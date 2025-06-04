Σύγκριση BNP Paribas vs Xe
Αποφασίζετε ανάμεσα στο BNP Paribas και το Xe για τη διεθνή μεταφορά χρημάτων σας; Συγκρίνετε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις χρεώσεις για να ανακαλύψετε τις πιθανές εξοικονομήσεις σας με το Xe.
|Πάροχος
|Ισοτιμία
|Τέλος μεταφοράς
|Ο παραλήπτης λαμβάνει
0.833200
|$0
€833.20Στείλτε τώρα
Δεν έχουμε ισοτιμίες BNP Paribas για αυτό το ζεύγος νομισμάτων ακόμη, αλλά μπορείτε να συγκρίνετε μια προσφορά από BNP Paribas με τη ζωντανή ισοτιμία της Xe για να δείτε πιθανές εξοικονομήσεις. Επιστρέψτε σύντομα, επεκτείνουμε συνεχώς τα δεδομένα μας.
Γιατί να μεταφέρετε με την Xe αντί για τις παραδοσιακές τράπεζες;
Καλύτερα ποσοστά
Προσφέρουμε σταθερά καλύτερες τιμές από τις τράπεζες, εξασφαλίζοντάς σας τη μεγαλύτερη αξία για τα χρήματά σας. Συγκρίνετε μας με την τράπεζά σας για να δείτε τη διαφορά.
Χαμηλότερες αμοιβές
Χρεώνουμε λιγότερο, ώστε να εξοικονομείτε περισσότερα. Επιπλέον, εμφανίζουμε πάντα όλες τις χρεώσεις πριν επιβεβαιώσετε τη μεταφορά σας, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι πληρώνετε.
Ταχύτερες μεταφορές
Η πλειονότητα των μεταφορών ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να παραδίδονται τα χρήματά σας γρήγορα και αξιόπιστα.
Στείλτε χρήματα σε 190+ χώρες με το Xe
Το Xe κάνει τις διεθνείς μεταφορές χρημάτων εύκολες, προσφέροντας υποστήριξη για περισσότερες από 190 χώρες και 130+ νομίσματα. Ενώ ο συγκριτικός πίνακας εμφανίζει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για τα κυριότερα νομίσματα με βάση τα τραπεζικά δεδομένα που διαθέτουμε επί του παρόντος, η Xe παρέχει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα επιλογών μεταφοράς πέραν αυτών που εμφανίζονται. Αν δεν βλέπετε το νόμισμα που χρειάζεστε, επισκεφθείτε τη σελίδα μας Αποστολή χρημάτων για να εξερευνήσετε όλα τα διαθέσιμα νομίσματα και προορισμούς.
Μεταφέρετε περισσότερα με τα υψηλότερα όρια online αποστολής του Xe
Προσφέρουμε υψηλότερα όρια ηλεκτρονικών μεταφορών από τις παραδοσιακές τράπεζες, επιτρέποντάς σας να στέλνετε περισσότερα χρήματα με μία μόνο μεταφορά. Αποχαιρετήστε το μοίρασμα μεγαλύτερων ποσών και απολαύστε έναν απλούστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο διακίνησης των χρημάτων σας.
Xe 24/5 υποστήριξη παγκόσμιας μεταφοράς εμπειρογνωμόνων
Χρειάζεστε βοήθεια με τη διεθνή μεταφορά χρημάτων σας; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε - επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για εξατομικευμένη υποστήριξη!
Πώς να στείλετε χρήματα online με το Xe
Εγγραφείτε δωρεάν
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Xe ή εγγραφείτε δωρεάν. Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά, το μόνο που χρειάζεστε είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αποκτήστε μια προσφορά
Ενημερώστε μας για το νόμισμα που θέλετε να μεταφέρετε, το ποσό των χρημάτων που θέλετε να στείλετε και τον προορισμό.
Προσθέστε τον παραλήπτη σας
Δώστε τις πληροφορίες πληρωμής του παραλήπτη σας (θα χρειαστείτε στοιχεία όπως το όνομα και τη διεύθυνσή του).
Επαληθεύστε την ταυτότητά σας
Για ορισμένες μεταφορές, ενδέχεται να χρειαστούμε έγγραφα ταυτοποίησης για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε πραγματικά εσείς και να διατηρήσουμε τα χρήματά σας ασφαλή.
Επιβεβαιώστε την προσφορά σας
Επιβεβαιώστε και χρηματοδοτήστε τη μεταφορά σας με τραπεζικό λογαριασμό, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και είστε έτοιμοι!
Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας
Δείτε πού βρίσκονται τα χρήματά σας και πότε φτάνουν στον παραλήπτη σας. Λάβετε υποστήριξη μέσω ζωντανής συνομιλίας, τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Το Xe εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
Έτοιμοι να ξεκινήσετε;
Συγκρίνατε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες του BNP Paribas με το Xe και ήρθε η ώρα να ξεκλειδώσετε την καλύτερη τιμή για τις διεθνείς μεταφορές χρημάτων σας. Η πρώτη σας μεταφορά απέχει μόλις λίγα κλικ - ξεκινήστε τώρα και πηγαίνετε τα χρήματά σας πιο μακριά!
Συχνές ερωτήσεις
Η σύγκριση παρόχων όπως το BNP Paribas και το Xe σας βοηθά να καταλάβετε πόσα χρήματα θα λάβει ο παραλήπτης σας μετά τις χρεώσεις και τις διαφορές συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ακόμη και μικρές αλλαγές στα επιτόκια ή κρυφές χρεώσεις μπορεί να σας κοστίσουν περισσότερο. Το εργαλείο σύγκρισής μας σας δείχνει την πραγματική αξία δίπλα-δίπλα.
BNP Paribas μπορεί να προσφέρουν λιγότερο ευνοϊκές συναλλαγματικές ισοτιμίες από τους ειδικούς παρόχους μεταφοράς χρημάτων. Πολλοί πάροχοι συμπεριλαμβάνουν υψηλότερες προσαυξήσεις στις τιμές τους, πράγμα που σημαίνει ότι παίρνετε λιγότερα για τα χρήματα που στέλνετε.
Ναι. Η Xe ελέγχεται σε πολλές χώρες και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου για την προστασία των δεδομένων και των κεφαλαίων σας. Ακριβώς όπως και το BNP Paribas, το Xe ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα συμμόρφωσης και ασφάλειας, αλλά με μια πλατφόρμα ειδικά σχεδιασμένη για διεθνείς μεταφορές.
Πολλοί πάροχοι περιορίζουν το ποσό που μπορείτε να μεταφέρετε online - ειδικά για μεγαλύτερα ποσά. Το Xe υποστηρίζει υψηλότερα όρια ηλεκτρονικών μεταφορών, βοηθώντας σας να μεταφέρετε περισσότερα χρήματα χωρίς να χρειάζεται να διαχωρίζετε τις συναλλαγές ή να επισκέπτεστε ένα υποκατάστημα.
Η Xe προσφέρει 24/5 υποστήριξη μέσω ζωντανής συνομιλίας, τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ειδικούς στις διεθνείς μεταφορές. Δεν χρειάζεται να περιηγηθείτε στα τηλεφωνικά κέντρα γενικών τραπεζικών υπηρεσιών. Η εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξής μας γνωρίζει ειδικά για το ΞΧ και τις διασυνοριακές πληρωμές.