Den valutakurs, der tilbydes af Middle East Bank til konvertering af Bahrainsk dinar (BHD) til Britisk pund (GBP), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Britisk pund end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Middle East Banks pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.