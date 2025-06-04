Ένα ασφαλές μονοπάτι για την κληρονομιά της οικογένειάς σας

Καταλαβαίνουμε την αξία της διατήρησης όσων έχουν σημασία για τους αγαπημένους σας. Εμπιστευτείτε μας για ασφαλείς, γρήγορες και αξιόπιστες μεταφορές κληρονομιών στο εξωτερικό, προσφέροντας ηρεμία σε εσάς και την οικογένειά σας.

Μεταφορά με εμπιστοσύνη
Receiving a large inheritance?

Μεταφορά διεθνούς κληρονομιάς στην τράπεζά σας

Η παραλαβή μιας κληρονομιάς, ιδίως από το εξωτερικό, μπορεί να είναι μια σημαντική και συναισθηματική εμπειρία. Εκατομμύρια ιδιώτες εμπιστεύονται τη Xe για να βοηθήσουν να γίνει η διαδικασία όσο το δυνατόν πιο ομαλή και ασφαλής, διασφαλίζοντας ότι τα κεφάλαια θα φτάσουν γρήγορα και με ελάχιστα τέλη ή επιπλοκές.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας στο Xe
Compare us to your bank today.

Συγκρίνετε τιμές και κρατήστε περισσότερα από αυτά που σας ανήκουν

Προσφέρουμε σταθερά καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες από τις τράπεζες, ώστε να μπορείτε να κρατάτε περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας. Με εκ των προτέρων τιμολόγηση και χωρίς αιφνιδιαστικές χρεώσεις, ξεπερνάμε τις παραδοσιακές τράπεζες.

Απολαύστε το πλεονέκτημα της Xe

Maximize your money with Xe

Επιτόκια που χτυπούν τις τράπεζες

Προσφέρουμε σταθερά καλύτερες τιμές από τις τράπεζες, εξασφαλίζοντάς σας τη μεγαλύτερη αξία για τα χρήματά σας. Συγκρίνετε μας με την τράπεζά σας και δείτε τη διαφορά.

What you see is what you get

Χαμηλές έως μηδενικές αμοιβές

Χρεώνουμε λιγότερο, ώστε να εξοικονομείτε περισσότερα. Επιπλέον, εμφανίζουμε πάντα όλες τις χρεώσεις πριν επιβεβαιώσετε τη μεταφορά σας, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι πληρώνετε.

90% of transfers arrive in minutes.

Αστραπιαίες μεταφορές

Κάνουμε την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό γρήγορη και εύκολη. 90% των μεταφορών φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά, διασφαλίζοντας ότι τα χρήματά σας φτάνουν στον προορισμό τους όταν τα χρειάζεστε.

Trusted & Secure

30+ χρόνια αριστείας

Η φήμη μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Περισσότεροι από 280 εκατ. άνθρωποι βασίζονται στις ασφαλείς υπηρεσίες μας για τη διεκπεραίωση χιλιάδων παγκόσμιων συναλλαγών καθημερινά.

Track every step of the way

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Με την παρακολούθηση της μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο, είστε πάντα ενήμεροι. Πρόσβαση σε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο ανά πάσα στιγμή, απευθείας από το λογαριασμό σας.

Set it and forget it

Στείλτε το με μία μεταφορά

Η Xe προσφέρει υψηλότερα όρια αποστολής από άλλες υπηρεσίες μεταφοράς, ώστε να μην χρειάζεται να χωρίζετε ή να στέλνετε πολλαπλές μεταφορές για τα χρήματα της κληρονομιάς σας.

Στείλτε με εμπιστοσύνη

Ως μέλος της οικογένειας Euronet Worldwide, οι πελάτες μας μας εμπιστεύτηκαν πέρυσι για την ασφαλή επεξεργασία διεθνών μεταφορών χρημάτων αξίας άνω των 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με εξαιρετικές τιμές και χαμηλές χρεώσεις, διευκολύνουμε την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό.

We’re here to help

24/5 υποστήριξη από εμπειρογνώμονες σε παγκόσμιο επίπεδο

Χρειάζεστε βοήθεια για την αποστολή κληρονομιάς ή τη διαχείριση μιας μεγάλης μεταφοράς χρημάτων; Οι ειδικοί μας στη μεταφορά είναι εδώ για να σας βοηθήσουν - επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για εξατομικευμένη υποστήριξη!

The better way to transfer bank-to-bank

Μεταφέρετε περισσότερα με υψηλότερα όρια αποστολής

Προσφέρουμε υψηλότερα όρια μεταφοράς από τις παραδοσιακές τράπεζες, επιτρέποντάς σας να στέλνετε περισσότερα με μία μόνο μεταφορά. Αποχαιρετήστε το μοίρασμα μεγαλύτερων ποσών και απολαύστε έναν απλούστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο διακίνησης των χρημάτων σας.

Πώς να μεταφέρετε χρήματα κληρονομιάς με το Xe

Create account

Δημιουργία λογαριασμού

Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Άμεση προσφορά

Λάβετε μια ζωντανή τραπεζική ισοτιμία μεταφοράς χρημάτων για το νόμισμα που επιλέξατε.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Στείλτε χρήματα

Προσθέστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ρυθμίστε τη μεταφορά. Μόλις πάρουμε τα χρήματα θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε για τη μεταφορά σας.

Beware of inheritance scams

Προσοχή στις πιθανές απάτες κληρονομιάς

Οι απάτες με κληρονομιές είναι μια κοινή τακτική που χρησιμοποιούν οι απατεώνες για να εξαπατήσουν τα θύματα ώστε να μοιραστούν προσωπικές πληροφορίες ή να πληρώσουν αμοιβές για μια ψεύτικη κληρονομιά. Προστατεύστε τον εαυτό σας επαληθεύοντας τους ισχυρισμούς και ελέγχοντας τα διαπιστευτήρια.

Inheritance tax and how it can affect you

Κατανόηση του φόρου κληρονομιάς

Η κληρονομιά περιουσιακών στοιχείων από το εξωτερικό μπορεί να επιφέρει πολύπλοκες και άγνωστες φορολογικές ευθύνες. Εάν έχετε οριστεί ως δικαιούχος μιας διεθνούς κληρονομιάς, είναι σημαντικό να ζητήσετε καθοδήγηση από δικηγόρο φορολογικού δικαίου με εμπειρία σε διασυνοριακά ζητήματα. Μπορούν να σας βοηθήσουν να περιηγηθείτε με σιγουριά τόσο στους τοπικούς όσο και στους διεθνείς φορολογικούς κανονισμούς, προστατεύοντάς σας από πιθανές παγίδες και εξασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με το νόμο.

Το Xe εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο

More ways Xe can help you

Ανακαλύψτε τι άλλο μπορεί να κάνει το Xe για εσάς

Είστε περίεργοι για την εμβέλεια της τεχνογνωσίας μας; Οι πελάτες μας βασίζονται σε εμάς για τα πάντα, από καθημερινές μεταφορές μέχρι σημαντικές συναλλαγές. Εξερευνήστε τις πιο δημοφιλείς επιλογές μεταφοράς μας.

Συχνές ερωτήσεις για μεταφορά μεγάλων χρημάτων