Den valutakurs, der tilbydes af Middle East Bank til konvertering af Bahrainsk dinar (BHD) til Euro (EUR), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Euro end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Middle East Banks pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.