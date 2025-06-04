Αποποίηση ευθύνης

Οι κωδικοί SWIFT, τα ονόματα των τραπεζών, οι διευθύνσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα είναι μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, η Xe δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες είναι πλήρεις, τρέχουσες ή χωρίς σφάλματα. Οι λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τα αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η Xe δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με τη νομική υπόσταση, το ρυθμιστικό καθεστώς ή τη λειτουργική ακεραιότητα οποιασδήποτε τράπεζας, χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή διαμεσολαβητή που περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Δεν υποστηρίζουμε ούτε επαληθεύουμε τη νομιμότητα οποιασδήποτε οντότητας που περιλαμβάνεται, ούτε αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών από εσάς.

Οποιεσδήποτε οικονομικές συναλλαγές ή αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση αυτές τις πληροφορίες γίνονται με δική σας ευθύνη. Η Xe δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, καθυστέρηση ή ζημία που προκύπτει από την εμπιστοσύνη στα δεδομένα, ούτε από οποιαδήποτε συναλλαγή με τρίτους των οποίων οι πληροφορίες εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο.

Σας συνιστούμε να επαληθεύσετε ανεξάρτητα όλες τις λεπτομέρειες με το αρμόδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συναλλαγής.



Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης παρέχεται μόνο στα αγγλικά και δεν έχει μεταφραστεί. Ενώ η υπόλοιπη σελίδα μπορεί να εμφανίζεται στην επιλεγμένη γλώσσα σας, η νομική αποποίηση ευθυνών παραμένει στα αγγλικά για να διατηρηθεί η ακρίβεια και η πρόθεσή της.