κωδικό συγκεκριμένου υποκαταστήματος, είναι καλύτερο να τον χρησιμοποιήσετε - μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της επεξεργασίας ή να διασφαλίσει ότι η πληρωμή φτάνει γρηγορότερα στη σωστή τοποθεσία.
Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το MPFEESMMMSA όταν στέλνετε ή λαμβάνετε διεθνή εμβάσματα στο MAPFRE SA στην προαναφερθείσα πόλη και διεύθυνση. Προσδιορίζει την τράπεζα και το υποκατάστημα του παραλήπτη, ιδίως όταν αποστέλλει χρήματα διασυνοριακά μέσω του δικτύου SWIFT. Ορισμένες χώρες και τύποι πληρωμών ενδέχεται να μην απαιτούν κωδικό SWIFT, οπότε πάντα να ενημερώνεστε από τον παραλήπτη ή την τράπεζά σας πριν ξεκινήσετε τη μεταφορά.
Ο κωδικός SWIFT/BIC MPFEESMMMSA είναι για MAPFRE SA διεθνείς μεταφορές. Ακολουθεί ανάλυση του τι σημαίνει κάθε μέρος του κώδικα:
MPFE - Αυτός είναι ο κωδικός τράπεζας, που αντιπροσωπεύει MAPFRE SA
ES - Αυτός είναι ο κωδικός της χώρας, που δείχνει ότι η τράπεζα βρίσκεται σε Spain
MM - Πρόκειται για τον κωδικό τοποθεσίας, που υποδηλώνει την έδρατης τράπεζας.
MSA - Αυτός είναι ο κωδικός υποκαταστήματος και όταν εμφανίζεται ως "XXX", αναφέρεται στο κεντρικό γραφείο ή στο κύριο υποκατάστημα.
Ναι, το MAPFRE SA μπορεί να λειτουργεί πολλαπλά υποκαταστήματα. Κάθε υποκατάστημα μπορεί να εξυπηρετεί διαφορετικές περιοχές, να προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες και -όταν πρόκειται για διεθνή εμβάσματα- ορισμένα μπορεί να χρησιμοποιούν ακόμη και διαφορετικούς κωδικούς SWIFT. Είναι σημαντικό να προσδιορίζετε το συγκεκριμένο υποκατάστημα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός σας όταν δίνετε οδηγίες πληρωμής.
Εάν χρησιμοποιήσετε λάθος κωδικό SWIFT, η πληρωμή σας μπορεί να καθυστερήσει, να δρομολογηθεί εσφαλμένα ή ακόμη και να απορριφθεί από την τράπεζα παραλαβής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα χρήματα ενδέχεται να επιστραφούν στον αποστολέα και ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετα τέλη. Βεβαιωθείτε πάντα ότι ο κωδικός SWIFT ταιριάζει είτε με τον κωδικό του υποκαταστήματός σας είτε με τον επίσημο κωδικό των κεντρικών γραφείων. Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με το MAPFRE SA πριν από τη μεταφορά.
